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إسبانيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب حرائق الغابات في مدريد

بيئة
مدريد

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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24 يوليو 2026
من حرائق الغابات في إسبانيا - آبيلا - 23 يوليو 2026 (ماتيو لانثويلا/ Getty)
من حرائق الغابات في آبيلا قرب مدريد، 23 يوليو 2026 (ماتيو لانثويلا/ Getty)
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أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ لدواعي المصلحة الوطنية، وذلك في إقليم مدريد ومقاطعة آبيلا بإقليم قشتالة وليون المجاور، وذلك بعد توسّع حرائق غابات مندلعة وتمدّدها إلى مناطق عدّة، في ظلّ ظروف مناخية شديدة الخطورة لا تساعد في السيطرة عليها. يأتي ذلك وسط موجة حرّ ثالثة تضرب إسبانيا في الوقت الراهن، وكذلك في بلدان أخرى من أوروبا التي تشهد احتراراً مضاعفاً مقارنةً بالقارات الأخرى، الأمر الذي يؤرّق السلطات والسكان.

وأعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غرانديه-مارلاسكا، الذي عقد اجتماعات أزمة مساء أمس الخميس، تفعيل المستوى الثالث من حالة الطوارئ (مستوى المصلحة الوطنية) بنفسه، موضحاً أنّ وزارته سوف تتولّى قيادة عمليات مكافحة الحرائق بالتنسيق والتعاون مع كلّ الجهات المعنية التابعة للدولة والحكومات الإقليمية والسلطات المحلية، وفقاً لأحكام نظام الحماية الدولية وقوانينها.

وجاء قرار حكومة إسبانيا هذا في وقت تزامنت فيه حرائق كبرى عدّة في ظروف جوية معقّدة ومعاكسة، بالإضافة إلى ضرورة حشد موارد واسعة في مختلفة الإدارات. ولأنّ عمليات السيطرة على الحرائق وحماية السكان معقّدة، تطلب الأمر تدخلاً فرض إعلان حالة الطوارئ. وقد كُلّفت وحدة الطوارئ العسكرية بإدارة العمليات ميدانياً، وسط استمرار إجراءات إجلاء السكان مع تهديد النار المناطق السكنية، بالإضافة إلى آثار الحرائق التي امتدّت إلى أكثر من إقليم.

من عمليات إخماد الحريق في لا مييرلا - غوادالاخارا - إسبانيا - 17 يوليو 2026 (رافاييل مارتين/ Getty)
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بدورها، وصفت حكومة مدريد، التي طلبت على لسان رئيستها إيزابيل دياز أيوسو تدخّل الدولة، الوضع بأنّه "حرج" وأكدت استمرار ثلاث نقاط كبيرة ما زالت مشتعلة ولم تجرِ السيطرة عليها بعد. وكانت دياز أيوسو قد جالت، أمس الخميس، على عدد من مراكز التأهّب المستحدثة في هذا الإطار.

ودفعت الحرائق سلطات مدريد إلى إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص في أربع بلدات، كذلك أعلنت السلطات تعليق خدمات النقل العام في خمسة خطوط، ابتداءً من اليوم الجمعة، لدواعٍ وصفتها بالأمنية، مع تخصيص حافلات خاصة لنقل السكان إلى مراكز الإيواء.

يذكر أنّ تفعيل المستوى الثالث من الطوارئ هو من الإجراءات النادرة التي تلجأ إليها إسبانيا فلا تُستخدَم إلا في حالات استثنائية. ويمنح هذا المستوى الحكومة المركزية صلاحية إدارة الأزمة بطريقة مباشرة، حين تتجاوز آثارها قدرات السلطات الإقليمية.

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