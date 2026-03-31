إطلاق حملة تطعيم استدراكية للأطفال في غزة

- أطلقت وزارة الصحة في غزة حملة تطعيم استدراكية لتعزيز برنامج تطعيم الأطفال دون سن الثالثة، بالتعاون مع "أونروا" والهلال الأحمر الفلسطيني وبدعم من "يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية، وتستمر لمدة خمسة أيام عبر 129 مركزاً صحياً. - دعت الوزارة المواطنين للتعاون مع الفرق الصحية لضمان استكمال الجرعات المفقودة للأطفال، مؤكدة أهمية التطعيم كخط دفاع أول ضد الأوبئة والأمراض. - يعاني القطاع الصحي في غزة من انهيار بسبب القيود الإسرائيلية ونقص الأدوية والوقود، مما يضع ضغطاً كبيراً على المستشفيات والمرضى.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة التطعيم الاستدراكية الثالثة لتعزيز البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة، على أن تبدأ يوم الأحد المقبل 5 إبريل/ نيسان وتستمر لمدة خمسة أيام. وقالت الوزارة، في تصريح وُزِّع على وسائل الإعلام، إنّ الحملة تُنفذ في غزة بالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ومنظمة الصحة العالمية.

وبحسب الوزارة، فإن الحملة ستُنفذ عبر 129 مركزاً صحياً تابعاً لها و"أونروا" والهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة إلى مؤسسات أهلية ودولية عاملة في مختلف مناطق القطاع على مدار أيام الحملة.



ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الفرق الصحية، واصطحاب أطفالهم لاستكمال الجرعات المفقودة، مع إحضار بطاقات التطعيم إن وجدت، لضمان تسجيل الجرعات بشكل دقيق، مؤكدة أن التطعيم يشكّل خط الدفاع الأول ضد الأوبئة والأمراض التي تهدّد حياة الأطفال، لا سيما الذين لم يستكملوا جرعات اللقاحات الأساسية.

وخلال فترة حرب الإبادة الإسرائيلية حُرم الآلاف من الأطفال من حقهم في الحصول على التطعيم نتيجة التدمير الكبير الذي طاول غالبية المنشآت الصحية سواء التابعة لوكالة أونروا أو تلك الحكومية، قبل أن تشهد بعض المناطق عمليات تطعيم. ونجحت المنظمات الدولية في تنفيذ عدة حملات تطعيم كان أبرزها ضد شلل الأطفال الذي رُصدت حالات منه في القطاع، حيث تلقى قرابة نصف مليون طفل في المرحلة الثانية لقاح التطعيم ضد شلل الأطفال في فبراير/ شباط 2025.

ويعاني القطاع الصحي في غزة من انهيار نتيجة القيود الإسرائيلي المشددة عليه ومنع إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية بشكل دائم فضلاً عن نقص الوقود والمواد التشغيلية اللازمة لتوفير التيار الكهربائي ما يعرّض المستشفيات لضغط دائم ينعكس بالسلب على المرضى.