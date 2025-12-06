إنقاذ الطفلة شذى من داخل بئر في ريف إدلب بعد 11 ساعة من الجهود

- تمكنت فرق الدفاع المدني السوري من إنقاذ الطفلة شذى البالغة من العمر ثلاث سنوات بعد سقوطها في بئر بقرية صريع شرقي إدلب، في عملية معقدة استمرت 11 ساعة تحت إشراف وزير الطوارئ والكوارث. - استخدمت الفرق معدات ثقيلة وحفرت حفرة جانبية للوصول إلى الطفلة، مع ضخ الأكسجين وتزويدها بالمياه والغذاء، وتم تثبيت الصخرة العالقة لمنع انهيارها. - نجح الشاب فراس بظان في سحب الطفلة عبر ثغرة فتحت بين الحفرة الجانبية وجدار البئر، وتم نقلها إلى مشفى إدلب الجامعي للتأكد من سلامتها.

تمكّنت فرق الدفاع المدني السوري، التابعة لوزارة الطوارئ والكوارث، من إنقاذ الطفلة شذى البالغة من العمر ثلاث سنوات فجر اليوم السبت، بعد سقوطها عصر أمس الجمعة في بئر بقرية صريع شرقي إدلب، في عملية معقّدة استمرت نحو 11 ساعة، وسط إشراف مباشر من وزير إدارة الطوارئ والكوارث رائد الصالح حتى لحظة استخراجها.

وسقطت الطفلة في بئر جاف يبلغ عمقه نحو عشرة أمتار، لتستقر في قعره، فيما علقت صخرة كبيرة عند عمق سبعة أمتار، ما حال دون إمكانية الوصول إليها مباشرة من فتحة البئر. وقال الدفاع المدني إن فرقه استجابت للبلاغ عند الساعة 6:30 من عصر الجمعة، ووصلت إلى الموقع، حيث جرى التواصل مع الطفلة وضخ الأكسجين لها، بينما كان فريق الإسعاف على استعداد لنقلها فور إخراجها.

وبحسب بيان المؤسسة، وصلت المعدات الثقيلة عند الساعة 6:45، وبدأت عملية حفر حفرة جانبية موازية للبئر، بالتزامن مع استمرار ضخ الأكسجين وتزويد الطفلة بالمياه والغذاء. وبسبب طبيعة الأرض الصخرية، تم استقدام آليات إضافية من نوع "نقّار"، فيما وصلت فرق إنقاذ متخصصة مزوّدة بضواغط هواء وكهرباء.

وعمدت الفرق إلى تثبيت الصخرة العالقة فوق الطفلة على عمق سبعة أمتار لمنع انهيارها، وأدخلت قميصاً حديدياً داخل البئر لتأمين جدرانه خلال العمل. واستمر الحفر الجانبي حتى عمق تسعة أمتار، قبل أن يُفقد الاتصال مع الطفلة عند الساعة 11:30 ليل الجمعة.

وبعد بدء الحفر الأفقي باستخدام معدات يدوية وضواغط هوائية وكهربائية للوصول إلى جدار البئر، تمكنت الفرق من فتح ثغرة من الحفرة الموازية نحو موقع الطفلة، واستعادت التواصل معها عند الساعة 2:45 فجر السبت.

وفي تمام الساعة 5:20 فجراً، نجح الشاب فراس بظان بالدخول عبر الثغرة التي فُتحت بين الحفرة الجانبية وجدار البئر، وتمكن من سحب الطفلة وإخراجها بسلام. وأجرى طبيب ميداني فحوصات أولية للطفلة في الموقع، قبل أن يقوم فريق الطوارئ في الدفاع المدني بنقلها مباشرة إلى مشفى إدلب الجامعي للتأكد من سلامتها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ولا سيما أن وزير إدارة الطوارئ والكوارث، رائد الصالح، أشرف على عملية الإنقاذ لحظة بلحظة من موقع الحدث.





وفي الـ 25 من أكتوبر/ تشرين الأول العام الجاري 2025، انتشلت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، جثمان الطفل عبد الله سليمان الطنش، من داخل بئر في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور الغربي، بعد نحو 48 ساعة على سقوطه، في حادثة أثارت موجة غضب واسعة في أوساط الأهالي، بسبب تأخر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في السماح بدخول فرق الإنقاذ إلى المنطقة.