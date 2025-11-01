إسبانيا تفكك شبكة دولية لتهريب "غاز الضحك"

- فككت الشرطة الإسبانية شبكة دولية تهرب أكسيد النيتروس والسجائر، حيث صادرت 5,184 لتراً من الغاز وأكثر من 2.5 مليون سيجارة مهربة، وألقت القبض على سبعة أفراد من الشبكة التي استخدمت شحنات شرعية لنقل المواد المهربة إلى أوروبا. - يُستخدم أكسيد النيتروس في المجالات الطبية والصناعية، لكنه يُستغل ترفيهياً لاستنشاقه، مما يسبب شعوراً بالانتشاء، ويحذر الأطباء من أضراره على الجهاز العصبي واحتمال الوفاة. - تزايد استخدام أكسيد النيتروس بين الشباب في أوروبا، مما أدى إلى حالات تسمم مقلقة، بسبب توفره وسعره المنخفض وسهولة تعاطيه.

أعلنت الشرطة الإسبانية، الجمعة، تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب أكسيد النيتروس المعروف باسم "غاز الضحك" إضافة إلى السجائر المهربة. وأفادت الشرطة في بيان لها، أن الضباط صادروا 5,184 ليتراً من أكسيد النيتروس من مستودع ومنزل المالك المشتبه به للشاحنات التي تستخدمها الشبكة لنقل المواد المهربة في مقاطعة ملقا الجنوبية.

وأضاف البيان، أن الشرطة ضبطت أيضاً أكثر من 2,5 مليون سيجارة مهربة من شاحنة في مقاطعة أليكانتي الشرقية أثناء تفريغ أفراد الشبكة للشحنة. وأشارت السلطات الإسبانية إلى أن الشبكة المكونة من مواطنين إسبان ومن أوروبا الشرقية، استخدموا شحنات بضائع شرعية من أجل إدخال أكسيد النيتروس والسجائر المهربة إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى. وألقي القبض على سبعة أفراد من الشبكة.

يحذّر الأطباء من أن إساءة استخدامه قد تسبب ضرراً للجهاز العصبي والوفاة

ويدخل أكسيد النيتروس في استخدامات مشروعة واسعة النطاق في المجالات الطبية والصناعية والتجارية، لا سيّما بوصفه مادة دافعة في آلات توزيع الكريمة المخفوقة ومضخّات المراحيض، وهو يُباع لهذَين الغرضَين الأخيرَين في عبوات مكثّفة وغير باهظة الثمن عبر الإنترنت أو في المتاجر الكبرى.

كما يستعمل أكسيد النيتروس طبياً كمخدر في طب الأسنان، لكن شاع استنشاقه مؤخراً وخاصة في أوساط الشبان؛ كونه يولد شعوراً بالانتشاء والاسترخاء والانفصال عن الواقع. ويحذّر الأطباء من أن إساءة استخدامه قد تسبب ضرراً للجهاز العصبي والوفاة في حالة الإفراط باستنشاقه.

وفرضت دول أوروبية عدّة حظراً أو ضوابط صارمة على استخدام أكسيد النيتروس كمخدر ترفيهي. وكان المركز الأوروبي لرصد المخدّرات والإدمان، قد أكد في دراسة، أنّ استخدام مركّب أكسيد النيتروس الكيميائي المعروف باسم "غاز الضحك"، بغرض الاستجمام، يتزايد في أوروبا بين الشباب، الأمر الذي يتسبّب في أعداد مقلقة من حالات التسمّم. وبحسب المركز الذي يتّخذ من عاصمة البرتغال لشبونة مقرّاً له، فإنّ الشعبية المتزايدة لهذا المركّب الكيميائي، الذي يخلق شعوراً بالنشوة والاسترخاء والانفصال عن الواقع، تعود إلى توفّره الكبير من دون وصفة طبية وانخفاض سعره وسهولة تعاطيه والتصوّر الزائف بأنّه آمن.

(فرانس برس، رويترز)