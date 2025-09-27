إسماعيل الثوابتة: 93 % من خيام النازحين في غزة غير صالحة للعيش

- انهيار 93% من خيام النازحين في غزة بسبب الإغلاق الإسرائيلي للمعابر، مما يفاقم معاناة 125 ألف عائلة بلا مأوى، وسط نقص حاد في مواد الإغاثة الأساسية. - يواجه النازحون كارثة إنسانية غير مسبوقة مع استمرار التهجير القسري، حيث تعرض مليوني فلسطيني للنزوح، واستهدف الجيش الإسرائيلي 293 مركزاً للإيواء، مما أدى إلى مئات الشهداء والمصابين. - دعا المجتمع الدولي لوقف المجازر وضمان عودة النازحين، وفتح المعابر لإدخال المساعدات، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، مع التأكيد على أن الوضع في غزة يمثل جريمة إبادة جماعية.

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن نحو 93% من خيام النازحين في القطاع انهارت، ولم تعد صالحة، مؤكداً عدم توفر بدائل بفعل الإغلاق الإسرائيلي المشدد للمعابر منذ مارس/ آذار الماضي. وأضاف: "انهارت 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفاً، ومعاناة النازحين تتضاعف في ظل عدم توفر خيام جديدة، ومنع دخول مواد الإغاثة الأساسية".

وأوضح الثوابتة أنّ "النازحين الفلسطينيين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة بفعل سياسة التهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل منذ نحو عامين. خيام النزوح باتت تنتشر بشكل عشوائي على الطرق في بيئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، ومع استمرار موجات النزوح من مدينة غزة باتجاه الجنوب، لم تعد الأماكن تحتمل المزيد من الناس، خاصة في مواصي خانيونس المتكدسة بمئات آلاف الأسر".

وأشار إلى أنه "منذ بدء العدوان، تعرض قرابة مليوني فلسطيني للنزوح القسري، فيما استهدف الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر نحو 293 مركزاً للإيواء". وندد بالاستهداف المتواصل للنازجين الفلسطينيين، مؤكداً أن "المستشفيات استقبلت مئات الشهداء والمصابين ممن تعرضوا للقصف وإطلاق النار المباشر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني". وحذر الثوابتة من سياسة "هندسة الفوضى" التي تنتهجها إسرائيل عبر دعم عصابات إجرامية بالسلاح والغطاء الناري، ما أدى إلى انفلات أمني متعمد يهدد حياة النازحين.

وطالب المسؤول الحكومي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته عبر وقف المجازر والقتل اليومي للمدنيين الفلسطينيين، وإنهاء جريمة التهجير القسري، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم، ووقف التدمير الشامل المتواصل ضد البنية التحتية. كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، وفتح المعابر بشكل عاجل لإدخال الخيام والمواد الغذائية والطبية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتمكين إعادة إعمار شاملة لقطاع غزة الذي طاله دمار واسع شمل أكثر من 88% من بنيته الحيوية.

وأكد الثوابتة على أن ما يجري في قطاع غزة "ليس أزمة إنسانية عابرة، بل جريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان"، داعيا الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية لاتخاذ خطوات عملية قبل فوات الأوان.

(الأناضول)