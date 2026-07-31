- نشر الجيش الإسباني في سبتة: قررت الحكومة الإسبانية نشر وحدات الجيش لدعم الحرس المدني في مواجهة أزمة الهجرة المتفاقمة في سبتة، حيث شهدت المدينة تدفق آلاف المهاجرين ومقتل عشرة منهم أثناء محاولتهم الوصول سباحة. - تعزيز التعاون الإسباني المغربي: أعلنت الحكومتان الإسبانية والمغربية عن تعزيز التنسيق الأمني وتسريع إعادة المهاجرين غير النظاميين، مع متابعة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز التطورات والإجراءات المتخذة. - التوترات الأوروبية والدبلوماسية: أبدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي استعدادها لدعم إسبانيا، بينما أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإيطالية توترات دبلوماسية، وردت إسبانيا بوصفها "غير لائقة".

قررت الحكومة الإسبانية، الخميس، نشر وحدات من الجيش لدعم قوات الحرس المدني، وذلك لمواجهة أزمة الهجرة المتفاقمة في مدينة سبتة التي شهدت تدفقاً غير مسبوق لآلاف المهاجرين، مما أسفر عن مقتل عشرة مهاجرين، في وقت أعلنت فيه كل من الحكومة الإسبانية والمغربية عن تعزيز التنسيق الأمني وتسريع إعادة المهاجرين الذين عبروا إلى مدينة سبتة بطريقة غير نظامية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات المحددة التي اتخذتها الحكومة الإسبانية والمغربية لتعزيز التنسيق الأمني وتسريع إعادة المهاجرين؟ ما هي ردود فعل الدول الأوروبية الأخرى تجاه أزمة الهجرة في سبتة، وما هي طبيعة الدعم الذي قد تقدمه وكالة "فرونتكس"؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكانت قوات الأمن الإسبانية قد انتشلت جثث 10 أشخاص قضوا أثناء محاولتهم الوصول سباحة إلى سبتة عبر منطقة تراخال الحدودية، في وقت شهد عبور آلاف الشبان من السواحل المغربية إلى المدينة الإٍسبانية. وقد نتج عن ذلك أن أعلنت الحكومة الإسبانية عن تعبئة وحدات من الجيش لدعم عناصر الحرس المدني، في وقت تتجاوز فيه الحشود الوافدة إلى المدينة الإسبانية قدرات الأجهزة الأمنية وفرق الطوارئ على الاستيعاب.

وأعلن قصر مونكوا، مقر الحكومة الإسبانية، أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، سوف يتوجه الجمعة برفقة وزير الداخلية فرناندو مارلاسكا لمتابعة التطورات والإشراف على الأزمة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستعادة السيطرة على الوضع. وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد أصدرت بياناً أعلنت فيه عن تنسيقها الكامل مع الرباط وعن "تعزيز هذا التنسيق ومضاعفة الجهود لمواجهة الأزمة، إضافة إلى مراجعة وتفعيل الإجراءات الخاصة بإعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير قانونية في أقرب وقت ممكن".

وكان رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، قد طالب الحكومة المركزية بإعلان حالة الطوارئ وتولي قيادة الأزمة، محذراً من موجة التدفق غير المسبوقة التي تواجهها المدينة. وتأتي هذه الموجة مع موجة سابقة وصل فيها إلى المدينة ما بين 1500 و2000 شخص خلال الأيام العشرة الماضية.

وعلى الصعيد الأوروبي، أبدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي استعدادها لتعزيز دعمها لإسبانيا في إدارة الأزمة، من خلال وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية المعروفة بـ"فرونتكس"، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الحدود الخارجية للاتحاد.

ولم تخلُ الساعات الفائتة من توترات دبلوماسية ناتجة عن أزمة تدفق المهاجرين، إذ أعلنت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن حكومتها تدرس تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا على خلفية التطورات الأخيرة، الأمر الذي ردت عليه مدريد بسرعة، إذ وصف وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس هذه التصريحات بأنها "غير لائقة"، لا سيما أنها صادرة عن دولة شريكة يفترض أن تبدي التضامن الأوروبي بدلاً من المزايدات السياسية، مؤكداً أن ما حدث في سبتة يرتبط بظروف قانونية وقضائية داخلية، وليس له علاقة بسياسات الهجرة الإٍسبانية. كما قام الوزير باستدعاء السفير الإيطالي في مدريد لإبلاغه احتجاج الحكومة الإسبانية.

وعلى الصعيد الداخلي، لم يتأخر زعيم المعارضة اليميني ألبرتو فييخو في توجيه انتقادات حادة للحكومة، متهماً إياها بالفشل في احتواء الأمر، ودعا إلى إعلان سبتة "منطقة ذات أهمية للأمن القومي الإسباني"، إضافة إلى "تعبئة الإمكانات كافة" لاستعادة السيطرة على الحدود. وأشار في بيانٍ إلى أن عدد الوافدين قد يتجاوز 40 ألف شخص، بحسب تقديراته، وهو ما اعتبر أنه يفوق قدرة المدينة ويستدعي إجراءات استثنائية، مشيراً إلى فشل سياسة الهجرة التي تتبعها حكومة سانشيز.