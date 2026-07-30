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إسبانيا تواجه حرائق جديدة.. إجلاءات وتحذيرات مع اقتراب موجة حر

بيئة
مدريد

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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30 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 11:00 (توقيت القدس)
حريق هائل غرب مدريد، يوليو 2026 (سيزار مانسو /فرانس برس)
رجل إطفاء يكافح حريقاً هائلاً غرب مدريد، 24 يوليو 2026 (سيزار مانسو /فرانس برس)
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- اندلاع حرائق جديدة في شمال غربي إسبانيا، مما أدى إلى إخلاء 12 بلدة في مقاطعة ثامورا وبلدة فيرموسيّي، ورفع مستوى خطورة الحريق إلى الدرجة الثانية.
- استمرار الحريق الضخم في منطقة فال دويشو بمقاطعة كاستيون، حيث أتى على 9300 هكتار وأجبر على إجلاء آلاف الأشخاص، بينما تعمل فرق الإنقاذ على تأمين محيط الحريق.
- رغم الخسائر المادية الكبيرة، لم تُسجَّل أي وفيات، وتستعد إسبانيا لموجة حر جديدة تزيد من خطر اندلاع حرائق جديدة.

لم تمضِ سوى ساعات على إعلان وزير الداخلية الإسباني، فرناندو مارلاسكا، أمس الأربعاء، السيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة سييرا أويستي غرب مدريد، ورفع أوامر الإجلاء والعزل عن آخر المناطق المتضررة، حتى أعلنت السلطات اندلاع حرائق جديدة في شمال غربي البلاد.

فقد اندلع حريق في مقاطعة ثامورا، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء 12 بلدة، بالتزامن مع اندلاع حريق آخر في بلدة فيرموسيّي التابعة لإقليم قشتالة وليون، الأمر الذي استدعى رفع مستوى خطورة الحريق إلى الدرجة الثانية، وفرض إجراءات شملت عمليات إجلاء وعزل 12 بلدة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحريق الضخم في منطقة فال دويشو، بمقاطعة كاستيون، والذي لا يزال خارج السيطرة لليوم الخامس على التوالي. وكان الحريق الذي بلغ محيطه 81 كليومتراً، قد أتى حتى الآن على 9300 هكتار من الغابات وأجبر على إجلاء أو عزل آلاف الأشخاص. وأكدت أجهزة الطوارئ أن النيران لا تزال مشتعلة، وأن فرق الإنقاذ تعمل على تأمين محيط الحريق ومنع تمدده، في وقت تدخل فيه إسبانيا اليوم الأربعاء في موجة حر رابعة لهذا الصيف.

وفي موازاة هذا، أعلنت الحكومة الإسبانية خفض إجراءات الطوارئ في وسط البلاد بعد تحسن الوضع في مدريد وآفيلا، وأشار وزير الداخلية مارلاسا أن الوحدة الفنية المشرفة على الحرائق في هذه المناطق أكدت أن الحريق صار "مستقراً من الناحية الفنية"، استناداً إلى تقارير وحدة الطوارئ العسكرية.

ورغم اتساع رقعة الحرائق وامتدادها إلى أكثر من منطقة، لم تُسجَّل حتى الآن أي وفيات، وهو ما وصفته السلطات الإسبانية بـ"النجاح الأكبر" في مواجهة الأزمة، رغم الخسائر المادية الكبيرة التي خلفتها النيران. وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة حكومة إقليم مدريد، إيزابيل أيوسدو، أن الحرائق دمّرت نحو 100 منزل رئيسي بالكامل، فضلاً عن إلحاق أضرار بمئات الممتلكات الأخرى، شملت منازل ثانوية ومرافق عامة وممتلكات خاصة.

جهود فحتواء حرائق إسبانيا،28 يوليو 2026 (ديفيد بينيتو/ Getty)
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وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه إسبانيا لموجة حر جديدة، يُتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد، الأمر الذي دفع السلطات إلى التحذير من تزايد خطر اندلاع حرائق جديدة أو تجدد اشتعال النيران في المناطق المتضررة التي شهدت حرائق خلال الأيام الماضية.

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