إطلاق مبادرة الدبلوماسية الإنسانية على هامش "منتدى قطر للوساطة"

أطلق مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية والهلال الأحمر القطري والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، اليوم الأحد، "مبادرة الدبلوماسية الإنسانية"، التي تأتي ضمن "رؤية دولة قطر لتعزيز حضورها وترسيخ نموذج وطني يقوم على الشراكة والتكامل بين المؤسسات المعنية بصوغ السياسة الإنسانية وتنفيذها".

وشارك في الإعلان عن المبادرة التي تأتي على هامش منتدى "قطر للوساطة" كل من وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية مريم المسند، ورئيس جمعية الهلال الأحمر القطرية السفير يوسف الخاطر، ومدير عام مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني غسان الكحلوت. وتعكس المبادرة التوجه القطري لدعم العمل الإنساني والمناصرة الدولية وفق أسس مؤسسة واضحة يعبر عنها الدور المحوري للهلال الأحمر القطري في تنفيذ مشاريع الدبلوماسية الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. ووفقاً للدور المناط بمركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، سيكون المركز الشريك المنفذ للأبعاد البحثية والأكاديمية وبناء القدرات، بما ينسجم مع رسالته في دعم السياسات العامة وتعزيز المعرفة المتخصصة في هذا المجال.

ووفق مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني غسان الكحلوت، ستعمل المبادرة عبر مسارات واضحة تشمل تطوير برنامج أكاديمي متقدم على مستوى الماجستير في الدبلوماسية الإنسانية والعمل الإنساني، والقانون الدولي الإنساني، بهدف إعداد كوادر مؤهلة للعمل في بيئات الأزمات وفق أعلى المعايير المهنية، وإطلاق برنامج لبناء القدرات لصالح العاملين في المؤسسات الإنسانية، على رأسها الهلال الأحمر القطري، بما يشمل التدريب في مجال حماية المدنيين، والوصول الإنساني، وتحليل النزاعات، وإدارة العمليات الإنسانية، وتنفيذ برنامج بحثي وسياساتي يعنى بتوثيق التجارب الميدانية وتحليلها، وإنتاج الدراسات والأوراق السياساتية التي تدعم جهود المناصرة والعمل الإنساني في دولة قطر، وتسهم في تطوير أدوات التأثير وصناعة القرار.

ولفت الكحلوت إلى أن هذه المبادرة تأتي "امتداداً للأهداف المحددة في استراتيجية قطاع التعاون الدولي في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2025-2030، التي رسخت أسساً مؤسسية لتعزيز التضامن الدولي والدبلوماسية الإنسانية والبحث العلمي". وأكد أن التعاون الوثيق بين وزارة الخارجية القطرية والهلال الأحمر القطري والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني سيثمر "بناء منظومة وطنية متكاملة قادرة على دعم دور قطر المتنامي في معالجة الأزمات الإنسانية على الساحة الدولية".