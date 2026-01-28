إسرائيل تقطع الكهرباء عن مركز لأونروا في قلنديا يضم 325 طالباً

- قطعت السلطات الإسرائيلية الكهرباء عن مركز تدريب قلنديا، مما يهدد التعليم المهني لـ 325 طالبًا، بعد قانون إسرائيلي يحظر عمل أونروا. - يوفر المركز 16 برنامجًا تدريبياً مهنياً مع خدمة سكن داخلي، ويعبر مديره عن قلقه من تأثير الإغلاق على حق الطلاب في التعليم. - تواجه أونروا تحديات في القدس الشرقية، مع هدم منشآتها وقطع الخدمات الأساسية، وتدعو إلى ضغط دولي للحفاظ على خدماتها التعليمية والاجتماعية للاجئين.

قالت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اأونروا)، عبير إسماعيل، اليوم الأربعاء، إنه تم قطع الكهرباء عن مركز تدريب قلنديا الذي يتعلم فيه 325 طالبا من مختلف مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، ضمن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة. وأضافت عبير إسماعيل متحدثة لرويترز: "فوجئنا اليوم بموظف من شركة كهرباء محافظة القدس بالأغلب أن لديه قرارا من السلطات الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن هذا المركز، وبالفعل تم ذلك خلال ثوان".

وأقر الكنيست الإسرائيلي قانونا في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 يحظر عمل أونروا في الدولة ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من التواصل مع الوكالة.

بدوره، قال مدير مركز تدريب قلنديا بهاء عوض إن الأمر يتعلق بـ"مركز تدريب مهني أنشأته وكالة الغوث سنة 1953 لتقديم برامج التدريب المهني لأبناء اللاجئين الفلسطينيين الذين تراوح أعمارهم بين 15 و 19 عاما"، وأوضح أن المركز "يقدم ستة عشر برنامجا في ثلاثة أقسام مختلفة". وأضاف في مقابلة أجرتها معه رويترز: "بالإضافة لخدمة التدريب المهني، يوفر المركز خدمة السكن الداخلي للطلاب الذين يتوجهون للكلية من المناطق البعيدة".

وتابع قائلا: "العدد الحالي للطلاب يبلغ 325 طالبا، منهم 150 طالبا يقيمون في الكلية. برامجنا متنوعة بحسب حاجة سوق العمل الفلسطيني، ونحن من أكبر الرافدين لسوق العمل الفلسطيني بالفنيين المهرة". وأعرب عوض عن خشيته من عدم تمكن الطلبة من مواصلة تعليمهم داخل المركز، وقال: "في حال إغلاق المركز سيفقد هؤلاء الطلاب حقهم في التعليم. نحن في منتصف العام الدراسي، ولا يوجد بديل متاح أمامهم. كما أنه لا يوجد بديل توفره أونروا يقدم الخدمة بالجودة نفسها لهؤلاء الطلاب".

ويضم المركز العديد من ورش التدريب، حيث يتلقى الطلاب تدريبا عمليا على المهن التي يدرسونها دون دفع أي رسوم. وقال الطالب أحمد حمد، الذي يدرس في قسم الكهرباء في المعهد: "لن أجد مكانا مثل هذا للدراسة، سواء من حيث التعليم أو كونه مجانيا". وأضاف في مقابلة أجرتها معه رويترز: "المهم أنه بعد تخرج الطلاب من هذا المركز، يذهبون مباشرة إلى سوق العمل".

واعتبرت عبير إسماعيل أن قطع الكهرباء "يعني شلل المعهد بشكل تام عن تقديم الخدمات التعليمية لمئات من الطلبة من اللاجئين من مخيمات الضفة الغربية المختلفة"، وقالت: "هناك طبعا سيناريوهات أخرى، لدينا خطط بديلة لنقل هؤلاء الطلبة إلى مراكز تدريب أخرى تابعة لأونروا موجودة في الضفة الغربية، ولكن هذا ليس حلاً". وتابعت "نحن بحاجة إلى ضغط أكبر لإبقاء هذه المنشآت مفتوحة لخدمة اللاجئين من جميع مخيمات الضفة الغربية، وعددها 19 مخيما".

وعملت إسرائيل قبل حوالي أسبوع على هدم منشآت داخل مجمع أونروا في القدس الشرقية بعدما سيطرت على الموقع خلال العام الماضي في إجراء نددت به الوكالة بوصفه انتهاكا للقانون الدولي.

وقالت عبير: "بقطع الكهرباء عن معهد قلنديا تكون خدمات أونروا في القدس الشرقية تقريبا قد شلت، بدءا من المكتب الرئيسي في الشيخ جراح ومنشآتنا داخل مخيم شعفاط، الذي شهد بالأمس قطع الماء واليوم قطع الكهرباء".

وتعمل أونروا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة ومعظم الدول من الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وترى إسرائيل أن القدس بأكملها جزءا من الدولة. كما تعمل الوكالة أيضا في قطاع غزة والضفة الغربية وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، وتوفر التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمأوى لملايين الفلسطينيين.

