- إطلاق حملة "حريتكنّ واجبنا" في إسطنبول لدعم الأسيرات الفلسطينيات الحوامل والأطفال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها. - تهدف الحملة إلى حشد الرأي العام العالمي والضغط على المؤسسات الدولية للإفراج عن الأسرى، مع إطلاق تحرك إعلامي وحقوقي عالمي لتعزيز الوعي والالتزام الإنساني. - شهادات مؤلمة عن الأوضاع المأساوية للسجناء الفلسطينيين، ودعوة من رئيس لجنة القدس وفلسطين للتحرك والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ضد الظلم والانتهاكات.

أطلقت لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مع اتحاد المرأة الفلسطينية ومنظمات أخرى حملة "حريتكنّ واجبنا"، في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الاثنين. وتمتدّ هذه الحملة الرقمية الدولية على أسبوع، نصرةً للأسيرات الفلسطينيات الحوامل وكذلك الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف حملة "حريتكنّ واجبنا" إلى لفت الأنظار إلى أوضاع هؤلاء الأسيرات والأطفال الأسرى، وسط الانتهاكات الإسرائيلية، وإيصال صوتهم إلى العالم انطلاقاً من الواجب الإنساني ومن أجل الحرية والكرامة، تحت شعار "معاً نكسر قيود الصمت ونرفع صوت الحرية والكرامة نصرةً للأسرى ونداءً حياً للضمير الإنساني".

ومن أهداف حملة "حريتكنّ واجبنا"، التي أعلن عنها المنظمون، كشف معاناة الأسيرات الحوامل والأطفال في سجون الاحتلال، وفضح الانتهاكات بحقّهم، والمطالبة بالإفراج عنهم وفقاً للقانون الدولي، وحشد الرأي العام العالمي، والضغط على المؤسسات الدولية والبرلمانية لاتّخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الإفراج عنهم، وإطلاق تحرّك إعلامي وحقوقي عالمي للحدّ من التعتيم، وتعزيز الوعي والالتزام الإنساني لنصرة الأسيرات الحوامل والأطفال.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والأسيرات الحوامل في سجون الاحتلال الإسرائيلي؟ ما هي الآليات التي تسعى حملة "حريتكنّ واجبنا" لاستخدامها لحشد الرأي العام العالمي والضغط على المؤسسات الدولية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويقول رئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مروان أبو راس لـ"العربي الجديد"، إنّ "أوضاع السجناء، سواء أكانوا رجالاً أم نساءً أم أطفالاً أم مرضى أم كباراً في السنّ، تُعَدّ مأساوية على كلّ الصعد". ويضيف: "لا يعقل أن نكون، مثلما يقولون في القرن الواحد وعشرين، وسط ما يُدعى حضارة العصر، وتُنتهَك حقوق الإنسان بهذه الطريقة". ويلفت أبو راس إلى "تدمير البنى التحتية في الضفة الغربية وقتل الإنسان وتشريده وتهجيره على غرار ما يجري في قطاع غزة، إلى جانب السيطرة على المقدسات وتدنيسها"، ولعلّ "الأصعب من كلّ ذلك هو معاملة الاحتلال القذرة لأسرانا الأبطال؛ من كلّ الفئات".

الصورة رئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مروان أبو راس، إسطنبول، 20 يوليو 2026 (العربي الجديد)

ويبيّن رئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنّ "حتى الأجنّة في أرحام الأمهات لم تسلم من هؤلاء المجرمين، الذين يحرمون (الأسيرات الحوامل) من المياه والطعام والنوم واللباس المناسب. وكلّ هذا يجري تحت أنظار من أتى بهؤلاء البشر (إلى هذه الأرض)". ويتابع أبو راس: "لذلك، من هنا، من قلب إسطنبول، من قلب أوروبا، نطلق هذه الصرخة لنذكّر العالم بإنسانيته، لنذكّر العالم بأنّ ثمّة حقوقاً تُهدَر وأشخاصا تُسلب إنسانيتهم أمام أعين الجميع. وبدلاً من الوقوف إلى جانب المظلوم، يقف (العالم) مع الظالم المفتري والمجرم والقاتل وسفّاك الدماء، يقف معه ضدّ هذا الشعب المسكين، ولذلك جاءت هذه الصرخة التي سيصل مداها إلى عنان السماء لتذكّر العالم بما يجري في فلسطين".

وعن أوضاع السجينات ورسالة حملة "حريتكنّ واجبنا" إلى العالم، يقول أبو راس، إنّ "ثمّة شهادات كثيرة جداً الآن، لا نحتاج إلى شهادات. الكاميرات والمحامون والحقوقيون ومؤسسات حقوق الإنسان، الكلّ رأى ماذا يجري، وهنا تصريحات واضحة من السجناء والسجينات". ويلفت إلى "أعدد كبيرة من السجناء الذين استشهدوا في أقبية السجون الإسرائيلية"، ويضيف: "كثيرون ممّن خرجوا منها في صفقات تبادل، وعاشوا هذه المرحلة، نقلوا هذا الواقع المرّ الصعب الذي يطبعه الإجرام، والذي ما زال يعيشه أسرانا وأسيراتنا".

ويكمل أبو راس: "نذكّر العالم الاسلامي بحقنا عليه. نحن جزء من هذا العالم"، متسائلاً "لماذا تهملوننا؟ ولماذا لا تلتفتون إلينا؟ لماذا لا تلتفتون الى أطفالنا في السجون، وإلى نسائنا وإلى رجالنا ومرضانا؟ لماذا تتركون هذا الوحش المجرم ينهش جسد هذه الأمة؟".

المرأة ضرب أسيرات فلسطينيات ونزع حجابهن في سجن إسرائيلي

ويرى رئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنّ "العالم ينادي بالحضارة والحرية والإنسانية وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الحيوان وحقوق الشجر وحقوق البشر، لكنّ كلّ هذه الشعارات تغيب في فلسطين. لماذا؟ هذا هو السؤال".

وفي خلال إطلاق حملة "حريتكنّ واجبنا"، قالت الأسيرة المحرّرة نصيبة جرادات إنّ "ثمّة أسيرات أمهات وحوامل، ومن بينهنّ مَن وضعنَ في السجن". وأشارت إلى سمر صبيح، أم البراء، التي أتت ولادتها في عملية قيصرية، و"هي مكبّلة اليدَين والرجلَين". وأضافت أنّه سُمح لها فقط بإرضاع طفلها، فحرّروا يداً واحدة وأبقوا الثانية مكبّلة. وتابعت جرادات: "بعد الإنجاب، انتقلت إلى المعتقل وواجهت صعوبات في تربية ابنها والمحافظة عليه وعلى صحته. وفي مرّة كاد يختنق نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع. كذلك منعوا إدخال ملابس لها، وحفاضات للطفل، وراحوا يزوّدونها بفوط غير مناسبة له تسبّبت له بمرض".

وتحدّثت جرادات كذلك عن أسيرات أخريات من مثيلات زكية شموط وفاطمة الزق، مشيرةً إلى أنّ بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي استمرّت أكثر من عامَين، "تغيّرت الظروف للأسوأ". وأكدت أنّ "كلّ شيء صار ممنوعاً، والظروف أسوأ من السوء، وكذلك اختلف التحقيق والتعذيب"، لافتةً إلى "عدد الأسيرات ارتفاع بصورة كبيرة راهناً".