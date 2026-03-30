إسرائيل تسمح بصلاة محدودة في كنيسة القيامة وتواصل إغلاق الأقصى

- أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية السماح بـ"صلاة محدودة" في كنيسة القيامة بالقدس الشرقية المحتلة، بينما يبقى المسجد الأقصى مغلقاً، مما أثار انتقادات دولية من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي. - لم تحدد الشرطة أو الكنيسة موعد بدء الصلاة أو عدد المصلين المسموح لهم بالدخول، بينما تستعد الطوائف المسيحية للاحتفال بعيد الفصح في أبريل. - منذ 28 فبراير، تغلق إسرائيل كنيسة القيامة والمسجد الأقصى لمنع التجمعات، وسط انتقادات عربية وإسلامية لإغلاق المسجد الأقصى واتهامات بمحاولات تهويد القدس.

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الاثنين، السماح بـ"صلاة محدودة" في كنيسة القيامة بالقدس الشرقية المحتلة، مع الإبقاء على المسجد الأقصى مغلقاً. ويأتي ذلك بعد انتقادات دولية صدرت عن إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي لإسرائيل إثر منعها كلاً من بطريرك القدس اللاتيني الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو إيلبو من الوصول إلى الكنيسة للاحتفال بأحد الشعانين أمس الأحد.

وقالت شرطة الاحتلال عبر بيان: "بعد تقييم للوضع، بقيادة قائد لواء القدس أفشالوم بيلد وبالتنسيق مع ممثل البطريرك اللاتيني، جرت المصادقة على مخطط صلاة محدود". ولم توضح الشرطة ولا الكنيسة متى يبدأ السماح بهذه الصلاة ولا عدد المصلين الذين سيسمح لهم بالدخول. بينما تستعد الطوائف المسيحية للاحتفال بعيد الفصح، الذي يصادف 5 إبريل/ نيسان المقبل في التقويم الغربي، و12 من الشهر نفسه للتقويم الشرقي.

في المقابل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن المسجد الأقصى سيظل مغلقاً، وقالت: "ساحة الحائط الغربي (حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى) وكذلك الحرم القدسي الشريف مغلقان أمام دخول المصلين"، بزعم "الحفاظ على أمن وسلامة الجمهور".

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تغلق إسرائيل كنيسة القيامة والمسجد الأقصى، بداعي منع التجمعات أثناء التوترات بالمنطقة، في ظل العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران، ورد الأخيرة عليه. وأعلنت الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال، الاثنين، تمديد القيود على التجمعات حتى 4 إبريل المقبل. ووجهت دول عربية وإسلامية انتقادات لإسرائيل جرّاء إغلاقها المسجد الأقصى ودعتها إلى إعادة فتحه أمام المصلين، لكن دون جدوى. ويشدّد الفلسطينيون على أنّ إسرائيل تكثف اعتداءاتها لتهويد مدينة القدس المحتلة، بما فيها من أماكن مقدسة مسيحية وإسلامية.

(الأناضول)