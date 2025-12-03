نشرت البحرية الإندونيسية العديد من السفن الحربية لتسريع توزيع المساعدات الإنسانية على المناطق المتضررة من الفيضانات في إقليم أتشيه الإندونيسي. وقال مركز قيادة الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالكوارث الخاصة بالفيضانات في إقليم أتشيه، اليوم الأربعاء: "نأمل أن يساعد وصول تلك السفن الحربية في تسريع توزيع المساعدات على جميع المناطق المتضررة من الفيضانات"، بحسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء.

وتجري قيادة العملية من قبل السفينة "دانساتفيب كوارمادا 1"، التي تشرف على تنسيق جميع السفن الحربية المشاركة في المهمة. وجرى إرسال السفن عبر طرق مختلفة في المناطق المتضررة من الفيضانات في إقليم أتشيه لدعم العمليات الإنسانية.

وذكر وزير الشؤون الاجتماعية الإندونيسي سيف الله يوسف، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل على تعزيز تدابير مكافحة الكوارث، بما في ذلك تسريع توصيل المساعدات لمقاطعة أتشيه تاميانج المتضررة من الفيضانات بإقليم أتشيه. وتعد أتشيه تاميانج بين المناطق في المتضررة في سومطرة من الفيضانات العارمة التي أثرت على 310 آلاف شخص على الأقل في المقاطعة، بحسب وكالة أنباء انتارا الإندونيسية. وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية "لا يزال من الصعب الوصول إلى العديد من المواقع، ولكنني تلقيت تقريراً الليلة الماضية بأنه يمكن اجتياز طريق تاميانج البري الآن بمركبة ذات أربع عجلات". وتسمح استعادة الوصول بعد أيام من العزلة بتسريع توزيع المساعدات اللوجيستية.

وشدد الوزير على أن الحكومة ما زالت تولي أولوية لكل المناطق التي تضررت من الفيضانات، لا سيما تلك التي ما زال يصعب الوصول إليها. ومنذ صباح اليوم الأربعاء، سلّمت الوزارة أطعمة جاهزة وملابس وأدوية وخياماً ومراتب وأرزاً عبر الطرق البرية إلى المناطق التي كانت معزولة سابقاً.

وتسابق فرق الإنقاذ الزمن للوصول إلى الناجين وانتشال مزيد من الجثث، مع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الكارثية التي ضربت إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند الأسبوع الماضي إلى أكثر من 1300 قتيل، إضافة إلى نحو ألف مفقود.

