إنقاذ 25 مهاجراًُ نصفهم من القصّر بين مالطا وليبيا

02 مايو 2026   |  آخر تحديث: 17:27 (توقيت القدس)
تقطعت السبل بالمهاجرين على متن قارب مطاطي (إكس)
تقطعت السبل بالمهاجرين على متن قارب مطاطي، 2 مايو 2026 ("إس أو إس ميديتراني"/إكس)
- أنقذت سفينة "أوشن فايكينغ" 25 مهاجراً، بينهم امرأتان إحداهما حامل ونصفهم قاصرون، بعد أن تقطعت بهم السبل لأربعة أيام في البحر المتوسط، وهم الآن في وضع آمن.
- تم تحديد ميناء "أنكونا" في إيطاليا لرسو السفينة، مما يتطلب رحلة إضافية تستغرق أربعة أيام، مما يزيد من انتظار المهاجرين وتأخير عودة السفينة لمهام الإنقاذ.
- يُعتبر البحر المتوسط من أخطر مسارات الهجرة غير النظامية، حيث توفي 1182 مهاجراً هذا العام، وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية.

أنقذت سفينة "أوشن فايكينغ" التابعة لمنظمة "إس أو إس ميديتراني" 25 شخصاً في شمال منطقة البحث والإنقاذ بين ليبيا ومالطا، وفق ما أعلنت المنظمة اليوم السبت. وتقطعت السبل بالمهاجرين على مدى أربعة أيام على متن قارب مطاطي، من دون الحصول على المساعدة.

ومن بين المهاجرين الذين أُنقذوا امرأتان إحداهما حامل والبقية نصفهم من القاصرين. وقالت المنظمة: "هم الآن جميعا في وضع آمن". وتابعت عبر حسابها على موقع "إكس": "عُثر عليهم وهم في حالة جفاف فيما أصيب بعضهم بضربة شمس. لا أحد يفترض أن يتحمل هذا، مع ذلك تستمر مثل هذه الوضعيات في البحر المتوسط".

ووفق المنظمة، حددت السلطات الإيطالية ميناء "أنكونا" الواقع على الساحل الشرقي قبالة البحر الأدرياتايكي لرسو سفينة الإنقاذ، ما يعني قطع مسافة إضافية تقدر 800 ميل بحري لمدة أربعة أيام وخمس ساعات. وقالت "إس أو إس مديتراني": "سيكون هناك مزيد من الانتظار للمهاجرين المستنزفين وتأخير إضافي قبل أن تعود السفينة إلى مهمات أخرى للإنقاذ".

وتشير بيانات منصة "مهاجرين مفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، إلى وفاة 1182 مهاجراً في البحر المتوسط هذا العام.

ويعد مسار البحر الأبيض المتوسط أحد أخطر مسارات الهجرة غير النظامية حول العالم، وهو ما تحذّر منه وكالات عديدة تابعة للأمم المتحدة وكذلك منظمات دولية تنشط في مجال الإنقاذ البحري. في سياق متصل، كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد أشارت، في سبتمبر/ أيلول من عام 2023، إلى أنّ "البحر الأبيض المتوسط صار مقبرة للأطفال" في خلال رحلات الهجرة غير النظامية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

