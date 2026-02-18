إنقاذ طفل سوري سقط في بئر بريف الرقة بعد ست ساعات

- نجحت فرق الدفاع المدني السوري في إنقاذ طفل سقط في بئر بعمق 30 متراً وقطر 35 سنتيمتراً قرب مدينة الطبقة، بعد عملية إنقاذ شاقة استمرت لأكثر من ست ساعات، وسط متابعة وتعاطف واسع. - واجهت فرق الإنقاذ تحديات ميدانية وتقنية، حيث تم ضخ الأكسجين والتواصل مع الطفل لضمان سلامته، بمشاركة فرق مؤازرة من حلب وإدلب مزودة بمعدات متخصصة. - استمرت عمليات الإنقاذ بوتيرة مكثفة، مع تنسيق بين الفرق المحلية وفرق المؤازرة، لضمان الوصول إلى الطفل بأسرع وقت وبأعلى درجات الأمان.

نجحت فرق الدفاع المدني السوري، مساء اليوم الأربعاء، في إنقاذ طفل سقط داخل بئر قرب مدينة الطبقة في محافظة الرقة، شمال شرقي سورية، بعد عملية شاقة استمرت أكثر من ست ساعات، وسط متابعة واسعة وحالة تعاطف كبيرة. وأعلنت مؤسسة الدفاع المدني عن تمكّن فرقها من إنقاذ الطفل عقب عملية إنقاذ وُصفت بأنها "نبض للسوريين"، نظراً لما اتسمت به من صعوبة وتعقيد.

وجاءت العملية وسط متابعة واسعة، حيث بذلت فرق الإنقاذ جهوداً مكثفة للوصول إلى الطفل وانتشاله بأمان، في سباق مع الزمن وتحديات ميدانية وتقنية فرضتها طبيعة الموقع وعمق البئر.

وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن فرقها استجابت لبلاغ حول سقوط طفل داخل بئر في مدينة الطبقة، وتحديداً في حي الإسكندرية، قرب مركز المدينة ضمن محافظة الرقة، حيث توجهت الفرق إلى الموقع فور تلقي البلاغ.

وبحسب المعلومات، يبلغ عمق البئر نحو 30 متراً، بينما يقدَّر قطرها بنحو 35 سنتيمتراً، ما جعل عملية الوصول إلى الطفل معقّدة وتطلبت تجهيزات خاصة وإجراءات دقيقة لضمان سلامته. وأفادت فرق الدفاع المدني بأنها باشرت عملية الإنقاذ فور وصولها إلى الموقع، حيث جرى ضخ الأكسجين داخل البئر لضمان سلامة الطفل، بالتوازي مع التواصل المباشر معه والتأكد من استجابته، وهو ما اعتبر مؤشراً إيجابياً إلى استقرار وضعه.

وذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن الطفل عبد الرزاق سلوم جبير، الذي يبلغ من العمر أربع سنوات، سقط في بئر ارتوازية داخل الحي، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من التواصل معه وتأمين الأكسجين له.

وفي إطار دعم جهود الإنقاذ، انطلقت فرق مؤازرة متخصصة من محافظة حلب للمشاركة في العملية، وهي مزودة بمعدات تقنية متخصصة وأدوات حفر وكاميرات فحص ميدانية، إضافة إلى عناصر إنقاذ مدرّبة على التعامل مع الحوادث المعقّدة داخل الآبار الضيقة. كما توجه فريق آخر من جسر الشغور في محافظة إدلب، يضم أحد عناصر الدفاع المدني "ضعيف البنية"، سبق له المشاركة في عمليات إنقاذ مشابهة تطلبت النزول لآبار ضيقة للوصول إلى العالقين.

وواصلت الفرق العاملة في الموقع تزويد الطفل بالأكسجين وتواصلت معه بشكل مستمر، بالتوازي مع محاولات إنقاذ مباشرة عبر فوهة البئر. وفي الوقت نفسه، أجريت أعمال حفر جانبية موازية للبئر بهدف الوصول إليه بأسرع وقت ممكن وبأعلى درجات الأمان، وفق ما أكدته الجهات المشاركة في العملية. وأشارت المعطيات الميدانية إلى أن عمليات الإنقاذ استمرت بوتيرة مكثفة، وسط تنسيق بين الفرق المحلية وفرق المؤازرة المتخصصة.