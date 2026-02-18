إنقاذ طفل سوري سقط في بئر بريف الرقة بعد ست ساعات

قضايا وناس
دمشق

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
مباشر
18 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 22:39 (توقيت القدس)
عملية إنقاذ طفل سقط في بئر بالرقة (الدفاع المدني السوري)
عملية إنقاذ طفل سقط في بئر في محافظة الرقة، 18 فبراير 2026 (الدفاع المدني السوري/فيسبوك)
+ الخط -
اظهر الملخص
- نجحت فرق الدفاع المدني السوري في إنقاذ طفل سقط في بئر بعمق 30 متراً وقطر 35 سنتيمتراً قرب مدينة الطبقة، بعد عملية إنقاذ شاقة استمرت لأكثر من ست ساعات، وسط متابعة وتعاطف واسع.
- واجهت فرق الإنقاذ تحديات ميدانية وتقنية، حيث تم ضخ الأكسجين والتواصل مع الطفل لضمان سلامته، بمشاركة فرق مؤازرة من حلب وإدلب مزودة بمعدات متخصصة.
- استمرت عمليات الإنقاذ بوتيرة مكثفة، مع تنسيق بين الفرق المحلية وفرق المؤازرة، لضمان الوصول إلى الطفل بأسرع وقت وبأعلى درجات الأمان.

نجحت فرق الدفاع المدني السوري، مساء اليوم الأربعاء، في إنقاذ طفل سقط داخل بئر قرب مدينة الطبقة في محافظة الرقة، شمال شرقي سورية، بعد عملية شاقة استمرت أكثر من ست ساعات، وسط متابعة واسعة وحالة تعاطف كبيرة. وأعلنت مؤسسة الدفاع المدني عن تمكّن فرقها من إنقاذ الطفل عقب عملية إنقاذ وُصفت بأنها "نبض للسوريين"، نظراً لما اتسمت به من صعوبة وتعقيد.

وجاءت العملية وسط متابعة واسعة، حيث بذلت فرق الإنقاذ جهوداً مكثفة للوصول إلى الطفل وانتشاله بأمان، في سباق مع الزمن وتحديات ميدانية وتقنية فرضتها طبيعة الموقع وعمق البئر.

وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن فرقها استجابت لبلاغ حول سقوط طفل داخل بئر في مدينة الطبقة، وتحديداً في حي الإسكندرية، قرب مركز المدينة ضمن محافظة الرقة، حيث توجهت الفرق إلى الموقع فور تلقي البلاغ.

وبحسب المعلومات، يبلغ عمق البئر نحو 30 متراً، بينما يقدَّر قطرها بنحو 35 سنتيمتراً، ما جعل عملية الوصول إلى الطفل معقّدة وتطلبت تجهيزات خاصة وإجراءات دقيقة لضمان سلامته. وأفادت فرق الدفاع المدني بأنها باشرت عملية الإنقاذ فور وصولها إلى الموقع، حيث جرى ضخ الأكسجين داخل البئر لضمان سلامة الطفل، بالتوازي مع التواصل المباشر معه والتأكد من استجابته، وهو ما اعتبر مؤشراً إيجابياً إلى استقرار وضعه.

وذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن الطفل عبد الرزاق سلوم جبير، الذي يبلغ من العمر أربع سنوات، سقط في بئر ارتوازية داخل الحي، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من التواصل معه وتأمين الأكسجين له.

وفي إطار دعم جهود الإنقاذ، انطلقت فرق مؤازرة متخصصة من محافظة حلب للمشاركة في العملية، وهي مزودة بمعدات تقنية متخصصة وأدوات حفر وكاميرات فحص ميدانية، إضافة إلى عناصر إنقاذ مدرّبة على التعامل مع الحوادث المعقّدة داخل الآبار الضيقة. كما توجه فريق آخر من جسر الشغور في محافظة إدلب، يضم أحد عناصر الدفاع المدني "ضعيف البنية"، سبق له المشاركة في عمليات إنقاذ مشابهة تطلبت النزول لآبار ضيقة للوصول إلى العالقين.

الطفلة شذى بعد إنقاذها من داخل البئر (الدفاع المدني السوري/فيسبوك)
قضايا وناس
التحديثات الحية

إنقاذ الطفلة شذى من داخل بئر في ريف إدلب بعد 11 ساعة من الجهود

وواصلت الفرق العاملة في الموقع تزويد الطفل بالأكسجين وتواصلت معه بشكل مستمر، بالتوازي مع محاولات إنقاذ مباشرة عبر فوهة البئر. وفي الوقت نفسه، أجريت أعمال حفر جانبية موازية للبئر بهدف الوصول إليه بأسرع وقت ممكن وبأعلى درجات الأمان، وفق ما أكدته الجهات المشاركة في العملية. وأشارت المعطيات الميدانية إلى أن عمليات الإنقاذ استمرت بوتيرة مكثفة، وسط تنسيق بين الفرق المحلية وفرق المؤازرة المتخصصة.

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
قوات الأمن خارج مبنى حكومي في الحسكة، 9 فبراير 2026(أمجد كردو/فرانس برس)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

عفو عام في سورية.. الشروط والاستثناءات

إفطار جماعي في العاصمة الجزائر، مارس 2025 (بلال بن سالم/Getty)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

رمضان الجزائر... تجهيزات أهلية ورسمية

جرافات الاحتلال تهدم منزلا بالخليل، فبراير 2026 (الأناضول)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

الاحتلال يهجّر عائلة سلهب في الخليل مع بزوغ فجر الأول من رمضان