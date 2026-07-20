إسبانيا تواجه موجة حرّ ثالثة لعام 2026 وتكافح لإخماد حرائقها

- إسبانيا تواجه موجة حرّ ثالثة مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية وتحذيرات من حرائق غابات متزايدة بسبب تغير المناخ. - وكالة الأرصاد الجوية تصدر تحذيرات باللون الأحمر والبرتقالي في جنوب شرق وشمال شرق إسبانيا وجزيرة مايوركا، مع احتمال حدوث عواصف رعدية جافة. - حرائق غابات مستمرة في غوادالاخارا تؤدي إلى إجلاء أكثر من ألف شخص، بينما تشهد اليونان موجة حرّ مع درجات حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية.

بعد موجة حرّ استثنائية في أواخر يونيو/ حزيران الماضي تسبّبت في 892 وفاة، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية في إسبانيا "أييمت" أنّ البلاد تتأهب لموجة الحرّ الثالثة لهذا العام، إذ تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة قد تصل إلى 44 درجة مئوية، في حين تكافح السلطات المعنية لإخماد أكبر حرائق البلاد. وتواجه إسبانيا وجنوبي أوروبا مواسم حرائق غابات تزداد حدّة، وهو اتّجاه ربطه العلماء بتغيّر المناخ.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المناطق المحددة في إسبانيا التي ستشهد أعلى درجات حرارة خطرة؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمواجهة حرائق الغابات المتزايدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

أفادت وكالة الأرصاد الجوية، في سياق متصل، بأنّ إسبانيا حطّمت، أمس الأحد في 19 يوليو/ تموز 2026، رقمَين قياسيَّين لأعلى درجة حرارة دنيا مسجّلة بالبلاد في شهر يوليو. وأوضحت أنّ مطار "لا كورونيا" (شمال غرب) رصد أوّل "ليلة استوائية" في المنطقة لشهر يوليو منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1972، والمقصود بـ"الليلة الاستوائية" تلك التي لا تنخفض الحرارة فيها دون 20 درجة مئوية. من جهتها، لم تنخفض درجة الحرارة في كاستيّو-ألماسّورا (شرق) عن 26,9 درجة مئوية، ولفتت الوكالة إلى أنّه رغم تباعد المدينتَين المذكورتَين، فإنّ رقمَين قياسيَّين حُطِّما فيهما.

📈 El día 19 se batieron dos récords de temperatura mínima más alta para julio.



➡️ A Coruña aeropuerto registró su primera noche tropical en julio desde que comenzó la serie en 1972.



➡️ Castelló-Almassora no bajó de 26,9 °C.



Dos ciudades distantes, pero récord en ambas. pic.twitter.com/Xdgd8Iobkk — AEMET (@AEMET_Esp) July 20, 2026

ومن المتوقّع أن ترتفع درجات الحرارة في إسبانيا بصورة "خطرة"، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك حتى يوم الخميس المقبل على أقلّ تقدير، خصوصاً في مناطق جنوب شرقي البلاد وشمال شرقيها وكذلك في المناطق الداخلية من جزيرة مايوركا الساحلية المطلّة على البحر الأبيض المتوسط. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيراً باللون الأحمر، ما يعني أعلى مستويات التحذير، في أجزاء من منطقة الأندلس.

وفي مايوركا، كبرى جزر بالييار الإسبانية في البحر الأبيض المتوسط، قد تصل درجات الحرارة في بالما إلى 39 درجة مئوية بحلول غدٍ الثلاثاء، فيما قد تزيد بمعظم المناطق الداخلية عن 40 درجة مئوية بحلول يوم الجمعة المقبل. كذلك صدر تحذير باللون البرتقالي في الجزيرة، وفي مناطق أخرى من البرّ الرئيسي لإسبانيا.

أضافت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أنّ درجات الحرارة قد تصل في بعض المناطق إلى ما بين 42 درجة مئوية و44 بحلول يوم الخميس المقبل، مع تحرّك الهواء الحار والجاف شمالاً آتياً من أفريقيا، كذلك حذّرت الوكالة من احتمال حدوث عواصف رعدية جافة في المناطق الجبلية شرقي البلاد.

⚠️ AVISO ESPECIAL | OLA DE CALOR



➡️ Se superarán los 40°C en zonas del este, centro y sur peninsular. Localmente, 42 a 44 °C.



➡️ Peligro en actividades al aire libre y para personas vulnerables.



➡️ Sigue recomendaciones de Protección Civil.



+ info 👉https://t.co/48Lsr8R9TN pic.twitter.com/Hg5xjjGyer — AEMET (@AEMET_Esp) July 20, 2026

وفي مقاطعة غوادالاخارا وسط إسبانيا، يستمرّ حريق الغابات لليوم الخامس على التوالي، ليصير بالتالي الأكبر لهذا العام، في الوقت الذي حذّر فيه خبراء الأرصاد الجوية من أنّ موجة الحرّ المستجدّة سوف تزيد من مخاطر اندلاع الحرائق في أجزاء مختلفة من البلاد. ويأتي هذا الحريق بعد أقلّ من أسبوعَين من حريق غابات آخر بالقرب من بيدار في مقاطعة ألميرية بالأندلس جنوب شرقي البلاد، الذي أودى بحياة 13 شخصاً، وكان أحد أشدّ الحرائق فتكاً في إسبانيا منذ عقود.

واليوم الاثنين، أجلت السلطات الإسبانية سكان ثلاث مناطق سكنية إضافية بعد اتساع نطاق حريق لا مييرلا في غوادالاخارا، الذي أتى حتى الآن على أكثر من 26 ألف هكتار. وزاد عدد الأشخاص الذين أُجليوا من منازلهم عن ألف شخص.

موجة حرّ أولى في اليونان

من جهتها، تشهد اليونان أولى موجات الحرّ للصيف الجاري، بعد بداية معتدلة نسبياً لهذا الموسم. ومن المتوقّع أن تشهد البلاد بمعظم أنحائها درجات حرارة تتراوح ما بين 40 درجة مئوية و41، فيما قد تصل درجات الحرارة في عدد من المناطق الداخلية إلى 42 درجة مئوية أو 43.

وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية اليونانية أن تبدأ موجة الحرّ في الانحسار انطلاقاً من شمالي البلاد، يوم الخميس المقبل، فيما من المرجّح أن تبقى المناطق الجنوبية حارّة لفترة أطول. ومن المتوقّع كذلك أن يكون البرّ الرئيسي لليونان الأكثر تضرّراً من هذه الموجة، وفي المقابل قد تشهد الجزر بمعظمها درجات حرارة معتدلة نسبياً تتراوح ما بين 35 درجة مئوية و37.

(العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس)