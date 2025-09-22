يتجه الإعصار راغاسا صوب شمال الفيليبين، اليوم الاثنين، مصحوباً برياح عاتية تصل سرعتها إلى 265 كيلومتراً في الساعة وأمطار موسمية، مما أدى إلى عمليات إجلاء حاشدة وإلغاء رحلات جوية. ولفت مكتب الأرصاد الجوية الحكومي "باغاسا" إلى احتمالات أن تهب العاصفة مصحوبة بأحوال جوية مهددة للحياة فيما من المتوقع أن تصل جزر بابويان بعد ظهر غد الثلاثاء. وحذر المسؤولون من رياح مدمرة وهطول أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج لعدة أمتار.

وأصدرت السلطات أعلى التحذيرات من العواصف في مقاطعات كاغايان وإيزابيلا وباتانيس، إلى جانب مناطق أخرى في شمال لوزون. وتتوقع السلطات حدوث فيضانات واسعة النطاق وفيضانات ساحلية وأضرار جسيمة بسبب هبوب الرياح. وقالت السلطات المحلية والاتحادية إن أكثر من 3200 أسرة فروا استباقياً من منازلهم. ويخضع 20 إقليماً على الأقل لتحذيرات العواصف وقال الرئيس فرديناند ماركوس الابن إن كل أجهزة الطوارئ على أهبة الاستعداد. وألغت السلطات 16 رحلة محلية ودولية على الأقل بالفعل.

الصورة هونغ كونغ تستعد لإعصار راغاسا القوي، 20 سبتمبر 2025 (Getty)

وتتعرض الفيليبين لـ20 إعصاراً تقريباً سنوياً في المتوسط، وكان أكثرها فتكاً إعصار هايان الذي وقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وأودى بحياة أكثر من 6300 شخص. وفي تايوان، ضربت الرياح المصاحبة لراغاسا وأمطاره الغزيرة الساحل الشرقي والطرف الجنوبي بالجزيرة. وقامت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث بإجلاء سكان 1800 منزل، فيما هدد خزان في مقاطعة هولين بالفيضان. وأوقفت العبارات وألغيت العشرات من الرحلات.

هونغ كونغ تستعد لإعصار راغاسا

أعلنت حكومة هونغ كونغ في بيان لها، اليوم الاثنين، تعليق الدراسة في جميع المدارس يومي غد وبعد غد، مع توقعات بتوقف حركة الطيران، بسبب احتمال تدهور الأحوال الجوية بسرعة نتيجة لإعصار "راغاسا" القوي. وأفادت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء بأن السلطات في هونغ كونغ تدرس إصدار إشارة تحذير رقم 8 من هبوب عواصف خلال الفترة ما بين الساعة الواحدة ظهراً والرابعة عصراً غداً الثلاثاء.

ويتوقع مطار هونغ كونغ الدولي خفض أعداد الرحلات الجوية ابتداء من غد الثلاثاء، حيث يستعد المركز المالي الآسيوي لواحد من أقوى الأعاصير القوية التي يتعرض لها منذ أعوام. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، اليوم الاثنين، عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن جميع الرحلات الجوية ستتوقف غداً الثلاثاء، من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي حتى السادسة من صباح يوم الخميس المقبل، بسبب اقتراب إعصار "راغاسا" القوي.

وكانت هيئة مطار هونغ كونغ قالت في بيان لها، في وقت سابق اليوم الاثنين، إنها "بدأت الاستعدادات للإعصار، حيث قامت بتغطية مجالات مثل سلامة ساحة انتظار الطائرات، وعمليات الطيران، ورعاية الركاب، والنقل البري بين المطار والمدينة ومناطق استراحة الموظفين".

كانت هيئة الأرصاد الجوية في هونغ كونغ حذرت، أمس الأحد، بالفعل من ارتفاع مياه البحر إلى مستوى قياسي مثل ما حدث خلال إعصاري هاتو ومانجخوت الفتاكين في عامي 2017 و2018، وذلك إثر إعصار "راغاسا".

(أسوشييتد برس، رويترز)