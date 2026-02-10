إسرائيل تخرق اتفاق السفر عبر معبر رفح: 397 مسافراً فقط خلال أسبوع

- قيود مشددة على معبر رفح: منذ إعادة فتحه بشكل محدود في 2 فبراير، تمكن 397 مسافراً فقط من أصل 1600 من عبور المعبر، مع التزام إسرائيلي بنسبة 25% فقط، مما يعكس القيود الصارمة المفروضة. - الوضع الصحي الكارثي في غزة: تشير التقديرات إلى أن 22 ألف جريح ومريض بحاجة لمغادرة القطاع لتلقي العلاج، في ظل تدهور الوضع الصحي نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية. - تداعيات حرب الإبادة: خلفت الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023 أكثر من 72 ألف شهيد و171 ألف جريح، ودماراً هائلاً للبنية التحتية، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية في غزة.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن 397 مسافرا فقط من أصل 1600 تمكنوا من عبور معبر رفح على الحدود مع مصر، ذهابا وإيابا، منذ إعادة فتحه قبل أسبوع بشكل محدود، وسط قيود إسرائيلية مشددة. وقال المكتب في بيان، إن "حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الفترة من 2 حتى 9 فبراير/ شباط الجاري أسفرت عن عبور 397 مسافراً ذهابا وإيابا، من أصل 1600، بنسبة التزام (إسرائيلي) تقارب 25%".

وفي 2 فبراير الجاري، أعادت إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من المعبر الذي تحتله منذ مايو/ أيار 2024، بشكل محدود جدا، وبقيود مشددة للغاية. وذكر المكتب أن 225 مسافراً تمكنوا من المغادرة، فيما وصل 172 آخرون، وأرجع 26 آخرون، خلال تلك الفترة. ولم يذكر المكتب المرجعية التي استند إليها في تحديد الرقم الإجمالي للمسافرين الذين من المفترض عبورهم من رفح. وكان متوقعا، بحسب إعلام مصري وعبري، أن يعبر إلى غزة يوميا 50 فلسطينيا وإلى مصر عدد مماثل، بين مرضى ومرافقين، لكن هذا لم يحدث حتى اليوم.

وتشير تقديرات فلسطينية في غزة إلى أن 22 ألف جريح ومريض بحاجة لمغادرة القطاع لتلقي العلاج، في ظل الوضع الكارثي للقطاع الصحي جراء تبعات حرب الإبادة الإسرائيلية. وتفيد معطيات شبه رسمية بتسجيل نحو 80 ألف فلسطيني أسماءهم للعودة إلى غزة، في مؤشر واضح على إصرار الفلسطينيين على رفض التهجير والتمسك بالعودة رغم الدمار الإسرائيلي.

وقبل حرب الإبادة الإسرائيلية، كان مئات الفلسطينيين يغادرون غزة يوميا عبر المعبر إلى مصر، ويعود مئات آخرون إلى القطاع في حركة طبيعية. وكانت آلية العمل في المعبر تخضع لوزارة الداخلية في غزة والجانب المصري، دون تدخل إسرائيلي. وكان من المفترض أن تعيد إسرائيل فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكنها تنصلت من ذلك.

وخلّفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طاول 90 بالمائة من البنية التحتية المدنية.

(الأناضول)