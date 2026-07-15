إصابات إيبولا في الكونغو تتجاوز 2000 حالة وسط تحديات الاحتواء

- تجاوز عدد الإصابات بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 2000 حالة، مع تسجيل 754 وفاة، مما يجعله أسرع تفشٍ للوباء في التاريخ، وفقاً لوزارة الصحة. - تواجه جهود احتواء الوباء تحديات كبيرة، منها صعوبة تتبع سلاسل العدوى، حيث لا تتجاوز نسبة متابعة المخالطين 67%، مع استمرار انتشار الفيروس في خمس مقاطعات رئيسية. - حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص التمويل، حيث لم تتلق سوى 40% من المبلغ المطلوب، داعيةً المجتمع الدولي لتكثيف الدعم لمواجهة الأزمة.

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز عدد الإصابات بفيروس إيبولا حاجز 2000 حالة، من بينها 754 وفاة، وفقاً لأحدث البيانات الحكومية الصادرة مساء أمس، في ظل ما تصفه السلطات بأنه أسرع تفش للوباء يتم تسجيله على الإطلاق. وأظهرت بيانات الوزارة أن 753 شخصاً ما زالوا في مراكز العزل أو داخل المستشفيات، في حين تعافى 366 شخصاً حتى الآن. ولا تزال جهود احتواء الوباء تواجه تحديات، في مقدمتها صعوبة تتبع سلاسل العدوى، إذ لا تتجاوز نسبة متابعة المخالطين للمصابين 67%، وفقاً للبيانات الرسمية.

وأظهرت البيانات الحكومية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 2011 إصابة منها 754 وفاة. وقال معهد الصحة العامة في البلاد في أحدث تقاريره إنه تم اكتشاف 54 إصابة جديدة يوم الاثنين في ثلاثة أقاليم من بينها إيتوري وشمال كيفو.

🚨 #EbolaRDC | Point de situation – 13 juillet 2026



La riposte contre Ebola se poursuit dans les cinq provinces touchées : Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tshopo, avec un renforcement continu de la surveillance, de la prise en charge des patients et du suivi des… pic.twitter.com/AFDMgGtxrk — Ministère de la Communication et Médias/RDC (@Com_mediasRDC) July 14, 2026

وتكافح الكونغو تفشي فيروس إيبولا الناجم عن سلالة بونديبوجيو منذ 15 مايو/أيار الماضي. وبعد شهرين من تفشي الفيروس، يواصل الفيروس في الانتشار بصورة سريعة تفوق قدرة مسؤولي قطاع الصحة على التتبع على الرغم من التوسع في إجراءات مواجهة الفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت، أمس الثلاثاء، إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد يكون أكبر بما يصل إلى أربعة أضعاف من الأرقام الرسمية المعلنة، وفيما سُجلت إصابات بإيبولا الذي ينتقل عبر المخالطة المباشرة وسوائل الجسم، في خمس مقاطعات كونغولية حتى الآن، إضافة إلى أوغندا المجاورة. كما أن أكثر من 90% من الإصابات لا تزال تُسجل في إقليم إيتوري الغني بالمعادن في شمال شرق البلاد.

"𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙨 𝙖 𝙛𝙞𝙧𝙚."



The #Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo 🇨🇩 is fastest-growing ever, warns @WHO, with a

majority of new cases coming from "unknown chains of transmission." pic.twitter.com/WcZLV62DJg — United Nations Geneva (@UNGeneva) July 14, 2026

وتواجه جهود احتواء الوباء تحديات متزايدة على صعيد التمويل والاستجابة الصحية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت، في وقت سابق، من أنها لم تتلق سوى نحو 40% من التمويل المطلوب لخطة الاستجابة لتفشي الإيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم وعدم ترك البلاد تواجه الأزمة وحدها.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)