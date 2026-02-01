بعد يومَين من رفض منظمة "أطباء بلا حدود" تسليم سلطات الاحتلال معلومات خاصة بموظفيها الفلسطينيين كما الدوليين في الظروف الحالية، أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، أنّها سوف توقف العمليات الإنسانية التي تنفّذها المنظمة في قطاع غزة. وأفادت وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية بأنّ القرار جاء "بعد فشل منظمة أطباء بلا حدود في تقديم قوائم بموظفيها المحليين، وهو شرط يُطبَّق على كلّ المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة"، مشيرةً إلى أنّ المنظمة المعنيّة سوف توقف عملها في القطاع وتغادره بحلول 28 فبراير/ شباط الجاري.

🚨 BREAKING: Israeli authorities have announced that Doctors Without Borders @MSF (Médecins Sans Frontières) must halt its operations in Gaza by February 28. pic.twitter.com/MN8emxRvnB — Gaza Notifications (@gazanotice) February 1, 2026

وفي تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أكدت أنّ المنظمة الإنسانية الكبيرة العاملة في قطاع غزة سوف تضطر إلى وقف كلّ أنشطتها في النهاية، كذلك الأمر في ما يخص الضفة الغربية المحتلة، ومن شأن ذلك أن يؤثّر سلباً على الخدمات الطبية الحيوية المقدّمة للفلسطينيين.

وتأتي هذه المستجدات على خلفية قرار اتّخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قبل عام، وفيه صُدّق على إجراء جديد للتعامل مع المنظمات الإنسانية الناشطة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وقد أوكلت الحكومة وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية، التي يتولاها الوزير عميحاي شيكلي، بتطبيق قرارها الجديد، الذي وضع شروطاً قاسية من أجل السماح للمنظمات الإنسانية الدولية بالعمل في القطاع؛ من بينها إجبار المنظمات على تسليم الاحتلال قوائم بأسماء الموظفين الدوليين والفلسطينيين على حدّ سواء، وكذلك معلومات وبيانات شخصية تتعلّق بهويات أفراد عائلات الموظفين.

إلى جانب ذلك، تضمّن القرار إجراءً إضافياً يسمح بسحب ترخيص منظمة إنسانية ما في حال ظهر أنّ الأخيرة "تنفي وجود إسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية"، أو أنّ المنظمة تقود محاولات "نزع الشرعية عن دولة إسرائيل"، أو تدعم "محاكمة مواطنين إسرائيليين أمام المحاكم في دول الخارج، أو في المحكمة الدولية". كذلك نصّ القرار على إمكانية رفض عمل منظمة ما في حال تبيّن أنّ أحد موظفيها "ينشر، أو نشر في السنوات السبع السابقة (لتاريخ تقديم طلب عمل المنظمة) دعوة علنيّة بفرض المقاطعة على دولة إسرائيل".

وبناءً على ما تقدّم، أعلنت وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية، في بداية يناير/ كانون الثاني المنصرم، إلغاء تراخيص عمل 37 منظمة إنسانية، من بينها "أطباء بلا حدود". ومنذ الإعلان المذكور، راحت المنظمة الدولية تبحث في احتمال مشاركة قائمة أسماء موظفيها مع سلطات الاحتلال أم لا، بهدف السماح لها بالاستمرار في تقديم خدماتها بقطاع غزة؛ حتّى إنّها أجرت استفتاءً بين موظّفيها للبتّ في الأمر. بدورها، رحّبت الوزارة الإسرائيلية بالخطوة، زاعمةً أنّ بين يدَيها "أدلّة على تورّط اثنَين من موظّفي المنظمة بالإرهاب". على المقلب الآخر، انتقد ناشطون داعمون لفلسطين "أطباء بلا حدود"، إذ رأوا أنّها من خلال مشاركتها إسرائيل قائمة الأسماء "قد تعرّض الموظفين الفلسطينيين للخطر".

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" قد أعلنت، أوّل من أمس الجمعة، تراجعها عن مشاركة سلطات الاحتلال القوائم المطلوبة، معيدةً ذلك إلى أنّ إسرائيل لم تمنحها أيّ ضمانات بأنّ مشاركة القوائم لن تعرّض الموظفين للخطر. ولفتت، في بيان، إلى أنّه "بعد أشهر من المحادثات مع السلطات الإسرائيلية، وفي ظلّ غياب ضمانات على سلامة طواقمنا وإدارة مستقلة لأنشطتنا، توصّلنا إلى قناعة بعدم مشاركة قوائم موظفينا الفلسطينيين والدوليين مع إسرائيل".

وأشارت "أطباء بلا حدود"، في بيانها، إلى أنّها عبّرت منذ البداية عن قلقها البالغ إزاء هذا الإجراء، ولا سيّما في ظلّ ما يتعرّض له العاملون في القطاعَين الطبي والإنساني من ترهيب واعتقالات تعسفية واعتداءات، على يد السلطات الإسرائيلية. وبيّنت أنّه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 1.700 عاملاً في القطاع الصحي، إلى جانب "15 من زملائنا" في المنظمة.

إلى جانب ذلك، حذّرت المنظمة من أنّ طردها من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة سوف يخلّف "آثاراً مدمّرة"، إذ يواجه الفلسطينيون شتاءً قاسياً في ظلّ منازل مدمّرة واحتياجات إنسانية ملحّة. وأشارت إلى أنّ الأوضاع الإنسانية ما زالت شديدة القسوة، فقد قُتل نحو 500 فلسطيني منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتعرّضت الخدمات الأساسية لتدمير واسع بما في ذلك ما يشمل الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية والوقود وسبل العيش. كذلك صارت المنظومة الصحية شبه مشلولة، في ظلّ توقّف خدمات متخصّصة عديدة، من قبيل علاج الحروق.

وفي ختام بيانها الأخير، أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أنّها ما زالت منفتحة على الحوار المستمرّ مع السلطات الإسرائيلية، بهدف الحفاظ على عملياتها الطبية الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وضمان استمرار قدرتها على تقديم الرعاية الطبية الأساسية والمنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.

After months of unsuccessful engagement with Israeli authorities, and in the absence of assurances regarding the safety of our staff we have concluded that we will not share a list of Palestinian and international staff with Israeli authorities.https://t.co/iUJ4kOpmNI — MSF International (@MSF) January 30, 2026

ماذا يعني إجبار الاحتلال "أطباء بلا حدود" على وقف عملها في غزة؟

وفي معرض تعليقها على ما تقدّم، أفادت منظمة "أطباء بلا حدود"، عبر حسابها الرسمي على تطبيق واتساب، بأنّ في عام 2025 وحده، عالجت فرقها أكثر من 100 ألف إصابة بليغة، ودعمت تقديم الرعاية في ما يزيد عن 400 سرير في المستشفيات، وأجرت 22 ألفاً و700 عملية جراحية لنحو 10 آلاف مريض، ونفّذت نحو 800 ألف استشارة في العيادات الخارجية. وأضافت المنظمة الدولية أنّها قدّمت 45 ألف لقاح، وساهمت في أكثر من 10 آلاف ولادة، ووفّرت أكثر من 40 ألف جلسة فردية في إطار الصحة النفسية، بالإضافة إلى جلسات جماعية استفاد منها أكثر من 60 ألف شخص. إلى جانب ذلك، وزّعت "أطباء بلا حدود" أكثر من 700 مليون لتر من المياه، وأنتجت نحو 100 مليون لتر من المياه النظيفة. ولفتت إلى أنّ خدمات كثيرة من بين تلك التي تقدّمها غير متاحة في مناطق عديدة في قطاع غزة، نتيجة تدمير المنظومة الصحية.

تجدر الإشارة إلى أنّ القرار الإسرائيلي عملياً سوف يجبر "أطباء بلا حدود" على وقف عملياتها بحلول الأوّل من مارس/ آذار المقبل. وبحسب المنظمة، فإنّ حرمانها من إمكانية الوصول إلى قطاع غزة سوف يعدم مئات آلاف الأشخاص من الرعاية الطبية الحيوية والمياه، ولا سيّما أنّ نحو نصف مليون فلسطيني يستفيدون من خدماتها في القطاع. وهي تدعم، في الوقت الراهن، ستّة مستشفيات عامة وتُدير مستشفيَين ميدانيَّين، بالإضافة إلى سبعة مراكز للرعاية الصحية العامة ومركز استشفائي للتغذية العلاجية للمصابين بسوء التغذية. وأخيراً، أنشأت المنظمة ستّ نقاط طبية جديدة تقدّم فيها خدمات العناية بالجروح وغيرها من الخدمات الصحية العامة.