إسرائيل تسجّل أدنى نسبة نمو سكاني في تاريخها لهذه الأسباب

سجّل النمو السنوي للسكان في إسرائيل أدنى نسبة له منذ قيام الدولة على أرض فلسطين عام 1948، حيث بلغ 0.9%. واعتبر البروفيسور في الإحصاء والخبير الديمغرافي سيرجيو دِلا-بارغولا أن السبب الرئيس وراء هذا الانخفاض هو الهجرة الإسرائيلية السلبية، مشيراً إلى أن مركّبَي الولادات والوفيات كانا إيجابيين، وأن هذا التراجع يعود إلى أسباب أخرى، أبرزها ميزان الهجرة المكوّن من مغادرة السكان وعودتهم، إضافة إلى وصول مهاجرين جدد، حسبما نقلت صحيفة "معاريف" اليوم السبت.

في تحليله، أشار البروفيسور دِلا-بارغولا إلى أن فحص المعطيات أظهر أنه في عام 2025 وصل عدد السكان الذين غادروا إسرائيل ولم يعودوا إليها بعد تسعة أشهر أو أكثر، إلى 69 ألفاً، وهو أقل بنحو 13 ألفاً قياساً بعددهم عام 2024. أمّا بالنسبة إلى عدد العائدين (من مجمل الذين غادروا إسرائيل عام 2025) فوصل إلى 25 ألفاً، وهو أقل بنحو 5000 آلاف، مقارنة بعدد الذين غادروا وعادوا في عام 2024.

في ضوء هذه المعطيات، لفت الخبير الديمغرافي إلى أن العامل الجوهري للهجرة السلبية كان الانخفاض الكبير في عدد المهاجرين الجدد الذين وصلوا إلى إسرائيل في السنة الأخيرة؛ حيث شكل هؤلاء 20 ألفاً فقط، أي أقل بـ10 آلاف عن عدد المهاجرين الجدد إليها عام 2024، الذي وصل في حينه إلى 30 ألفاً. وفيما سُجل انخفاض في الهجرة اليهودية من روسيا، ارتفعت الهجرة اليهودية من فرنسا وأميركا الشمالية بشكلٍ طفيف. أظهر تحليل دِلا-بارغولا أنه بعد دمج معطيات المغادرين والعائدين والمهاجرين الجدد، تبيّن أن إسرائيل خسرت في عام 2025 نحو 30 ألف شخص.

الخروج من "طنجرة الضغط"

لماذا يهاجر الإسرائيليون؟ في تقدير البروفيسور دِلا-بارغولا، فإن الهجرة السلبية تنبع من سلسلة أسباب؛ أولها: الحرب التي تسببت في التوتر والتعب. وثانيها: انعدام اليقين الاقتصادي. وثالثها: الشرخ السياسي. وهي أسباب بحسبه "دفعت جزءاً من الجمهور الإسرائيلي إلى التفكير في أن ما يحصل في إسرائيل لا يبعث على الرضى، وعليه، يفضل هؤلاء الخروج من طنجرة الضغط لبضع سنوات".

في غضون ذلك، عزا الخبير الديمغرافي الهجرة السلبية إلى عامل آخر، لخصه في أن جزءاً من الجمهور الإسرائيلي غير مستعد لتقبل التمييز الذي تلحقه قضية التجنيد لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وبحسبه فإن جندي الاحتياط الذي خدم 400 يوم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، يجد أن شخصاً آخر يسكن على مقربة منه لم يؤدِّ الخدمة العسكرية الإلزامية إطلاقاً.

ووفقاً لتقديره، فإن العامل الاقتصادي حاسم وراء الهجرة السلبية؛ إذ حذر من أن "عدداً أكبر من الشباب المتعلمين، في الفئة العمرية بين 25 و40 عاماً، الذين تلقّوا عروض عمل برواتب مرتفعة في الخارج، يغادرون البلاد"، متابعاً: "نتحدث هنا عن خسارة أكبر لإسرائيل، لأن هذه فئة سكانية ذات تأثير أعلى بالناتج القومي للفرد". وبينما كان هناك من وصف هذه الظاهرة بـ"هجرة العقول"، أعرب الخبير عن خشيته من أن تكون لهجرة فئة سكانية نخبوية تأثيرات خطيرة على المدى الطويل؛ "إذا انتقل، على سبيل المثال، عدد كبير من الأطباء إلى الخارج، فقد يتضرر النظام الصحي في إسرائيل، وهو نظام يُعد من الأفضل في العالم، وقد ينعكس ذلك في ارتفاع معدلات الوفيات".

وبحسب البروفيسور، يتفاقم الوضع أكثر لدى مقارنة أعمار المغادرين لإسرائيل والذين يتميّزون بصِغر السن، وكثير منهم من المتعلمين، بينما متوسط أعمار المهاجرين الجدد أعلى، وهم أكبر سناً. أمّا الأمر المفاجئ بحسبه، فهو أنه "على الرغم من تفاقم ظاهرة معاداة السامية والأحداث الاستثنائية والعنيفة ضد اليهود في العالم، لا يُلاحظ ازدياد في أعداد المهاجرين الجدد".

كلفة معيشية مرتفعة وشرخ سياسي

وفي السياق، أشار البروفيسور إلى أن عدد المهاجرين الجدد تأثر بالوضع الاقتصادي في بلدهم الأصلي وفي إسرائيل؛ إذ بحسبه "رأينا في الماضي أن فرنسا شهدت فترة من الهجمات الإرهابية، لكن ذلك لم يؤدِّ إلى زيادة حادة في الهجرة إلى إسرائيل، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الهجرة، كأن أزمة اقتصادية حدثت في فرنسا. كذلك للوضع الاقتصادي في إسرائيل تأثير في اعتبارات المهاجرين".

إلى ذلك، رأى المتحدث أنه على الرغم من المؤشرات الكُليّة الجيدة للاقتصاد الإسرائيلي، التي تجلّت في انخفاض البطالة، والارتفاعات الحادة في مؤشرات البورصة، وقوة الشيكل، هناك مشكلات اقتصادية جوهرية أهمها كما لخص الأمر: "تكلفة المعيشة في إسرائيل مرتفعة جداً، وكذلك أسعار السكن باهظة للغاية.. كل شيء في البلاد أغلى بكثير (من الخارج)".

وبحسب تقديره، فإن الانقسام السياسي يولد لدى جزء من الجمهور صعوبة في تقبل الحكومة الحالية التي يقودها بنيامين نتنياهو، والتماهي معها؛ إذ كما أوضح "ينتج ذلك صعوبة داخل إسرائيل وكذلك في دول الشتات، حيث تشهد العديد من الجاليات انقساماً بين من يدعمون سياسة الحكومة ومن يعارضونها ويخشون من تداعيات الهجمات على المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل. ويقصد "الانقلاب القضائي" الذي تقوده حكومة نتنياهو منذ توليها السلطة في نهاية 2022)"، محذراً من أنه "إذا كانت الهجرة السلبية حالة موضعية، فستتمكن إسرائيل من التعامل معها، أما إذا كانت ظاهرة مستمرة، فينبغي الحذر والتعامل مع المعطيات بجدية".