إلغاء رحلات جوية وتعليق العمل جنوبي الصين مع اقتراب إعصار "ماتمو"

تعتزم سلطات الصين إلغاء رحلات جوية وإغلاق متاجر مساء اليوم السبت مع اقتراب الإعصار "ماتمو" باتجاه مقاطعتَي هاينان وقوانغدونغ جنوباً، خلال فترة تشهد إقبالاً كبيراً على السفر، بمناسبة العيد الوطني. ومن المتوقع أن يصل الإعصار "ماتمو"، الذي تسبّب الأسبوع الماضي بفيضاناتٍ في الفيليبين، إلى اليابسة صباح غدٍ الأحد بعد أن يقترب من شرق هاينان، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، في خضم عطلة رسمية تستمر ثمانية أيام يرتاد خلالها العديد من السيّاح جزيرة هاينان الاستوائية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أنّه من المتوقع إلغاء كلّ الرحلات الجوية في مطار ميلان الدولي في هايكو، عاصمة هاينان، اليوم السبت، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة ليلاً بالتوقيت المحلي. وكان من المقرّر أن يستقبل مطار هاينان أكثر من 632 ألف مسافر بين الأول والثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري خلال عطلتَي العيد الوطني ومهرجان منتصف الخريف، بحسب المجموعة المشغّلة له.

كما تنوي مدينة هايكو تعليق الدراسة والعمل والنقل العام وورش البناء، اعتباراً من السبت وإجبار المتاجر على الإغلاق. وشدّدت مقاطعتا هاينان وقوانغدونغ خطط الطوارئ الخاصة بالأعاصير، وحذّرت السلطات من حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية جراء الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، كما أُلغيت العديد من رحلات القطارات، وأُمرت قوارب الصيد بالعودة إلى الميناء. ويُتوقع هطول أمطار غزيرة في مقاطعة يونان ومنطقة قوانغشي في جنوب الصين.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني "سي سي تي في" عن خبراء الأرصاد الجوية مناشدتهم السكان بضرورة توخّي الحذر، لأنّ الإعصار سيكون له تأثير خطير على السياحة والنقل خلال فترة مزدحمة بالسفر. وذكر مكتب السلامة البحرية في سانيا، وهي مدينة في هاينان، أنّه سيفرض حظراً على حركة السفن السياحية والعبارات في نطاق اختصاصه، اعتباراً من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يُصاحب الإعصار "ماتمو" رياح تصل سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة، وتُراوح بين 42 و48 متراً في الثانية، قبل أن تضعف تدريجيّاً بعد وصول الإعصار إلى اليابسة، بحسب ما أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت.

(فرانس برس، رويترز)