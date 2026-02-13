إعصار جيزاني يدمر 18 ألف منزل ويودي بحياة 36 شخصاً في مدغشقر

ارتفعت حصيلة الإعصار جيزاني إلى 36 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 370 آخرين وتدمير ما يقرب من 18 ألف منزل في أنحاء مدغشقر، وفقاً لما ذكرت السلطات يوم الخميس. وأعلن رئيس مدغشقر مايكل راندريانيرينا حالة الكارثة الوطنية ووجّه نداء إلى القادة الدوليين لمساعدة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي والفقيرة إلى حد كبير.

وضرب الإعصار المداري اليابسة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وتسبب في دمار واسع النطاق في مدينة تواماسينا الساحلية الرئيسية على الساحل الشرقي قبل أن يجتاح البلاد. ووصلت سرعة الرياح إلى 250 كيلومتراً في الساعة، وترافقت مع أمطار أغرقت نحو 75% من تواماسينا، ثاني كبرى مدن البلاد.

وقال المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث، الخميس، إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 36 شخصاً على الأقل، بينما فقد ستة أشخاص، وأضاف أن 374 شخصاً أصيبوا وتأثر أكثر من 250 ألف شخص بالعاصفة. وأفادت السلطات بأن 32 حالة وفاة حدثت في منطقة تواماسينا، الميناء الرئيسي والمركز الاقتصادي للبلاد. وقال الرئيس مايكل راندريانيرينا إن 75% من المدينة تضرر أو دمر.

ويعيش الكثير من سكان مدغشقر البالغ عددهم 31 مليون نسمة في منازل لا توفر مأوى كافياً من العواصف القوية، وقالت السلطات إن العديد من الوفيات نجمت عن انهيار المباني. وذكرت وكالة الكوارث أن 17 ألفاً و980 منزلاً تعرضت للدمار، وتضرر أكثر من 37 ألف منزل آخر بسبب إعصار جيزاني الذي جلب رياحاً تجاوزت سرعتها 195 كيلومتراً في الساعة.

وتعتبر مدغشقر، الواقعة قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا، معرضة بشكل خاص للعواصف المدمرة التي تهب من المحيط الهندي، وقد ضربها أكثر من اثني عشر إعصاراً أو عاصفة مدارية قوية منذ عام 2020. وضرب إعصار الجزء الشمالي الغربي من الجزيرة الشهر الماضي فقط، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)