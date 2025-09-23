- تم ترحيل 14 مهاجراً من غرب أفريقيا من الولايات المتحدة إلى غانا في ظروف مثيرة للجدل، حيث لا يزال 11 منهم محتجزين في منشأة عسكرية، مما دفعهم لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الغانية للمطالبة بإطلاق سراحهم. - أشار محامي المهاجرين إلى أن الترحيل تم رغم المخاوف المتعلقة بسلامتهم، حيث يتمتع ثمانية منهم بحماية قانونية من الترحيل بسبب خطر التعذيب أو الاضطهاد. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب جعل ترحيل المهاجرين أولوية، مع ترتيبات لنقلهم إلى دول ثالثة غير مستقرة، وغانا وافقت على استقبال مواطني غرب أفريقيا.

قال محامي المهاجرين المرحّلين، أوليفر باركر-فورماو، اليوم الثلاثاء، إنّ 11 مهاجراً من غرب أفريقيا أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية خلال عطلة نهاية الأسبوع رغم المخاوف المتعلقة بسلامتهم، بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى غانا. ورحّلت الولايات المتحدة ما مجموعه 14 مهاجراً من غرب أفريقيا إلى غانا في ظروف مثيرة للجدل.

ورغم أنّ السلطات الغانية أعلنت في وقت سابق إعادتهم جميعاً إلى بلدانهم الأصلية، أفاد المرحلون ومحاميهم لاحقاً لوكالة أسوشييتد برس بأنّ 11 منهم ما زالوا محتجزين في منشأة عسكرية بغانا. ورفع المرحلون الأحد عشر دعوى قضائية ضد الحكومة الغانية، الأسبوع الماضي، للمطالبة بإطلاق سراحهم. وقال ثمانية منهم أمام المحكمة المحلية إنهم يتمتعون بحماية قانونية من الترحيل إلى بلدانهم الأصلية "بسبب خطر التعذيب أو الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية".

وقال محامي المرحلين، أوليفر باركر-فورماو، للمحكمة، خلال جلسة استماع افتراضية اليوم الثلاثاء، "علينا إبلاغ المحكمة بأن الأشخاص الذين نسعى إلى حماية حقوقهم الإنسانية قد رُحّلوا جميعاً خلال عطلة نهاية الأسبوع"، مضيفاً أن الدعوى أصبحت بلا جدوى. وأضاف: "هذا هو بالضبط الضرر الذي كنا نحاول تفاديه"، في إشارة إلى المخاوف المتعلقة بسلامة المرحلين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قد جعل ترحيل المهاجرين غير النظاميين أولوية، منذ عودته إلى البيت الأبيض في ولاية رئاسية ثانية في 20 يناير/ كانون الثاني 2025، بما في ذلك من خلال ترتيبات لنقلهم إلى دول ثالثة تكون في الغالب غير مستقرة وفقيرة. وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن رئيس غانا جون ماهاما، خلال مؤتمر صحافي، التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن استقبال مواطني غرب أفريقيا الذين لا يحتاجون تأشيرة للدخول إلى غانا.

وأكد ماهاما أنّ المرحّلين البالغ عددهم 14 وصلوا إلى البلاد، مبيّناً أنّ من بينهم مواطنين من نيجيريا وغامبيا يعتزمون العودة إلى بلدانهم.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت إدارة الهجرة الأميركية، بناءً على طلب من الفريق الانتقالي للرئيس ترامب المنتخب حينها، رصداً بأعداد الذين صدرت في حقهم أوامر نهائية بالترحيل، أي أنّهم مسجلون، ولدى الحكومة عناوينهم وبياناتهم، لكنّهم ليسوا محتجزين، علماً أنّ أوامر ترحيلهم صدرت لأسباب من بينها عدم استيفاء شروط اللجوء أو ارتكاب جريمة، وقد تجاوز العدد مليوناً و445 ألف شخص. كذلك استُهدِفَت مجموعات أخرى من الأشخاص الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة الأميركية في العامَين الأخيرَين، وتجاوز عددهم مليونَي مهاجر.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)