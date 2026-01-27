إسبانيا تعتمد مرسوماً حكومياً لتسوية أوضاع نحو نصف مليون مهاجر

- خطوة جريئة لتسوية أوضاع المهاجرين: اتفقت حكومة إسبانيا مع حزب "بوديموس" لتسوية أوضاع 500 ألف مهاجر غير نظامي، بشرط إثبات وجودهم قبل نهاية 2025 وخلوهم من سوابق جنائية، عبر تعديل تنظيمي دون المرور بمسار تشريعي كامل. - توازنات سياسية معقدة: الاتفاق يعزز موقف "بوديموس" في مواجهة الخطاب المتشدد، ويأتي ضمن محاولات الحكومة لترميم توازناتها البرلمانية وسط صعوبات تمرير مبادراتها. - تأثيرات أوسع في أوروبا: تأتي الخطوة في وقت تتجه فيه أوروبا لتشديد سياسات الهجرة، مما يبرز التزام سانشيز وحلفائه بإدماج المهاجرين وربط الهجرة بالحقوق الاجتماعية.

خطت حكومة إسبانيا خطوة جديدة على طريق تسوية أوضاع مئات آلاف المهاجرين غير النظاميين، بعد التوصل إلى تفاهم مع حزب "بوديموس"، أحد مكوّنات الأغلبية البرلمانية الداعمة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز

، في ملف ظل معلقاً لأشهر طويلة داخل أروقة البرلمان.

وبحسب مصادر رسمية في الائتلاف الحاكم، فإن الحكومة تعتزم إطلاق مسار قانوني استثنائي يسمح بتسوية أوضاع ما يصل إلى 500 ألف مهاجر، شريطة إثبات وجودهم في إسبانيا قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، وخلو سجلاتهم من سوابق جنائية جسيمة، إضافة إلى الإقامة في البلاد مدة لا تقل عن خمسة أشهر عند تقديم الطلب. ومن المرتقب أن يتم ذلك عبر تعديل تنظيمي في لائحة قانون الأجانب بموجب مرسوم حكومي، من دون المرور بمسار تشريعي كامل داخل البرلمان.

ويأتي هذا التطور في سياق تفاوضي أوسع قادته الحكومة الاشتراكية مع حلفائها، في محاولة لترميم توازناتها البرلمانية، في وقت تواجه فيه صعوبات متزايدة لتمرير مبادراتها السياسية والاقتصادية. ويمثّل الاتفاق مكسباً سياسياً بارزاً لـ"بوديموس"، الذي جعل من ملف التسوية أحد مطالبه المركزية، إلى جانب قوى اليسار الأخرى، في مواجهة تصاعد الخطاب المتشدد تجاه الهجرة داخل إسبانيا وخارجها.

سياسياً، تحمل الخطوة دلالات تتجاوز بعدها الداخلي، إذ تأتي في لحظة تشهد فيها أوروبا، وحتى دول تقودها حكومات اجتماعية ديمقراطية، اتجاهاً متسارعاً نحو تشديد سياسات الهجرة. وفي هذا السياق، يواصل سانشيز وحلفاؤه تقديم خطاب مغاير، يقوم على إدماج المهاجرين وربط الهجرة بالحقوق الاجتماعية وسوق العمل، بدلاً من مقاربتها حصراً من زاوية أمنية.

وكان مسار التسوية قد تعثر سابقاً داخل البرلمان الإسباني، بعدما اصطدم برفض الحزب الشعبي، مدعوماً بمواقف حزب "فوكس" اليميني المتطرف، إضافة إلى تحفظ قوى قومية مثل "جونتس"، التي تتعرض بدورها لضغوط من اليمين المتشدد في كتالونيا. هذا الانسداد دفع الحكومة إلى البحث عن مخرج قانوني بديل يحقق نتيجة قريبة من المبادرة التشريعية الشعبية التي ظلت مجمّدة منذ أكثر من عام.

ويرى مراقبون أنّ الحكومة كانت بحاجة إلى تقديم تنازل سياسي وازن لـ"بوديموس"، في ظل الحاجة الماسة إلى أصواته الأربعة لضمان تمرير مراسيم اجتماعية أساسية، من بينها تلك المتعلقة بالأجور والنقل العام. وفي المقابل، يضع الاتفاق تحالف "سومار"، التجمع اليساري المشارك في الحكومة إلى جانب الاشتراكيين، في موقع أقل حضوراً سياسياً، رغم تبنّيه المبدأ نفسه، ما يعكس التنافس المحتدم داخل فضاء اليسار الإسباني.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة اتفاقات أبرمتها الحكومة منذ مطلع العام، شملت ملفات التمويل الإقليمي ونقل صلاحيات إلى إقليم الباسك، في محاولة لتأكيد استمرار الأغلبية البرلمانية ونفي فرضية الشلل السياسي التي تصاعدت نهاية العام الماضي.

ويستحضر هذا التطور تجربة عام 2005، حين أقدمت حكومة خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو على واحدة من أوسع عمليات تسوية أوضاع المهاجرين في تاريخ إسبانيا، وهو ما يعيد اليوم ملف الهجرة إلى صدارة النقاش السياسي، بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية وتشابكاً في المشهد الإسباني الراهن.