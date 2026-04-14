إصابة 16 شخصاً بإطلاق نار داخل مدرسة في تركيا وانتحار المهاجم

- أصيب 16 شخصاً في حادث إطلاق نار بمدرسة "أحمد كوينجو" في شانلي أورفا، نفذه طالب سابق من مواليد 2007، وانتحر بعد الجريمة. - شمل المصابون 10 طلاب و4 معلمين وموظف بالمقصف ورجل شرطة، وتم نقلهم إلى المستشفى حيث أكد الوالي حسن شيلداك استقرار حالتهم. - التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الهجوم وكيفية دخول الطالب بالسلاح، وسط صدمة المعلمين والطلاب لندرة مثل هذه الحوادث في تركيا.

أصيب 16 شخصاً، اليوم الثلاثاء، في حادث إطلاق نار بواسطة بارودة صيد "خرطوش"، استهدف مدرسة "أحمد كوينجو" المهنية في ولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا. وبحسب الوالي حسن شلداك، فإن منفذ الهجوم من مواليد 2007 وكان طالباً سابقاً في المدرسة حتى الصف التاسع، ثم انتقل إلى التعليم المفتوح. وقد انتحر عقب تنفيذ جريمته. وأظهرت مشاهد متداولة اقتحام الطالب للمدرسة وهو يطلق النار فيما ساد الذعر الطلاب في المدرسة.

وأفاد المدرس السابق، سليمان رمان لـ"العربي الجديد"، بأنه صباح اليوم الثلاثاء أطلق الطالب النار داخل المدرسة، ما شكل رعباً وإصابة 10 طلاب و4 معلمين وموظف بالمقصف ورجل شرطة، قبل أن يُحاصر من رجال الشرطة ويطلق النار على نفسه منتحراً داخل المدرسة. وحسب المعلومات، فإن منفذ الهجوم هو عمر كيت، ولم تعرف، بحسب المصادر، أسباب الحادثة بعد، لأن التحقيقات مستمرة بعد أن وصلت سيارات الإسعاف إلى المدرسة ونقلت المصابين.

وقال والي شانلي أورفا، حسن شيلداك خلال تصريحات عاجلة من أمام مشفى "سيفيريك " الحكومي التي وصل إليها المصابون "إن جميع المصابين يتلقون العلاج وحالتهم مستقرة، ولا توجد إصابات حرجة أو مهددة للموت"، مؤكداً إخلاء المدرسة وبدء سلطات الولاية التحقيقات "مع ذوي الطالب منفذ الهجوم" لكشف دوافعه وكيف تمكن من دخول المدرسة بالسلاح صباح اليوم.

وتقول المعلمة التركية، سهام أصلان، إن الحادث سبب صدمة للمعلمين والطلاب وأوليائهم، نظراً لأن مثل هذه الحوادث من النادر حدوثها، ليس في ولاية أورفا، بل بعموم الولايات التركية.