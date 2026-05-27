- أغلقت أوغندا حدودها مع الكونغو الديمقراطية بسبب تفشي فيروس إيبولا، خاصة سلالة بونديبوجيو النادرة، وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية بشأن تداعيات كارثية نتيجة تزامن المرض مع الصراع في المناطق المتضررة. - يواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات كبيرة بسبب المعلومات المضللة وانعدام الثقة، ونقص البنية التحتية الطبية في الكونغو الديمقراطية يعقد جهود احتواء الفيروس. - اتخذت دول مثل الولايات المتحدة وكندا تدابير استباقية لمكافحة انتشار الفيروس، بما في ذلك حظر سفر مؤقت وإنشاء منشأة حجر صحي في كينيا.

في وقت أمرت فيه سلطات أوغندا بإغلاق فوري لحدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، وسط تفاقم تفشّي فيروس إيبولا الأخير، تؤدّي المعلومات المضللة وانعدام الثقة إلى تعقيد جهود مكافحة هذه العدوى في الكونغو الديمقراطية وكذلك النقص الكبير في البنية التحتية الطبية بالبلاد، فيما تحذّر منظمة الصحة العالمية من تداعيات كارثية تُسجَّل في وقت تأتي فيه العدوى متزامنة مع الصراع القائم بالمناطق المتضرّرة وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأوضحت السكرتيرة الدائمة لوزارة الصحة الأوغندية ديانا أتوين، في مؤتمر صحافي، أنّ كامبالا سوف تسمح فقط بمرور طواقم مكافحة عدوى إيبولا والمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والبضائع وعناصر من قوات الأمن من جمهورية الكونغو الديموقراطية، إنّما بشروط صارمة، مع "تصاعد مدى" التفشّي فيها. أضافت أنّ أيّ شخص وافد من الدولة الجارة من سوف يخضع لحجر صحي لمدّة 21 يوماً.

ويأتي ذلك في وقت تتوسّع فيه رقعة تفشّي إيبولا المتسارع جداً، ولا سيّما سلالة بونديبوجيو النادرة التي لا تتوفّر لها لقاحات ولا علاجات معتمدة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، قبل عشرة أيام، التفشّي المرصود أخيراً في إقليم إيتوري شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك في أوغندا المجاورة "حالة طوارئ صحة عامة تثير قلقاً دولياً"، قبل أن تصدر تحذيرات متتالية على خلفية مخاطر العدوى التي تُعَدّ "مرتفعة جداً" في المناطق المتضرّرة في حين أنّها ما زالت "منخفضة" على الصعيد العالمي.

وعلى الرغم من محاولات الطمأنة بخصوص مخاطر إيبولا في خارج المناطق المتضرّرة، فإنّ دولاً عدّة راحت تطبّق تدابير استباقية من أجل مكافحة أيّ عدوى محتملة، ولا سيّما أنّ حالات مشتبهاً في إصابتها رُصدت أخيراً في أكثر من دولة بين أشخاص عادوا من مناطق موبوءة. ولعلّ أولى تلك الدول الولايات المتحدة الأميركية، التي تؤدّي تخفيضاتها للمساعدات الدولية إلى تقويض الاستجابة للأزمة الصحية المستجدّة، بالإضافة إلى انسحابها من منظمة الصحة العالمية منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية.

Eastern #DRC now faces a catastrophic collision of disease and conflict with the #Ebola outbreak in Ituri province outpacing the response.



The Ebola Bundibugyo virus has no approved vaccine nor treatment. Stopping this Ebola transmission depends entirely on humanitarian access.… pic.twitter.com/FGnQYIq6CH — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 27, 2026

غيبريسوس يحذّر: الحرب في الكونغو الديمقراطية تُفاقم تفشّي إيبولا

وفي إطار تحذيرات منظمة الصحة العالمية المتلاحقة منذ إعلان حالة الطوارئ، أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى تداعيات كارثية لتزامن المرض والصراع في المناطق المتضرّرة من تفشّي فيروس إيبولا شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد، في بيان أصدره اليوم الأربعاء ونشره على موقع إكس: "لا يمكننا بناء الثقة مع المجتمعات المحلية أو عزل المرضى وسط تساقط القذائف".

وناشد غيبريسوس "كلّ الأطراف المتحاربة الاتّفاق على وقف فوري لإطلاق النار من أجل احتواء تفشّي العدوى"، وكذلك "من أجل تمكيننا من الوصول الآمن والمستدام"، ولا سيّما لـ"الفرق الطبية". وطالب بجعل "نجاة الناس أولوية وفوق كلّ اعتبار".

وشرح المسؤول الأممي أنّ "شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية يواجه في الوقت الراهن كارثةً تتمثّل بتصادم ما بين المرض والصراع"، الأمر الذي يجعل "تفشّي فيروس إيبولا في إقليم إيتوري يتجاوز قدرة الاستجابة (اللازمة له)". وعاد غيبريسوس ليؤكد أن "لا لقاح ولا علاج معتمدَين لفيروس بونديبوجيو من إيبولا"، مشدّداً على أنّ "وقف انتقال العدوى كلياً يعتمد على وصول الإمداد الإنساني".

أضاف غيبريسوس، في التدوينة التي نشرها على موقع إكس أنّ "الاشتباكات (المسلحة) المستمرّة تُؤدي إلى نزوح جماعي، وتدفع مخالطي المصابين المعرَّضين للخطر إلى مخيمات مكتظة". ولفت إلى أنّ "العاملين في الخطوط الأمامية يخاطرون بكلّ شيء، فيما تجعل الهجمات على المرافق الصحية تتبّع الحالات والمخالطين أمراً شبه مستحيل".

#Ituri. Ce que nous faisons aujourd'hui. Face à l'urgence d'#Ebola, nous accélérons notre riposte. À #Bunia🇨🇩, les équipes logistiques de @WHO finalisent l'extension du centre de traitement #Bundibugyo, avec le soutien du @FCDOGovUK et de @gatesfoundation. pic.twitter.com/znn1gM4XXe — OMS RDC (@OMSRDCONGO) May 27, 2026

مكافحة إيبولا وسط الخرافات والمخاوف والشكوك المتجذّرة

ويحذّر عاملون في المجال الإنساني من التضليل، ويعبّرون عن قلقهم إزاء تشكيك كثيرين في عدوى إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. في هذا الإطار، قال مدير منظمة "أكشن إيد" الإغاثية ساني ياكوبو: "نحن لا نحارب فيروساً قاتلاً فحسب، بل نحارب كذلك الخرافات والخوف والشكوك المتجذّرة".

وكانت "أكشن إيد" قد أفادت، في بيان أصدرته أوّل من أمس الاثنين، بأنّ نحو شخص واحد من كلّ ثلاثة أشخاص في إقليم إيتوري شمال شرقي البلاد، حيثُ سُجّلت الحالات المشتبه بها بمعظمها، يعتقد بأنّ إيبولا "مجرّد خرافة". وأوضح مديرها أنّها تعمل بصورة مكثّفة من أجل تنفيذ حملات توعية في المجتمعات لمواجهة الخرافات والمعلومات الكاذبة وتشجيع السكان على اتّخاذ تدابير وقائية. أضاف ياكوبو أنّ "ثمّة أشخاصاً ينكرون وجود إيبولا كلياً، فيما يعتقد آخرون بأنّ المشروبات الكحولية القوية قد تحميهم من العدوى".

يُذكر أنّ نقص الوعي أدّى مراراً إلى فوضى في الأيام الأخيرة، وأُحرقت خيام علاج تابعة لمراكز صحية وفرار مصابين وأشخاص يُشتبه بإصابتهم من تلك الخيام، الأمر الذي من شأنه أن يهدّد بانتشار أوسع للعدوى. وعمليات إحراق الخيام أتت على خلفية رفض تسليم جثث أشخاص ترتبط وفاتهم بإيبولا، مع العلم أنّ العدوى تظلّ قادرة على الانتقال بدرجة كبيرة من خلال الجثث، لذلك يجب دفنها وفقاً لإجراءات سلامة صارمة.

This is not just an ‘Ebola Response’ - it a comprehensive intervention to support the lives of the people we serve. https://t.co/QkBB5wTKvy — Chikwe Ihekweazu (@Chikwe_I) May 26, 2026

نقص البنية التحتية الطبية يقوّض جهود مكافحة العدوى

ويتسبّب النقص المسجّل في البنية التحتية الطبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في تقويض جهود احتواء تفشّي فيروس إيبولا، وفقاً لتحذيرات عمّال إغاثة وخبراء طبيين. وقالت المتخصصة الألمانية في الأمراض المدارية جيزيلا شنايدر إنّ زملاءها في المنطقة أفادوا بأنّه يتعيّن إرسال العيّنات المأخوذة في الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا إلى العاصمة كينشاسا، الواقعة على بعد نحو 1,700 كيلومتر، وذلك لأنّ إقليم إيتوري يفتقر إلى مختبرات قادرة على تأكيد الإصابة.

وأشارت شنايدر، التي كانت تعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية سابقاً مع منظمة "ديفام" الألمانية للإغاثة، إلى عدم توفّر اختبارات سريعة متاحة لسلالة بونديبوجيو النادرة من إيبولا المتفشية اليوم.

واشنطن: حجر صحي في كينيا لأميركيين تعرّضوا لإيبولا

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أنّ من المتوقّع أن ترسل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولين عن الصحة العامة من الولايات المتحدة الأميركية إلى كينيا، الهدف منه تشغيل منشأة حجر صحي محتملة هناك، وسط تفشّي فيروس إيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطّلعة، أنّ المنشأة التي كانت تنتظر موافقة الحكومة الكينية مخصّصة للمواطنين الأميركيين الذين تعرّضوا لعدوى إيبولا أو المعرّضين لخطر إصابة كبير به في المنطقة، بالإضافة إلى أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس. أضافت أنّ عدداً من أعضاء فريق خدمات الصحة العامة التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية تلقّوا إخطارات بالانتشار.

وفيما لم يردّ البيت الأبيض ولا وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بعد على طلبات وكالة رويترز للتعليق، أشار متحدّث باسم وزارة الخارجية الكينية إلى أنّها بصدد التحقّق من التقارير المتعلقة بهذه المنشأة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسارع فيه سلطات الصحة حول العالم في اتّخاذ إجراءات لاحتواء تفشّي السلالة النادرة من فيروس إيبولا.

Ebola : les vols restent sûrs, mais la vigilance sanitaire doit être maintenue @icao @WHO



👉🏽Pas de fermeture des frontières

👉🏽Un contrôle au départ peut être mis en place pour détecter les personnes symptomatiqueshttps://t.co/NZ3jManEb5 — ONU Info (@ONUinfo) May 27, 2026

كندا وجزر البهاما تفرضان حظراً على السفر.. والسبب إيبولا

وفي إطار التدابير الاستباقية، أعلنت كندا وجزر البهاما، أمس الثلاثاء، أنّهما ستفرضان حظراً مؤقتاً على دخول المقيمين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا ودولة جنوب السودان إليها، على خلفية تفشّي فيروس إيبولا الأخير.

وذكرت الحكومة الكندية أنّها ستمنع المقيمين في هذه الدول من دخول أراضيها لمدّة 90 يوماً، ابتداءً من اليوم الأربعاء، مشيرةً إلى أنّ هذا الإجراء المؤقّت يهدف إلى تقليل مخاطر دخول فيروس إيبولا إليها وانتشاره فيها. وأوضحت وكالة الصحة العامة الكندية، في بيان، أنّه سيتعيّن على المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين على أراضيها والرعايا الأجانب، الذين زاروا المناطق المتضرّرة في الأسابيع القليلة الماضية والتي لا تظهر عليهم أعراض، الخضوع لحجر صحي لمدّة 21 يوماً، ابتداءً من 30 مايو/ أيار الجاري.

بدورها، بيّنت حكومة جزر البهاما الواقعة في المحيط الأطلسي أنّ حظر السفر سيدخل حيّز التنفيذ على الفور، وسيظلّ سارياً لمدّة 30 يوماً، ليخضع عندها لمراجعة من قبل وزارة الصحة. وأعلنت جزر البهاما تشديد إجراءات الفحص الصحي وفرض حجر صحي محتمل على الأجانب الذين زاروا جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو دولة جنوب السودان في خلال الأيام الثلاثين التي سبقت وصولهم إلى الدولة الكاريبية.

تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأميركية، كما وزارة الخارجية فيها، قد عمدتا، في الأسبوع الماضي، إلى حظر دخول غير المواطنين إلى أراضيها، ممّن زاروا جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو دولة جنوب السودان في الأسابيع القليلة الماضية.

(العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس)