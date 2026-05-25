إعادة فتح جامعة بيلجي في إسطنبول يومين بعد إغلاقها فجأة بقرار رئاسي

- أعيد فتح جامعة بيلجي الخاصة التركية بقرار رئاسي بعد إغلاقها المفاجئ، بناءً على طلب مجلس التعليم العالي التركي، حيث أُلغي المرسوم السابق الذي ألغى ترخيص الجامعة. - جاء التراجع عن القرار بعد ضغط طلابي واعتصامات، حيث قدم الطلاب دلائل على أن الجامعة الضامنة لا تضم التخصصات العلمية والهندسية والطبية، مما يهدد مستقبل 22 ألف طالب. - تواجه الجامعة مشاكل مالية وتحقيقات مستمرة حول الشركة المالكة "جان القابضة"، مع استمرار الوصاية القضائية بسبب هذه القضايا.

أعيد اليوم، بقرار رئاسي، فتح جامعة بيلجي الخاصة التركية، بعد إغلاقها، قبل يومين، بمرسوم رئاسي وُصف بالمفاجئ، ونُشر بالجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ونص القرار الرئاسي، الجديد على أنه "وفق المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 2547، وبناء على طلب رئاسة مجلس التعليم العالي، جرى إلغاء المرسوم رقم 11384 المؤرخ بـ21-4-2026 بشأن إلغاء رخصة تشغيل جامعة إسطنبول بيلجي التي جرى تعيين وصي عليها".

وجاء التراجع الرسمي عن المرسوم السابق بطلب من مجلس التعليم العالي التركي (YÖK) وبعد خطابات ومراجعة عاجلة من رئاسة مجلس التعليم العالي التركي، وبموجب المادة الملحقة رقم 11 من قانون التعليم العالي رقم 2547، حيث وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان على إلغاء القرار رقم 11384 الذي ألغى ترخيص الجامعة في 21 مايو ونُشر في 22 مايو/ أيار الجاري.

وأشارت مصادر إلى أن قرار مجلس التعليم العالي تأثر بالضغط الطلابي واعتصامات مستمرة منذ 48 ساعة وتقديم الطلاب المحتجين دلائل على أن الجامعة الضامنة "الوصية" معمار سنان للفنون الجميلة "حكومية" لا تضم أغلب التخصصات العلمية والهندسية والطبية الموجودة في جامعة "بيلجي" ما يسبب أزمة لنحو 22 ألف طالب خلال فترة الامتحانات الآن وما بعدها خلال دراستهم. ورجّحت المصادر لـ"العربي الجديد" أن تستمر جامعة "بيلجي" بأعمالها وإجراء الامتحانات الحالية، ولكن لن تُلغى الوصاية القضائية نظراً "لمشاكل مالية وتحقيقات قديمة ومستمرة حول شركة جان القابضة التي تملك الجامعة".

وكانت مصادر أكاديمية قد أشارت، لـ"العربي الجديد" يوم الإغلاق، إلى أن الأسباب تتعلق بأزمات مالية وقانونية "متراكمة وقديمة" على الشركة المالكة للجامعة "Can Holding"، وأن التحقيقات مع الشركة المالكة للجامعة "جان القابضة" قديمة ومنذ عام 2019، وأعيد العام الماضي فتح التحقيقات من النيابة العامة بإسطنبول، بعد زيادة الاتهامات حول احتيال ضريبي وغسل أموال وتهريب، مؤكدة أن الفترة الحالية بتركيا، تشهد ملاحقات لحالات المراهنات غير القانونية والتهرب الضريبي وغسل الأموال.

يذكر أن جامعة "بيلجي" تأسست عام 1996 وتعد من الجامعات الخاصة القديمة بتركيا، وتضم 8 كليات، و3 مدارس مهنية، ومعهداً للدراسات العليا، وتدرس الطلاب باللغة الإنكليزية إلى جانب التركية. ويوجد في تركيا نحو 70 جامعة خاصة (وقفية) منتشرة في المدن الكبرى، وخاصة إسطنبول وأنقرة وإزمير، منها "جامعة إسطنبول أيدن، وجامعة التن باش، وجامعة أسكودار، وجامعة ميديبول إسطنبول، وجامعة الخليج، وجامعة بهتشه شهير، وجيليشيم، وجامعة إستينيا" وجميعها معترف بها رسمياً من قبل مجلس التعليم العالي التركي (YÖK)، والعديد منها مدرج في التصنيفات العالمية.