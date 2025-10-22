إسبانيا مقصد أغلب الألمان الراغبين في الدراسة بالخارج

تعتبر إسبانيا هي المقصد المفضل لأغلب الطلاب الجامعيين الألمان الراغبين في الدراسة بالخارج، في إطار برامج التبادل الأكاديمي مع الجامعات الأجنبية، وذلك حسبما أظهرت نتائج تحليل بيانات أجراه مركز تطوير التعليم العالي "سي إتش إي" في مدينة جوترسلوه غربي ألمانيا. وبعد إسبانيا، جاءت الولايات المتحدة ثم فرنسا في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.

وبحسب بيان المركز، فقد استند التحليل إلى بيانات أكثر من 1800 قسم أكاديمي في 231 جامعة ألمانية، حيث اختار 198 قسما إسبانيا وجهةً مفضلة للدراسة في الخارج، في إطار التبادل الطلابي في الفترة بين عامي 2022 و2024، مقابل 182 قسماً اختارت الولايات المتحدة، و181 قسماً اختارت فرنسا.

ويتوافق هذا الاهتمام من جانب الطلاب الجامعيين الألمان بإسبانيا مع الإحصاءات الصادرة عن برنامج "إيراسموس" التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يدعم التبادل الطلابي بين الدول الأوروبية. ووفقاً لبيانات مركز "سي إتش إي"، فقد اختار أكثر من 7500 طالب ألماني في عام 2023 قضاء فترة دراسية في إسبانيا، واختار 5700 طالب فرنسا، فيما اختار 4400 طالب إيطاليا، واختار 2600 طالب السويد.

يُذكر أن مركز تطوير التعليم العالي"سي إتش إي" هو مؤسسة مشتركة بين مؤسسة برتلسمان ومؤتمر رؤساء الجامعات الألمانية.

(أسوشييتد برس)