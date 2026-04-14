- صادقت الحكومة الإسبانية على مرسوم لتسوية أوضاع 500 ألف مهاجر سري، مع التركيز على إدماجهم في الاقتصاد الرسمي، وتطلب تقديم شهادة خلو من السوابق الجنائية وتسهيلات إجرائية للحصول على الوثائق. - يحدد المرسوم معايير إضافية تشمل دخول المهاجرين قبل 1 يناير 2026، والإقامة لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، واستيفاء شروط مثل إثبات علاقة عمل أو الإقامة ضمن وحدة عائلية. - يواجه المرسوم معارضة سياسية ودعماً من الأحزاب التقدمية، مع تحديات للمهاجرين مثل صعوبة الوصول للخدمات الرقمية، ويشجع الخبراء على الاستفادة من خدمات المنظمات غير الحكومية لضمان الشفافية.

صادقت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس الوزراء الصباحي، على المرسوم الاستثنائي الذي يتوقع أن تتم بموجبه تسوية أوضاع ما يقرب من 500 ألف مهاجر سري، في خطوة تهدف إلى إدماجهم في الاقتصاد الرسمي، مع تشديد بعض الشروط الأساسية، خاصة ما يتعلق بالسجل الجنائي، وتقديم تسهيلات إجرائية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن.

وينصّ المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، على إلزام المتقدمين بتقديم شهادة تثبت خلوّهم من السوابق الجنائية خلال السنوات الخمس الماضية. ومنح القرار مهلة شهر واحد للحصول على هذه الوثيقة من بلدانهم الأصلية، نظراً للصعوبات الإدارية التي يواجهها كثير من المهاجرين، خصوصاً في ظل ضعف الخدمات القنصلية أو تعذّر السفر. وفي حال عدم التمكن من الحصول على الوثيقة خلال هذه المهلة، ستتولى الحكومة الإسبانية، عبر القنوات الدبلوماسية، طلبها مباشرة، مع تمديد الفترة إلى ثلاثة أشهر إضافية، تليها مهلة أخيرة مدتها 15 يوماً لإتاحة فرصة جديدة للمعنيين. وفي المقابل، ألغى النص نهائياً إمكانية الاكتفاء بتصريح شخصي يقرّ بعدم وجود سوابق، وهو خيار كان مطروحاً في مسودات سابقة، قبل أن يتم استبعاده بناءً على توصيات مجلس الدولة.

الصورة احتجاح يطالب بحقوق المهاجرين، مدريد، 29 مارس 2026 (Getty)

وبالإضافة إلى شرط السجل الجنائي، حدّد المرسوم جملة من المعايير الأخرى، أبرزها أن يكون المهاجر قد دخل إلى إسبانيا قبل 1 يناير/ كانون الثاني 2026، وأن يكون قد أقام فيها مدة لا تقل عن خمسة أشهر، وألا يشكّل تهديداً للنظام العام. كما يجب على المتقدمين استيفاء واحد على الأقل من ثلاثة شروط، وهي: إثبات وجود علاقة عمل أو ارتباط بسوق الشغل، أو الإقامة ضمن وحدة عائلية تشمل أطفالاً قاصرين أو أشخاصاً معالين، أو إثبات حالة هشاشة اجتماعية موثقة.

وفي ما يتعلق بطالبي اللجوء، أدخلت الحكومة تعديلاً مهماً على النص، حيث لم تعد تشترط التخلي المسبق عن طلب الحماية الدولية للالتحاق بعملية التسوية، بل يُطلب منهم التنازل عنه فقط بعد الحصول على تصريح الإقامة. ويهدف هذا التعديل إلى تجنّب فقدان المتقدمين لكلا المسارين في حال رفض أحدهما.

كما حافظ المرسوم على مرونة في الوثائق المطلوبة لإثبات الهوية، إذ يسمح باستخدام جوازات السفر أو وثائق السفر، سواء كانت سارية أو منتهية الصلاحية، خلافاً لبعض التوصيات التي دعت إلى حصرها في الوثائق السارية فقط. ويأتي هذا القرار بدعم واسع من الأحزاب التقدمية، بعد اتفاق سياسي سابق بين الحكومة وحزب "بوديموس"، إضافة إلى تأييد منظمات أرباب العمل والكنيسة، التي لعبت دوراً بارزاً في الدفع نحو هذه الخطوة. في المقابل، يواجه المرسوم معارضة قوية من حزب الشعب وحزب “فوكس” اليمينيين، اللذين يرفضان سياسة التسوية الجماعية.

ومن المقرر أن تفتح طلبات التقديم اعتبارا من الخميس المقبل وتمتد حتى 30 يونيو المقبل، وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية، إذ سيساهم في تعزيز موارد الضمان الاجتماعي وزيادة الإيرادات الضريبية، إلى جانب تقليص الاقتصاد غير الرسمي وتحسين ظروف العمل.

وتشير تقديرات إلى أن التكلفة الرسمية لإجراء التسوية لن تتجاوز 40 يورو، ما يجعل الفارق كبيراً بينها وبين الأسعار التي تفرضها بعض المكاتب الخاصة. ويزداد العبء المالي على المهاجرين بسبب تكاليف أخرى خاصة بالعملية، مثل استخراج وثائق من بلدانهم الأصلية، أو دفع رسوم القنصليات، أو ترجمة مستندات، أو حتى دفع تكاليف التنقل داخل إسبانيا.

ويحذر خبراء من أنّ الإقبال على هذه الخدمات المدفوعة لا يعكس الحاجة القانونية فحسب، بل أيضاً الخوف من ضياع الفرصة، خاصة لدى فئات تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية وقانونية. ويقول المحامي المتخصّص في شؤون الهجرة إنريكي رويث، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ما يحدث اليوم نتيجة طبيعية لوضع استثنائي. الفوضى الحالية تفتح المجال أمام من يسعون إلى الإفادة"، لذا يُحذر من التعرّض لـ"تضليل"، ويضيف: "مبدئياً يمكن أن يقدم المهاجرون طلباتهم بأنفسهم من دون وسطاء، والاستعانة بمحامين لن تمنح في كل الأحوال أولوية في معالجة الملفات، ولن تؤثر على قرار الإدارة".

وينتقد رويث ترويج إيحاء مكاتب خدمات الهجرة بقدرتها على تسريع المسار أو ضمان النتائج، ويقول: "إذا أراد بعض المهاجرين الاستعانة بمحامين يمكن أن يتواصلوا ببساطة مع منظمات غير حكومية في إسبانيا لديها محامون يتمتعون بمؤهلات كافية لتقديم مشورة وأمور أخرى وخدماتهم مجانية".

منظمات مدنية لحماية المهاجرين من الاستغلال

وفي وقت سابق، دعا المجلس العام للمحامين في إسبانيا إلى عدم تضليل المهاجرين وإرباكهم قانونيا واحترام قواعد المهنة، خصوصاً على صعيد إظهار الشفافية وتجنّب الوعود غير الواقعية الخاصة بمسألة التسوية، كما شدّد على أن "الإعلانات القانونية يجب أن تكون صادقة وواضحة ولا تتضمن ضمانات لا يمكن التحكم بها"، مشيراً إلى لقاء جمع ممثلي المجلس ومسؤولين في وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة بهدف ضمان أن تحصل عملية التسوية في إطار يحفظ حقوق المهاجرين ويحدّ من التجاوزات.

الصورة احتجاجات ترفض العنصرية ضد المهاجرين في إسبانيا، 29 مارس 2026 (Getty)

في موازاة ذلك شهدت مدن إسبانية عدة، في مقدمها العاصمة مدريد وبرشلونة، حراكاً مدنياً واسعاً قادته شبكات منظمات وجمعيات مهاجرين نظمت نفسها لتقديم دعم قانوني وإداري مجاني ويجري العمل لإنشاء "صناديق تضامن" تغطي النفقات التي لا يمكن تجنّبها، مثل الترجمة الرسمية أو التنقل، لمحاولة تقليل العبء المالي على الأسر المهاجرة. ورغم هذه الجهود يواجه العديد من المهاجرين تحديات حقيقية قد تدفعهم إلى اللجوء لوسطاء، مثل صعوبة الوصول إلى الخدمات الرقمية، أو عدم إتقان اللغة.

ويقول محمد أحمد سعيد لـ"العربي الجديد": "في ظل عدم إتقاني اللغة وعدم قدرتي على امتلاك وثيقة رقمية تؤهلني لتقديم أوراق التسوية قررت التواصل مع منظمة ثبايم التي قدمت لي استشارة قانونية مجانياً، وعلمت من محامٍ متخصص يعمل لحسابها أن المرسوم لم يدخل حيّز التنفيذ حتى الآن وأنني أملك الأوراق كلها التي سيقدمونها فور فتح الباب".

وتمثل هذه "التسوية الاستثنائية" فرصة مفصلية لآلاف المهاجرين من أجل الخروج من الوضع عدم المستقر قانونياً، والحصول على حقوق أساسية في العمل والسكن والخدمات. لكن هذه الفرصة نفسها، كما يرى مراقبون، قد تتحوّل إلى مصدر ضغط واستغلال إذا لم تُحاط بضمانات كافية، سواء على مستوى الشفافية أو الحماية القانونية.