إنقاذ 400 مهاجر خلال 48 ساعة قبالة اليونان

- أنقذت قوات خفر السواحل اليونانية و"فرونتكس" نحو 400 مهاجر قبالة جزيرة كريت خلال 48 ساعة، في أربع عمليات منفصلة، حيث تم نقلهم إلى موانئ آمنة. - تشير السلطات إلى أن الطقس الهادئ يشجع على زيادة رحلات العبور من ليبيا، مع توقع وصول مزيد من القوارب، بينما وصل 42 ألف مهاجر إلى الجزر اليونانية العام الماضي. - تؤكد المنظمة الدولية للهجرة على ضرورة مقاربة متكاملة تشمل تفكيك شبكات التهريب وتعزيز البحث والإنقاذ لمعالجة أزمة الهجرة في البحر المتوسط.

أنقذت قوات خفر السواحل في اليونان ووكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" نحو 400 مهاجر قبالة جزيرة كريت خلال الساعات الـ48 الماضية، من بينهم 202 في أربع عمليات صباح اليوم الخميس، جنوب جزيرتي كريت وغافدوس. وأوضحت أن طائرة تابعة لـ"فرونتكس" رصدت قارباً مطاطياً على بُعد 53 ميلاً بحرياً من جنوب غرب إرابيترا، وأنّ قواتها أنقذت 44 مهاجراً على متن القارب، ونقلتهم إلى كالوي ليمينيس.

وفي موقع آخر أُنقذ 60 ​​مهاجراً كانوا على متن قارب على بُعد 37 ميلاً بحرياً من جنوب كالوي ليمينيس، ونُقلوا إلى الميناء نفسه. وفي عملية ثالثة، أنقذ زورق تابع لـ"فرونتكس" 35 شخصاً من قارب على بُعد 30 ميلاً بحرياً من جنوب غافدوس، بينما شهدت العملية الرابعة إنقاذ 63 مهاجراً من قارب يبعد 16 ميلاً بحرياً من جنوب الجزيرة.

وأكدت السلطات أن العمليات أُنجزت بسلام، وأن إجراءات التسجيل والتحقق من الهوية اللازمة للناجين جارية، علماً أن وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس كان قد قال، في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، إنّ "نحو 550 ألف مهاجر ينتظرون في ليبيا فرصة تنفيذ رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا".

وأشارت السلطات اليونانية إلى أن "الطقس الهادئ بين ليبيا وجزيرة كريت اليونانية يشجع على زيادة رحلات العبور". وذكرت قوات خفر السواحل أنّ مزيداً من القوارب في طريقها حالياً من ليبيا، علماً أنّ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت أخيراً أنّ نحو 42 ألف مهاجر وصلوا إلى الجزر اليونانية بحراً العام الماضي.

وتتكرر مآسي غرق آلاف المهاجرين سنوياً في البحر المتوسط، في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، في مشهد مأساوي تحول من ظاهرة إلى واقع متكرّر، بينما لا ينتبه أحد إلى ضرورة إنهاء أسباب الهجرة. وسبق أن أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن الحدّ من وفيات المهاجرين غرقاً في البحر المتوسط يتطلب مقاربة متكاملة لا تقتصر على الردع، بل تشمل تفكيك شبكات التهريب، وتعزيز قدرات البحث والإنقاذ، وتوسيع المسارات القانونية والآمنة للهجرة، إلى جانب معالجة جذور الهجرة في بلدان المنشأ، إذ إنّ سياسات الإغلاق وحدها لن توقف تدفقات الهجرة، بل تدفع بالمهاجرين إلى مسارات أكثر خطورة.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)