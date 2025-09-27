إعفاء ضابط من مهامه لاعتدائه على مهاجرة داخل محكمة في نيويورك

- أُعفي ضابط من إدارة الهجرة والجمارك الأميركية من مهامه بعد انتشار فيديو يظهره يدفع سيدة مهاجرة بعنف داخل محكمة الهجرة في مانهاتن، مما أثار تحقيقًا رسميًا وانتقادات واسعة. - الحادثة وقعت أثناء محاولة احتجاز زوج السيدة، حيث أُصيبت بارتجاج في الرأس، وقدم عضو الكونغرس دان غولدمان بلاغًا لمقاضاة الضابط بتهمة استخدام القوة المفرطة. - أثارت الواقعة جدلاً حول دور عناصر الهجرة في المحاكم، حيث يُعتبر اعتقال المهاجرين خلال جلسات الاستماع تهديدًا للثقة بالنظام القضائي.

أعلنت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) أن أحد ضباطها أُعفي من مهامه الحالية عقب انتشار مقطع فيديو، الخميس الماضي، يظهره وهو يدفع سيدة مهاجرة إلى الحائط ثم يطرحها أرضًا داخل مقر محكمة الهجرة في مانهاتن بنيويورك.وقالت تريشيا ماكلوغلين، مساعدة وزير الأمن الداخلي، إن "تصرف الضابط غير مقبول ولا يمثل معايير المهنية لدى عناصر إنفاذ القانون"، مؤكدة فتح تحقيق رسمي في الحادثة.

وحدثت الواقعة، وفقاً لـ"سي.أن.أن"، أثناء محاولة ضباط الهجرة احتجاز زوج السيدة مونيكا موريتا-غلارزا التي كانت برفقة أطفالها، حيث أظهر الفيديو لحظات تمسكها بزوجها قبل أن يُنتزع منها بالقوة، ثم قام ضابط بجذبها بعنف وطرحها أرضًا وسط صرخات أطفالها. وقد نُقلت لاحقًا إلى المستشفى بسبب الاشتباه في إصابتها بارتجاج في الرأس.

وقدم عضو الكونغرس دان غولدمان والمراقب المالي لمدينة نيويورك براد لاندر بلاغًا إلى مكتب المدعي العام الأميركي لمقاضاة الضابط بتهمة استخدام القوة المفرطة وانتهاك الحقوق الدستورية. وأكدا أن ما حدث يمثل "اعتداء صارخًا على الحقوق الأساسية". من جانبها، انتقدت بلدية نيويورك الحادث مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تجعل المهاجرين يخشون التوجه إلى المحاكم أو استخدام الخدمات الأساسية.

Agents detained the husband immediately after the husband's routine immigration court hearing, without presenting a warrant.



The woman and her young daughter were physically pried apart, including by pulling the woman's and girl's hair. pic.twitter.com/8fS2dqhLM8 — orange 🍊 (@orange4u28) September 26, 2025

وتعود خلفية السيدة إلى كونها هاجرت من الإكوادور هربًا من العنف، لكنها وجدت نفسها ضحية "اعتداء غير مبرر" في الولايات المتحدة، بحسب قولها. وأعلنت عائلتها عزمها رفع دعوى قضائية ضد وكالة ICE. أما زوجها، فقد نُقل إلى مركز احتجاز في ولاية نيوجيرسي، فيما يظل مصيره غير واضح.

وأعادت الحادثة الجدل حول دور عناصر الهجرة داخل المحاكم، حيث قال نشطاء إن اعتقال المهاجرين خلال حضور جلسات الاستماع "يُقوض الثقة بالنظام القضائي" ويحوّل المحاكم إلى "مصيدة" للمهاجرين الذين يحاولون الالتزام بالقوانين.