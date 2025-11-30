- شهدت مدارس الضفة الغربية إضراباً شاملاً بدعوة من الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين احتجاجاً على عدم تلبية المطالب النقابية، وأهمها صرف الرواتب، باستثناء مدارس القدس. يأتي الإضراب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم دفع الحكومة الفلسطينية الرواتب كاملة. - أكد الاتحاد أن الراتب حق للمعلم، محملاً الحكومة مسؤولية الأزمة المالية الناتجة عن احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، وشدد على ضرورة إيجاد بدائل مالية. تم تحقيق إنجازات مثل دفع أقساط أبناء المعلمين وصرف بدل المواصلات. - طالب الاتحاد برفع نسبة صرف الراتب إلى 60% وصرف 500 شيكل للعاملين بعد عشرة أيام من الرواتب، ووقف أوامر الحبس المتعلقة بالقضايا المالية، مع استمرار التنسيق لتحويل المبالغ الخاصة بأقساط الجامعات.

شهدت مدارس الضفة الغربية، اليوم الأحد، إضراباً شاملاً عطّل العملية التعليمية استجابة لدعوة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الذي أعلن الإضراب احتجاجاً على عدم تلبية المطالب النقابية، وفي مقدمتها صرف الرواتب. وأعلن الاتحاد، في بيان أصدره، الإضراب الشامل في المدارس الحكومية، باستثناء مدارس القدس نظراً لخصوصية وضعها، اليوم الأحد وغداً الاثنين وبعد غد الثلاثاء، على أن يعود الدوام الطبيعي يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وأوضح أن دوام الموظفين الإداريين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها سيكون لمدة يومين فقط خلال الأسبوع الجاري.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم دفع الحكومة الفلسطينية الرواتب كاملة، جرى التوافق على أن يكون دوام المدارس جزئياً. وأكد الاتحاد أن الحكومة تنصّلت من الاتفاق الذي يقضي بصرف مبلغ 500 شيكل خلال عشرة أيام من صرف الرواتب، محمّلاً وزارتي التربية والتعليم والمالية المسؤولية الكاملة عن الإخلال بالالتزامات تجاه المعلمين. وشدد على أن جوهر الأزمة يتمثل في عدم صرف الرواتب كاملة، داعياً الحكومة إلى إيجاد بدائل مالية بعيداً عن رهن الرواتب بأموال المقاصة، مؤكداً أن جميع الخيارات النقابية تبقى مفتوحة في حال استمر التنصل من الاتفاقات.

وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين قد أكد، في بيان أصدره في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن الراتب حق للمعلم، وأن الحكومة "تتحمّل مسؤولية توفيره وضمان حياة كريمة للعاملين في قطاع التعليم"، مشيراً إلى أن احتجاز الاحتلال أموال المقاصة يشكّل سبباً رئيسياً للأزمة المالية. واعتبر أن أبرز الإنجازات التي تحققت أخيراً شملت دفع أقساط أبناء المعلمين في الجامعات من المستحقات، وصرف بدل المواصلات بالكامل، وإرجاع عمولة الشيكات المعادة، إلى جانب العمل لتحميل الحكومة الفوائد الناتجة من تأجيل القروض.

وفي ضوء المتابعة الحثيثة للتطورات واجتماعاته المتواصلة مع الحكومة والأطراف المعنية، أكد الاتحاد مجموعة مطالب، أبرزها رفع نسبة صرف الراتب إلى حد أدنى 60%، وصرف 500 شيكل للعاملين في قطاع التربية والتعليم بعد عشرة أيام من صرف الرواتب، من خلال صندوق الطوارئ المموّل حالياً من صندوق التكافل، مع تأكيد استمرار صرف بدل المواصلات كاملاً. كما قرر الاتحاد رفع قضية لوقف أوامر الحبس المتعلقة بالقضايا المالية، وفي مقدمتها الشيكات المرتجعة حتى انتهاء الأزمة.

ودعا الاتحاد معلمي الثانوية العامة إلى مراعاة خصوصية الطلاب، عبر الالتزام بالدوام أربعة أيام أسبوعياً لضمان استكمال المنهاج، في حين يُطبَّق دوام الصفوف الأخرى وفق ما ورد في البيان السابق. وأكد استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحويل المبالغ الخاصة بأقساط أبناء المعلمين في الجامعات بانتظام، لافتاً إلى تثبيت قرار عدم رفع نسبة الخصم على الدفعة المحوّلة عن الشهر الماضي.

ويتزامن تصعيد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين مع عودة احتجاجات حراك المعلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم، وأبرزها دفع رواتبهم بالكامل. ولم تستطع السلطة الفلسطينية منذ أكثر من أربع سنوات دفع رواتب موظفيها بالكامل، نتيجة احتجاز إسرائيل أموال المقاصة، كعائدات ضرائب جمعتها نيابة عن السلطة وفق اتفاقات دولية، ما فاقم الأزمة المالية التي تعمّقت خلال الأشهر الستة الماضية، بعدما منعت إسرائيل تحويل أموال المقاصة، ما منع السلطة الفلسطينية من القدرة على تغطية مستحقات موظفيها.