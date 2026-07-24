إسبانيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب حرائق الغابات في مدريد

أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ لدواعي المصلحة الوطنية، وذلك في إقليم مدريد ومقاطعة آبيلا بإقليم قشتالة وليون المجاور، وذلك بعد توسّع حرائق غابات مندلعة وتمدّدها إلى مناطق عدّة، في ظلّ ظروف مناخية شديدة الخطورة لا تساعد في السيطرة عليها. يأتي ذلك وسط موجة حرّ ثالثة تضرب إسبانيا في الوقت الراهن، وكذلك في بلدان أخرى من أوروبا التي تشهد احتراراً مضاعفاً مقارنةً بالقارات الأخرى، الأمر الذي يؤرّق السلطات والسكان.

Esta noche se ha declarado la emergencia de interés nacional por los incendios en Madrid y Ávila.



Otras provincias están también afectadas por los incendios forestales.



Sigue las indicaciones de los servicios de emergencia. Te dejamos esta lista⬇️https://t.co/6ghTvL2VdM — La Moncloa (@desdelamoncloa) July 24, 2026

وأعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غرانديه-مارلاسكا، الذي عقد اجتماعات أزمة مساء أمس الخميس، تفعيل المستوى الثالث من حالة الطوارئ (مستوى المصلحة الوطنية) بنفسه، موضحاً أنّ وزارته سوف تتولّى قيادة عمليات مكافحة الحرائق بالتنسيق والتعاون مع كلّ الجهات المعنية التابعة للدولة والحكومات الإقليمية والسلطات المحلية، وفقاً لأحكام نظام الحماية الدولية وقوانينها.

🔴 Grande-Marlaska declara la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de la evolución de los incendios forestales de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. pic.twitter.com/lMX0IohPSW — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 23, 2026

وجاء قرار حكومة إسبانيا هذا في وقت تزامنت فيه حرائق كبرى عدّة في ظروف جوية معقّدة ومعاكسة، بالإضافة إلى ضرورة حشد موارد واسعة في مختلفة الإدارات. ولأنّ عمليات السيطرة على الحرائق وحماية السكان معقّدة، تطلب الأمر تدخلاً فرض إعلان حالة الطوارئ. وقد كُلّفت وحدة الطوارئ العسكرية بإدارة العمليات ميدانياً، وسط استمرار إجراءات إجلاء السكان مع تهديد النار المناطق السكنية، بالإضافة إلى آثار الحرائق التي امتدّت إلى أكثر من إقليم.

بدورها، وصفت حكومة مدريد، التي طلبت على لسان رئيستها إيزابيل دياز أيوسو تدخّل الدولة، الوضع بأنّه "حرج" وأكدت استمرار ثلاث نقاط كبيرة ما زالت مشتعلة ولم تجرِ السيطرة عليها بعد. وكانت دياز أيوسو قد جالت، أمس الخميس، على عدد من مراكز التأهّب المستحدثة في هذا الإطار.

La Comunidad de Madrid solicita la declaración de la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en 3 comunidades autónomas y la posibilidad, como sucedió ayer en la provincia de Toledo, de que un gran incendio forestal… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 23, 2026

ودفعت الحرائق سلطات مدريد إلى إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص في أربع بلدات، كذلك أعلنت السلطات تعليق خدمات النقل العام في خمسة خطوط، ابتداءً من اليوم الجمعة، لدواعٍ وصفتها بالأمنية، مع تخصيص حافلات خاصة لنقل السكان إلى مراكز الإيواء.

يذكر أنّ تفعيل المستوى الثالث من الطوارئ هو من الإجراءات النادرة التي تلجأ إليها إسبانيا فلا تُستخدَم إلا في حالات استثنائية. ويمنح هذا المستوى الحكومة المركزية صلاحية إدارة الأزمة بطريقة مباشرة، حين تتجاوز آثارها قدرات السلطات الإقليمية.