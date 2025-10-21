إضراب عام في قابس التونسية ضد التلوث: البيئة السليمة أولاً

دخلت محافظة قابس التونسية، صباح الثلاثاء، في إضراب عام شامل شاركت فيه المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل، احتجاجاً على تواصل التلوث الصناعي الذي يخنق المدينة منذ عقود. وبدت شوارع المدينة شبه خالية من الحركة، وأغلقت الإدارات والمصالح الرسمية أبوابها، فيما توقفت وسائل النقل العمومي داخل المدينة، باستثناء الخدمات الحيوية كالمستشفيات والصيدليات. ورُفعت في الساحات الرئيسية لافتات تحمل شعارات مثل "قابس تختنق" و"فكك الوحدات" في مشهد يجسد الغضب الشعبي المتنامي بسبب تكرر حالات الاختناق بالانبعاثات الغازية التي ينتجها المجمع الكيميائي في صفوف المواطنين على مدى الأسابيع الماضية.

وقال كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل في قابس صلاح بن حامد إن المحافظة بأكملها استجابت لقرار الإضراب العام، حيث توقفت الأنشطة التجارية والخدماتية منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء باستثناء وحدات الطوارئ الطبية والخدمات الحيوية، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن "قرار التصعيد وتنفيذ إضراب عام شامل جاء بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية في المنطقة شارك فيها المواطنون والمنظمات والمهنية والمجتمع المدني من أجل إيجاد حلول لمعضلة التلوث التي تحوّلت إلى سموم قاتلة تسيطر على المدينة"، مضيفا: "تعيش قابس منذ عقود تحت وطأة التلوث الكيميائي الناجم عن مصانع المجمع الكيميائي التونسي بالمنطقة الصناعية، ما انعكس مباشرة على صحة السكان، حيث سُجّلت نسب مرتفعة من أمراض السرطان والجهاز التنفسي، إلى جانب تدهور الثروة البحرية وخسارة المئات من الصيادين لمورد رزقهم". وأوضح أن "الإضراب يأتي بعد محاولات سابقة للحوار مع الحكومات المتعاقبة حول ملف التلوث والتنمية لم تسفر عن أي نتائج "، معتبرا أن الحق في البيئة السليمة يتصدر كل مطالب الجهة في الوضع الراهن.

الصورة إضراب عام ضد التلوث في قابس التونسية، 21 أكتوبر 2025 (العربي الجديد)

من جانبها، أكدت مصادر حكومية أن ملف التلوث في قابس "يحظى بالأولوية في برامج التنمية الجهوية، مشيرة إلى أن الحكومة تتابع مشروع إعادة تأهيل المناطق الملوّثة في المنطقة الصناعية. وأعلن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، أمس الاثنين، في جلسة عامة أمام البرلمان إيقاف سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر بشكل استثنائي وإنشاء خزان مراقب بهدف تثمين المادة وتدويرها لاستخدامها في صناعة مواد البناء استئناسا ببحوث وتجارب ناجحة في دول أخرى. وقال إن "هذا القرار ضمن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لحل ملف التلوث في قابس". لكن الناشطين البيئيين في الجهة يعتبرون هذه الوعود "تسويفاً جديداً"، مؤكدين أن الوضع البيئي لم يعد يحتمل التأجيل.

بدورها، دانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما اعتبرته قمعا واستعمالا للقوة المفرطة ضدّ المحتجين والمحتجات في ولاية قابس، داعية السلطات إلى احترام الحق في التظاهر والتعبير السلمي وضمان سلامة جميع المشاركين في التحركات الاحتجاجية وإيقاف جميع التتبعات ضد المواطنين الذين مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي.

وطالبت الرابطة في بيان أصدرته، أمس الاثنين، بالإيقاف الفوري لأنشطة الوحدات الصناعية الملوِّثة، وتنفيذ القرار الوزاري الصادر منذ يونيو/حزيران 2017 القاضي بتفكيك الوحدات المسببة للتلوث، والشروع في تطبيق حلول بيئية وتنموية تراعي صحة أهالي الجهة وسلامتهم. ودعت في السياق ذاته، إلى فتح حوار وطني وجهوي تشاركي حقيقي يضمّ ممثلي الأهالي ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والمركزية، من أجل بلورة منوال تنموي بديل، عادل ومستدام يضمن العدالة البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، ويعالج تردي خدمات الصحة بالجهة. وأعلنت الرابطة عن دعمها ومساندتها للإضراب العام الجهوي، داعية جميع القوى الحية إلى المشاركة فيه دفاعًا عن الحق في الحياة والكرامة والبيئة السليمة.