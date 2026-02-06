إسبانيا تجلي الآلاف وسط تحذيرات من "قطار عواصف" 

- أخلت السلطات في جنوب إسبانيا مناطق سكنية بسبب فيضان نهر كبير وانهيارات أرضية ناجمة عن العاصفة ليوناردو، مما أجبر أكثر من سبعة آلاف شخص على مغادرة منازلهم في الأندلس. - حذرت وكالة الأرصاد الجوية من عاصفة جديدة تدعى مارتا ستضرب المنطقة، مما سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة، وتم إخلاء مناطق بالقرب من نهر جوادالكيفير في قرطبة. - في البرتغال، لقي رجل حتفه بسبب الفيضانات، وتكافح مدينة ألكاسير دو سال ارتفاع منسوب المياه، مع توقع هطول أمطار غزيرة في الأيام المقبلة.

أخلت السلطات في جنوب إسبانيا المناطق السكنية، خوفاً من فيضان نهر كبير، وحذّرت من انهيارات أرضية ناجمة عن انفجار طبقات المياه الجوفية، اليوم الجمعة، بعد أن اجتاحت العاصفة ليوناردو شبه الجزيرة الأيبيرية. واضطر أكثر من سبعة آلاف شخص لمغادرة منازلهم في منطقة الأندلس حتّى الآن وسط ما يسمى "بقطار العواصف" الذي اجتاحت خلاله عواصف متتالية عدّة البرتغال وإسبانيا بأمطار غزيرة ورياح قوية خلال الأسابيع الماضية.

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية (إيه.إي.إم.إي.تي) من أنّ عاصفة أخرى تسمى مارتا ستضرب شبه الجزيرة غداً السبت، ما سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة. وجرى إخلاء مناطق سكنية عدّة بالقرب من مجرى نهر جوادالكيفير في إقليم قرطبة خلال الليل بسبب الارتفاع الكبير في منسوب المياه.

وأجلى أيضاً حوالى 1500 من سكان جرازاليما، وهي قرية جبلية تعد مقصداً شهيراً لهواة المشي لمسافات طويلة، إذ تسربت المياه عبر جدران المنازل وتدفقت على طول الشوارع المرصوفة بالحصى. ولا تزال فتاة مفقودة بعد أن جرفها نهر فائق الاتساع في إسبانيا، مع استمرار العاصفة ليوناردو في جلب المزيد من الأمطار الغزيرة والرياح إلى شبه الجزيرة الأيبيرية.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أعلى مستوى تأهب في جنوبي إسبانيا، لكنها أضافت أنه من المتوقع وصول نظام عاصفة آخر خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتعد ليوناردو العاصفة الأحدث في سلسلة من العواصف التي ضربت إسبانيا والبرتغال في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلاً لقي حتفه ليل الأربعاء في جنوب البرتغال بعد أن غمرت مياه الفيضانات سيارته. وكانت مدينة ألكاسير دو سال الواقعة جنوبي البرتغال، على بعد حوالى 90 كيلومتراً من لشبونة، تكافح ارتفاع منسوب المياه من نهر سادو، إذ غمرت المياه مناطق وسط المدينة ووصلت مستوياتها إلى مترين في بعض الأماكن.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في مناطق عدّة في البرتغال في الأيام المقبلة. ووفقاً للسلطات البرتغالية، فقد خلفت عاصفة سابقة في أواخر يناير/كانون الثاني دماراً واسعاً في البلاد وأدت إلى مقتل أشخاص عدّة.

(أسوشييتد برس)