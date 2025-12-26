إنقاذ قرابة 400 مهاجر قبالة سواحل اليونان

26 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 20:51 (توقيت القدس)
مهاجرون في ميناء آغيا غاليني بجزيرة كريت، 19 ديسمبر 2025 (Getty)
مهاجرون ينتظرون نقلهم في ميناء آغيا غاليني بجزيرة كريت، 19 ديسمبر 2025 (Getty)
- أنقذ خفر السواحل اليوناني حوالي 400 مهاجر جنوب جزيرة كريت، حيث تم انتشال 365 شخصاً من زورق صيد و30 آخرين من مركب تابع لوكالة "فرونتيكس".
- تتزايد حوادث الهجرة غير النظامية في البحر بين تركيا واليونان أو من سواحل ليبيا، حيث لقي 17 شخصاً حتفهم هذا الشهر في انقلاب زورق، مع استمرار فقدان 15 آخرين.
- علقت اليونان طلبات اللجوء للمهاجرين القادمين بحراً من شمال أفريقيا منذ يوليو، بسبب تزايد أعداد الوافدين من ليبيا إلى كريت وغافدوس.

أسعف خفر السواحل في اليونان قرابة 400 مهاجر على متن مركب صيد وزورق آخر جنوب جزيرة كريت، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء اليونانية "إيه إن إيه". وفي عملية واسعة على مسافة حوالي 35 ميلاً بحرياً من جنوب غافدوس في جنوب جزيرة كريت اليونانية، انتشلت سفينة تابعة لخفر السواحل وسفينة شحن دنماركية ومروحية 365 شخصاً من زورق صيد، وفق الوكالة.

وفي وقت سابق من اليوم، نقل نحو 30 شخصاً إلى مركب تابع لوكالة الحدود الأوروبية "فرونتيكس"، على بعد حوالي 25 ميلاً بحرياً من غافدوس ثمّ نقلوا إلى كريت. والخميس، جرى إسعاف 39 شخصاً في زورق مطاطي جنوب كريت. وغالباً ما يخوض المهاجرون غير النظاميين الراغبين في الانتقال إلى أوروبا رحلة محفوفة بالمخاطر في البحر بين تركيا واليونان أو من سواحل ليبيا إلى اليونان.

وكثيرة هي الحوادث التي تشهدها مسارات الهجرة هذه. وقد أدّى انقلاب زورق هذا الشهر إلى مصرع 17 شخصاً، أغلبيتهم من المصريين والسودانيين، فيما لا يزال 15 مهاجراً في عداد المفقودين.

مهاجرون في جزيرة كريت - اليونان - 10 يوليو 2025 (نيكولاس إيكونومو/ رويترز)
التحديثات الحية

اليونان: مئات المهاجرين بلا خدمات في جزيرة كريت

وكانت اليونان قد علقت طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يصلون بحراً من شمال أفريقيا منذ 11 يوليو/ تموز الماضي، حيث تصدرت الخطوط الأمامية لأزمة الهجرة عامي 2015 و2016، حين هرب أكثر من مليون شخص من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا، ثم تراجعت تدفقات المهاجرين، لكن تزايد أعداد الوافدين من ليبيا إلى جزيرتي كريت وغافدوس هذا العام دفع الحكومة إلى فرض حظر مؤقت على التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من مهاجرين قادمين من شمال أفريقيا.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)

