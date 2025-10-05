إعصار ماتمو يتسبب في إجلاء 150 ألف شخص جنوبي الصين

- أجلت السلطات الصينية 150 ألف شخص من مقاطعة قوانغدونغ بسبب إعصار ماتمو، الذي اجتاح جنوب الصين وأدى إلى إلغاء الرحلات الجوية والفعاليات في إقليم هاينان، مما أثر على موسم العطلات. - بلغت سرعة رياح الإعصار 151 كيلومتراً في الساعة، مع توقعات بوصوله إلى اليابسة مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح قوية قد تسبب فيضانات وأضراراً مادية. - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً باللون الأحمر، وألغت مقاطعة هاينان الرحلات الجوية وعلقت وسائل النقل العام استعداداً للعاصفة.

أجلت السلطات الصينية نحو 150 ألف شخص من مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، مع اشتداد إعصار ماتمو، وذكرت هيئة البث الحكومية أن الإعصار ماتمو اجتاح جنوب الصين، اليوم الأحد، بعد إلغاء الرحلات الجوية والعديد من الفعاليات في إقليم هاينان، مما تسبب في اضطراب في ذروة موسم العطلات.

وذكر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية أن الإعصار بلغت سرعة رياحه القصوى 151 كيلومترا في الساعة (94 ميلا في الساعة) اليوم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى اليابسة منتصف النهار، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية قد تؤدي إلى فيضانات محلية وأضرار مادية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا من الإعصار باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى في نظامها، وألغت مقاطعة هاينان، والتي تعد مركزا لقضاء العطلات، والواقعة أيضا في مسار العاصفة، الرحلات الجوية وعلقت حركة وسائل النقل العام والشركات بدءا من أمس السبت استعدادا للعاصفة. كما حذرت السلطات من هطول أمطار غزيرة، من المتوقع أن يصل منسوبها إلى ما بين 100 و249 ملم في بعض الأجزاء.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن سرعة الرياح بلغت 151 كيلومترا في الساعة مع اقتراب الإعصار من الساحل الصيني. وجاء وصول الإعصار في منتصف العطلة التي تستمر ثمانية أيام والتي بدأت باليوم الوطني يوم الأربعاء، والتي من المتوقع أن يقوم الناس خلالها بنحو 2.36 مليار رحلة، وفقا للتقديرات التي أوردتها وسائل إعلام رسمية.

ووصل الإعصار ماتمو، الذي تسبب في فيضانات في الفيليبين الأسبوع الماضي، إلى الساحل الشرقي لمنطقة شووين في إقليم قوانغدونغ نحو الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش. وتشهد الصين سنويا عددا من الأعاصير المدارية خلال موسم الرياح الموسمية، لا سيما في المناطق الجنوبية والساحلية المطلة على بحر الصين الجنوبي.

(قنا، رويترز)