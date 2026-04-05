أعلنت إصدارات ترشيد التربويّة صدور كتاب جديد بعنوان "التقييم الذي يقودهُ الطالب: تعزيز الفاعليّة والإنجاز من خلال الملفّات التراكميّة والمؤتمرات الصفّيّة"، وهو كتاب تربويّ يقدّم مقاربة حديثة للتعلّم والتقييم، تنطلق من اعتبار التعلّم رحلة إنسانيّة شخصيّة، لا مجرّد مسار تحصيليّ قائم على الدرجات والنتائج النهائيّة.

يقع الكتاب في 208 صفحات من القطع المتوسّط، وهو من تأليف ستار ساكشتاين، وترجمة علي عزّ الدين، ويخاطب الطلبة الذين يتعلّمون التعبير عن أصواتهم والدفاع عن التغيير، كما يوجّه رسالته إلى المعلّمين والمعلّمات الراغبين في إعادة النظر في أدوارهم وممارساتهم التربويّة داخل الصفوف الدراسيّة.

ويعتمد الكتاب على خبرة ميدانيّة طويلة وتجارب صفّيّة حقيقيّة، تكشف الفجوة بين ما يُفترض أنّ الطلبة يعرفونه، وما يعرفونه فعلًا عن تعلّمهم. ومن خلال قصص وتأمّلات مهنيّة، يعرض تحوّلًا تدريجيًّا في فلسفة التقييم، ينتقل من التركيز على الدرجات إلى بناء ثقافة تعلّم قائمة على التأمّل، والملفّات التراكميّة، ومؤتمرات التقييم التي يقودها الطلبة أنفسهم.

بناء بيئة معزّزة لوكالة المتعلّم

يضمّ الكتاب ثلاثة أقسام رئيسة، الأوّل: "بناء الهياكل التنظيميّة لتعزيز وكالة المتعلّم" يركّز على بناء أنظمة تعزّز "وكالة المتعلّم" وثقافة التعلّم المستمرّ. والثاني: "تطوير بروتوكولات المؤتمرات" يتناول تصميم بروتوكولات مؤتمرات التقييم. أمّا الثالث: "مؤتمرات التقييم التي يقودها الطالب" فيتعمّق في تطبيق هذه المؤتمرات عمليًّا داخل الصفوف. ويختتم كلّ فصل بأسئلة وأنشطة تأمّليّة، إلى جانب شهادات وتجارب لمعلّمين من سياقات تعليميّة متنوّعة.

ويقدّم الكتاب رؤية عمليّة تسعى إلى تحويل السرد التربويّ من منطق الخسارة إلى منطق التمكين، واضعًا صوت الطالب في صميم عمليّة التعلّم والتقييم، بوصفه مدخلًا أساسيًّا لتعليم أكثر عمقًا وعدالة، في ظلّ التحدّيات العالميّة وما أظهرته من فجوات وعدم مساواة في التعليم.

وسبق لـ"ترشيد التربويّة"، نشر الإصدارات التالية: "عقليّة التساؤل" 2022. و"حلول مبتكرة لمشكلات سلوك الطلّاب في المدرسة" 2022. و"نحو معلّم فاعل في التعليم الوجاهيّ والإلكترونيّ" 2022. و"الممارسات المهنيّة للمدرّسين: بين النظريّة والتطبيق" 2023. و"ما الذي يحدث داخل المدرسة؟" 2023. و"التعليم الدامج للطلّاب ذوي الإعاقتين: البصريّة والسمعيّة" 2023. و"تطوير برامج التربية العمليّة لمعلّمي ما قبل الخدمة في ضوء المدخل التأمّليّ السرديّ" 2023. و"التدريس والمنهاج القائمان على المفاهيم: لغرفٍ صفّيّة مفكّرة" 2024. و"عبور التخصّصات والخِطابات: منهجيّات وتطبيقات في التعليم التكامليّ" 2024. و"عبور الخِطابات البصريّة: من الفنّ إلى السينما عبر الفوتوغرافيا والكاريكاتور والتصوّرات الذهنيّة" 2025. و"عبور الخطابات التاريخيّة والسرديّة إلى البيئات التعليميّة" 2025. و"الاستقصاء القائم على المفاهيم في أطواره التطبيقيّة" 2025.

و"إصدارات ترشيد التربويّة" برنامج يهدف إلى نشر كتب متخصّصة في الحقل التربويّ العربيّ، وهو أحد برامج "ترشيد" التي أنشئت من قِبل المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات. تبادر "ترشيد" إلى تعزيز بيئات تعلّم مُستدامة من خلال مجموعة مشاريع تستجيب إلى حاجات المُجتمع التعلّميّ القطريّ بشكلٍ خاصّ، والعربيّ بشكلٍ عامّ، إلى جانب احتياجات المعلّم العربيّ، عبر حوارٍ مُستمرّ معه، ومعرفة دقيقة وعميقة باحتياجاته، لزيادة فعاليّة خدمات المشاريع وضمان استدامتها.