إقالة نائب وزير التعليم التركي بعد إطلاق نار في مدرستين

- أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نائب وزير التعليم نظيف يلماز بعد حادثتي إطلاق نار في مدرستين، مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص، واستبدله بجهاد دميرلي. - الحادثتان وقعتا في مقاطعتين جنوب تركيا، حيث أطلق فتى يبلغ 14 عاماً النار في مدرسة، وأطلق طالب سابق النار في مدرسته الثانوية قبل أن ينتحر، مما أثار غضباً شعبياً واسعاً. - تعهد إردوغان بفرض قيود إضافية على حيازة الأسلحة، بينما تواصل السلطات اعتقال المشتبه فيهم وإغلاق مجموعات على تطبيقات التواصل الاجتماعي.

أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نائب وزير التعليم نظيف يلماز من منصبه واستبداله بجهاد دميرلي، بعد حادثتي إطلاق نار في مدرستين أسفرتا عن مقتل تسعة أشخاص، وفق إعلان صدر في الجريدة الرسمية مساء الجمعة.

وقُتل ثمانية طلاب تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عاماً ومعلم في إبريل/نيسان عندما أطلق فتى يبلغ 14 عاماً النار في مدرسة في مقاطعة كهرمان مرعش (جنوب). وبحسب السلطات، كان المهاجم الذي قضى في مكان الواقعة يحمل خمسة أسلحة نارية، وهو نجل شرطي سابق. وفي هجوم آخر في مقاطعة شانلي أورفا (جنوب شرق)، أطلق طالب سابق النار في مدرسته الثانوية حيث كان يدرس قبل أن ينتحر. وأثارت حادثتا إطلاق النار غضباً شعبياً واسع النطاق، وقد تعهد أردوغان بفرض قيود إضافية على حيازة الأسلحة النارية.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر خاصة من حزب العدالة والتنمية في أنقرة لـ"العربي الجديد" أنّ عمليات اعتقال مشتبه فيهم ومحرّضين على العنف "تتواصل بسرية وتأتي بالتزامن في أكثر من ولاية"، مبيّنةً اعتقال 83 شخصاً بتهمة تمجيد الهجمات والتحريض على العنف والارتباط بمجموعات على تطبيق واتساب تُخطّط لأعمال تخريبية. تضيف المصادر أنّ 93 مجموعة على تطبيق تليغرام أُغلقت، علماً أنّها كانت تنشط ويُجرى من خلالها تبادل المحتوى العنيف ضدّ المنشآت التربوية. كذلك أُغلقت 100 حساب على موقع إكس على خلفية خطاب الكراهية وتمجيد المهاجمين.

(فرانس برس، العربي الجديد)