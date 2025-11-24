إندونيسيا تعزز جهود الاستجابة للكوارث الطبيعية

- عزز الجيش الإندونيسي جهوده في الاستجابة للكوارث بعد ثوران بركان جبل سيميرو في جاوة الشرقية، من خلال تنسيق سريع مع السلطات المحلية لضمان فعالية عمليات الطوارئ وتأمين المنطقة وإدارة طرق الإجلاء. - تم توزيع 19 نوعاً من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك البطانيات والملابس والأغذية الأساسية، لدعم المتضررين من ثوران البركان الذي أطلق سحباً كثيفة من الرماد والغازات الحارة. - إندونيسيا، الواقعة ضمن حزام النار في المحيط الهادئ، تشهد نشاطاً بركانياً وزلزالياً متكرراً، حيث ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات جاوة الشرقية مؤخراً.

عزّز الجيش الإندونيسي جهود الاستجابة للكوارث في أعقاب ثوران بركان جبل سيميرو في إقليم جاوة الشرقية، وذلك من خلال إجراءات سريعة منسقة مع السلطات المحلية في إندونيسيا وغيرها من الأطراف المعنية.

وأول من أمس السبت، نشرت القيادة المحلية التابعة للجيش الإندونيسي أفراداً لضمان سير عمليات الطوارئ بفعالية وأمان، ووفقاً لاحتياجات المنطقة. وقد قدّم الجنود المساعدة في تأمين المنطقة والحفاظ على استمرار الحركة وإدارة طرق الإجلاء.

ونقلت وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء عن القائد العسكري للمنطقة، الكونيل كوهير، قوله في بيان أمس الأحد، إنّه "منذ ثوران البركان، قمنا بالمساعدة في عملية الإجلاء وتأمين الطرق، وضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضرّرة".

وفي إطار الدعم الإنساني، جرى توزيع 19 نوعاً من المساعدات، شملت البطانيات وإمدادات وملابس الأطفال والأغذية الأساسية، وغيرها من المستلزمات الضرورية.

وثار بركان جبل سيميرو، الأعلى ارتفاعاً، الأربعاء الماضي، إذ نفث عموداً من الرماد فوق جاوة الشرقية، كما أطلق حمماً بركانية سريعة الحركة اجتاحت كيلومترات عدة على منحدرات الجبل.

وكان بركان جبل سيميرو، أعلى قمة في جزيرة جاوة الإندونيسية، مُطلقاً سحباً كثيفة من الرماد والغازات الحارّة التي غطّت القرى المحيطة، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى، وإجلاء مئات السكان نحو ملاجئ آمنة، وسط مخاوف من تكرار كارثة ثوران عام 2021.

ويوجد في إندونيسيا، التي تقع ضمن ما يعرف باسم حزام النار في المحيط الهادئ، نحو 130 بركاناً نشطاً، أظهر العديد منها نشاطاً متزايداً خلال الأشهر الأخيرة.

واليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر إقليم جاوة الشرقية في إندونيسيا، وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في بيان، أنّ الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا، إذ تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبّب نشاطاً بركانياً وزلزالياً متكرراً.

وفي 3 أغسطس/ آب الماضي، ثار بركان جبل سيميرو في إندونيسيا أربع مرات في اليوم ذاته، ما أدّى إلى إطلاق أعمدة من الرماد وصل ارتفاعها إلى 900 متر فوق القمة. وكان بركان آخر، "ليوتوبي لاكي لاكي" قد ثار قبله بيومٍ واحد، في جزيرة فلوريس الإندونيسية، وأطلق عموداً كثيفاً من الرماد وصل ارتفاعه إلى 18 كيلومتراً في السماء.

(أسوشييتد برس، قنا، العربي الجديد)