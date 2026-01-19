إسبانيا | 39 قتيلاً بتصادم قطارين في الأندلس

- ارتفعت حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في جنوب إسبانيا إلى 39 قتيلاً و123 جريحاً، بينهم 5 في حالة خطيرة جداً، وفقاً لوزارة الداخلية. - وقع الحادث في منطقة الأندلس، حيث خرجت عربات قطار عن السكة في بلدة "أداموث"، مما أدى إلى تصادم مع قطار آخر. تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة، وأُقيم مستشفى ميداني لدعم جهود الإنقاذ. - ألغى رئيس الوزراء الإسباني برنامجه لمتابعة الحادث، بينما لم يُعرف بعد سبب خروج العربات عن السكة.

ارتفعت حصيلة تصادم قطارين فائقي السرعة، وقع مساء الأحد في جنوب إسبانيا، إلى ما لا يقل عن 39 قتيلاً، وفق حصيلة جديدة أكدتها وزارة الداخلية لـ"فرانس برس"، صباح اليوم الاثنين. وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 24 شخصاً جراء الكارثة التي وقعت في منطقة الأندلس، على مسافة حوالي 200 كيلومتر شمال مدينة مالقة.

وأسفر الحادث أيضاً عن إصابة نحو 123 شخصاً بجروح، بينهم 5 في حالة خطيرة جداً و24 في حالة خطيرة، وفق المصدر ذاته. وبحسب ما أوردت أجهزة الإسعاف في الأندلس ليل الأحد-الاثنين، عبر منصة "إكس"، فقد نُقل المصابون إلى مستشفيات قرطبة وأندوخار (Andújar). كما نُشرت "وحدة الطوارئ العسكرية" في المنطقة لمساندة فرق الإسعاف، وأُقيم مستشفى ميداني على مقربة من موقع الحادث.

ووقع الحادث في الساعة 19:45 بالتوقيت المحلي (18:45 ت غ). وأفادت الصحافة المحلية بأن عربات من قطار فائق السرعة كان متجهاً من مالقة إلى العاصمة مدريد خرجت عن السكة في بلدة "أداموث" التابعة لمقاطعة قرطبة، ما أدى إلى تصادم مع قطار آخر كان يسير على السكة المقابلة باتجاه مدينة "هويلفا". ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية (إفي)، عن مسؤولين يجرون التحقيق، أن القطار الأول كان يقل 317 راكباً، بينما كان على متن القطار الثاني 100 راكب.

من جانبه، قال وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، إن عنف الاصطدام كان شديداً لدرجة أنه "أخرج العربتين الأوليين من قطار شركة (رينفي) عن مسارهما". وفي السياق، ألغى رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، برنامجه المقرر ليوم الاثنين. وقال في تدوينة على منصة "إكس"، إنه يتابع عن كثب حادث القطارين، مشيراً إلى أن حكومته تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية وفرق الطوارئ لمساعدة الركاب. ولم يُعرف بعد السبب الذي أدى إلى خروج عربات القطار المتجه من مدريد إلى مالقة عن السكة الحديدية في البداية.

(فرانس برس، الأناضول)