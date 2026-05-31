إيبولا: الحالات تتخطّى الألف والتعافي ممكن في حال تعزيز الاستجابة

- أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي إيبولا كحالة طوارئ صحية عامة، مع التركيز على جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر الجوع، مما يعقد الوضع الصحي. - تم تسجيل خمس حالات شفاء في إقليم إيتوري، مما يعزز الأمل في التغلب على الفيروس، وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على دعم المجتمعات المتضررة وأهمية التنسيق بين الجهات الإنسانية والصحية. - في ظل تفشي إيبولا السابع عشر، تم الإبلاغ عن 263 إصابة و43 وفاة، مع تحذيرات من نقص الإمدادات الأساسية، مما يبرز الحاجة إلى استجابة عالمية فعالة.

بعد أسبوعَين على إعلان منظمة الصحة العالمية تفشّي إيبولا "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً"، وفي وقت تمضي فيه الجهات المعنية في جهود احتواء الفيروس، ولا سيّما في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، تبرز مخاوف على أكثر من صعيد؛ إلى جانب ذلك الصحي. وقد حذّر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة من أنّ ملايين الأشخاص يواجهون في بؤرة إيبولا شرقي الكونغو الديمقراطية "الجوع بالفعل"، وبالتالي فإنّ "أيّ اضطرابات، مهما كانت بسيطة، قد تدفع العائلات إلى مزيد من المعاناة"، علماً أنّ أكثر من ألف حالة إصابة واشتباه رُصدت في خلال التفشّي الراهن، حتى كتابة هذا التقرير.

ويحاول برنامج الأغذية العالمي تعزيز عملياته في المناطق المتضرّرة من جرّاء تفشّي إيبولا الأخير، وقد أشار إلى أنّ "مركز أزمة إيبولا الصحية يقع في قلب مناطق عملياته (...) في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية"، مؤكداً أنّه "موجود على الأرض"، ويوفّر فرق الاستجابة وينقل الإمدادات. وشدّد البرنامج الأممي على "أهميّة كلّ جهد يُبذَل في مجال مكافحة إيبولا"، في إقليم إيتوري المنكوب، منوّهاً بـ"تكامل الرعاية (الصحية) والتغذية"، وقد لفت إلى "بدء المرضى بالتعافي".

In #Ituri, every action counts in the fight against #Ebola.@WHO's @DrTedros and @WFP CD in 🇨🇩, David Stevenson, visited Bunia, where care and nutrition come together, and where patients are beginning to recover.



5 حالات شفاء من إيبولا

وبعدما كانت حالة شفاء أولى قد سُجّلت في إقليم إيتوري، على الرغم من عدم توفّر علاج ولا لقاح معتمدَين لسلالة بونديبوجيو النادرة من فيروس إيبولا المسبّبة للتفشّي الراهن، الذي يُعَدّ مختلفاً عمّا سبقه من تفشيات بلغ عددها 16 على مدى خمسين عاماً، أُعلن اليوم عن أربع حالات شفاء إضافية، تعود كلّها إلى أشخاص عاملين في مجال رعاية المرضى.

وقد تسلّم الناجون إفادات تُثبت شفاءهم، اليوم الأحد، بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس وجهات شريكة في الاستجابة للأزمة الوبائية الأخيرة، فيما جرى التشديد على أنّ حالات الشفاء هذه تأتي لتثبت أنّ التغلّب على إيبولا أمر ممكن. وكان المدير العام للمعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ديودونيه موامبا كازادي قد قدّم هؤلاء الناجين، في مدينة بونيا عاصمة إقليم إيتوري.

من جهته، نشر وزير الصحة الكونغولي روجيه كامبا تدوينة على موقع إكس، اليوم الأحد، تناول فيها "خبراً يبعث فينا الأمل". وشرح أنّ خمسة مرضى تعافوا من سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا في بونيا، وأنّ أربعة منهم خرجوا من مركز العلاج اليوم، في حين أنّ آخر كان قد عاد إلى منزله في وقت سابق. وأكد كامبا أنّ "التعافي ممكن. فرقنا تثبت ذلك يومياً"، وتابع: "هزمنا إيبولا 16 مرّة (في إشارة إلى التفشيات السابقة). وسوف نهزمه مرّة أخرى".

Une nouvelle qui nous remplit d'espoir. Cinq patients guéris du virus Ebola Bundibugyo à Bunia. Quatre sont sortis aujourd'hui du centre de traitement, un autre avait déjà regagné son domicile.



La guérison est possible. Nos équipes le prouvent chaque jour.



غيبريسوس: لستم وحدكم في هذه المحنة

وفي سياق جهود احتواء أزمة إيبولا الأخيرة، يستكمل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية زيارته لجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي بدأها مساء الخميس الماضي بالعاصمة كينشاسا. ويمضي غيبريسوس في توثيق محطات زيارته هذه في تدوينات متلاحقة على موقع إكس. وفي واحدة منها، اليوم الأحد، توجّه المسؤول الأممي إلى سكان إقليم إيتوري حيث بؤرة إيبولا شرقي البلاد، قائلاً لهم "لستم وحدكم" في هذه المحنة.

وشدّد غيبريسوس، في تدوينته، على أنّ "منظمة الصحة العالمية موجودة هنا للاستماع إليكم (أهل إيتوري)"، مضيفاً: "نحن هنا لدعمكم ودعم مجتمعاتكم وحكومتكم لإنهاء هذا الوباء، ولمساعدتكم في إعادة بناء منظومتكم الصحية". ويمضي المسؤول الأممي في زيارته لمدينة بونيا، معبّراً عن "أملي بلقاء أكبر عدد ممكن من العاملين في مجال الاستجابة لتفشّي إيبولا".

My visit in Bunia, eastern #DRC, continues today. I hope to meet as many #Ebola responders as possible.



دعوة أممية إلى "دفن آمن" لضحايا إيبولا

يُذكر أنّ بؤرة التفشّي السابع عشر لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية حُدّدت في منطقة تتخبّط في أزمات مختلفة، ولا سيّما الأمنية منها، الأمر الذي من شأنه أن يعرقل الاستجابة للتفشّي المستجدّ. وهو أمر يلفت إليه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية كلّما تناول هذه القضية التي تؤرّق المعنيين.

وفي هذا السياق، دعا غيبريسوس إلى تحسين التنسيق بين الجهات الإنسانية والصحية في المنطقة المتضرّرة من جرّاء تفشّي عدوى إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. كذلك شدّد على أهمية الإنصات إلى المجتمع المحلي ودعمه بصورة فعّالة، مبيّناً أنّ السكان هم "الأقدر على التعبير عن احتياجاتهم وتحديد الحلول المناسبة للحدّ من التفشّي".

تجدر الإشارة إلى أنّ أهل شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تنتشر العدوى، يبدون حذرين تجاه عدد من الإجراءات التي من شأنها وقايتهم من إيبولا. بالنسبة إليهم، فإنّ العزل، والابتعاد عن أفراد الأسرة، والإجراءات الخاصة المتّبعة في دفن المتوفّين نتيجة الفيروس، كلّها أمور تتعارض بشدّة مع العادات الاجتماعية المحلية السائدة عند المرض أو الوفاة.

وقد توجّه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مرّة أخرى، إلى سكان إقليم إيتوري، الأكثر تضرّراً من تفشّي إيبولا، وحثّهم على طلب العلاج واعتماد إجراءات "الدفن الآمن"، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون جاهدين لاحتواء المرض الفتّاك.

مسؤول أفريقي: 263 إصابة مؤكدة و43 وفاة

في سياق متصل، أفاد ‌المدير العام لمراكز ​مكافحة ​الأمراض والوقاية منها ⁠في ​أفريقيا جان كاسيا بأنّه جرى الإبلاغ عن 263 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حتى أمس السبت. أضاف كاسيا، في مقال رأي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اليوم الأحد، أنّ التحقيق جارٍ في أكثر من 1,100 حالة يُشتبه في إصابتها بالعدوى، في حين تأكّدت وفاة 43 شخصاً نتيجة الإصابة بسلالة بونديبوجيو النادرة من الفيروس.

وشدّد كاسيا على ضرورة تفعيل منظومات الطوارئ الوطنية بسرعة، وضمان استمرارية ضخّ استثمارات في مجال التأهّب للأوبئة. وأشار إلى أنّ الشركاء الدوليين يؤدّون دوراً أساسياً، غير أنّ دعمهم يكون أكثر أهمية عندما يتوافق مع الاستراتيجيات التي تضعها المؤسسات والحكومات الأفريقية.

تجدر الإشارة إلى أنّ تفشّي إيبولا الراهن الذي يُعَدّ السابع عشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو ثالث أكبر تفشّ منذ اكتشاف المرض قبل نصف قرن، غير أنّه يتجاوز نطاق الاستجابة العالمية. وفي هذا الإطار، يحذّر مسؤولون طبيون وعاملون في مجال الإغاثة من أنّهم يفتقرون حتى إلى إمدادات أساسية، من قبيل الأقنعة الواقية، بعدما كان الفيروس قد انتشر على مدى أسابيع من دون اكتشاف الأمر.

Swift, decisive leadership is our strongest defense when epidemics strike.



البرازيل تعزل رجلَين يُشتبه في إصابتهما بإيبولا رغم المخاطر المنخفضة

من جهة أخرى، أعلنت السلطات البرازيلية عزل رجلَين، وفد أحدهما من جمهورية الكونغو الديمقراطية والآخر من أوغندا، وذلك للاشتباه في إصابتهما بفيروس إيبولا، وأضافت أنّها تواصل تحقيقاتها بعد إجراء فحوص أولية. يأتي ذلك في حين أوضحت السلطات في ساو باولو أنّ "التقييم الفني يشير إلى أنّ خطر انتقال المرض إلى البرازيل وأميركا الجنوبية ما زال منخفضاً جداً"، مع العلم أنّ منظمة الصحة العالمية ما زالت تصنّف خطر انتشار إيبولا عالمياً بـ"المنخفض" على الرغم من أنّه يمثّل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.

وكانت حكومة ولاية ساو باولو قد أفادت، في بيان أمس السبت، بأنّ رجلاً يبلغ من العمر 37 عاماً وصل إلى البلاد من الكونغو الديمقراطية حيث تتفشّى موجة جديدة من فيروس إيبولا في الشرق، وقد "ظهرت عليه أعراض من قبيل الحمّى، الأمر الذي يستوفي معايير تعريف حالة مشتبه في إصابتها" بإيبولا. لكنّ البيان لم يحدّد تاريخ دخول الرجل إلى البرازيل، مع العلم أنّه عُزل احترازياً في معهد متخصّص في الأمراض المعدية.

وفي ولاية ريو دي جانيرو، أعلنت أمانة الصحة، أمس السبت، عزل رجل وصل من أوغندا في 22 مايو/ أيار الجاري، من دون تحديد سنّه، و"ظهرت عليه أعراض إصابة فيروسية من قبيل السعال والقشعريرة والإسهال". وأوضح مكتب رئيس بلدية ريو دي جانيرو، اليوم الأحد، في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس، أنّ فحوصاً أُجريت للرجل أظهرت إصابته بالملاريا، لكنّ "حالته ما زالت قيد التحقيق".

(العربي الجديد، رويترز، فرانس برس)