إزالة الأنقاض في تايلاند وإندونيسيا بعد فيضانات جارفة قتلت المئات

أودت فيضانات وانزلاقات تربة مدمّرة بحياة المئات في جنوب وجنوب شرق آسيا، وقد انطلقت عمليات التنظيف وإزالة الأنقاض والبحث والإنقاذ في كلّ من سريلانكا وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا، اليوم السبت. وكانت الأمطار الموسمية قد هطلت غزيرة على مساحات شاسعة من هذه الدول، في خلال هذا الأسبوع، فشكّلت سيولاً جارفة خلّفت مئات القتلى وشرّدت الآلاف أو تركتهم عالقين على أسطح المنازل في انتظار من ينقذهم.

وفي حين تخطّت حصيلة الضحايا في إندونيسيا 300 قتيل، وفقاً لأرقام هيئة إدارة الكوارث، يبذل عناصر الإنقاذ جهوداً حثيثة للوصول إلى المناطق الأكثر تضرّراً في جزيرة سومطرة، حيث ما زال أكثر من 240 شخصاً في عداد المفقودين. وقال رئيس المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث سوهاريانتو، في مؤتمر صحافي، إنّ 166 شخصاً لقوا حتفهم في شمال سومطرة و47 آخرين في آتشيه و90 في غرب سومطرة بعدما اجتاحت الفيضانات المدمّرة تلك الأقاليم. أضاف أنّ عشرات الآلاف أُجلوا في حين أنّ الطرقات المؤدية إلى مناطق عدّة في تلك الأقاليم ما زالت مقطوعة.

وفي آتشيه، قال نوفيا أحد سكان بيدي إنّ المياه في منزله انحسرت "لكنّ الأوحال تغطّي كلّ شيء... بعض موجودات المنزل متضرّرة أو سقطت، ولم نتمكّن من تنظيفها بعد". وأكد الشاب لوكالة فرانس برس: "نحن نعمل معا لإزالة الأوحال". بدوره، قال فردة يسرى إنّه غادر منزله مع زوجته وطفله للاحتماء في مسجد قريب مع نحو ألف شخص آخرين، وأضاف لوكالة فرانس برس: "هنا نأكل ما يقدّم لنا".

الصورة وحول بعد فيضانات في إندونيسيا، 28 نوفمبر 2025 (فرانس برس)

أعمال تنظيف في تايلاند

وفي جنوب تايلاند، وصل منسوب المياه إلى ثلاثة أمتار في مقاطعة سونغكلا، وقضى 162 شخصاً على الأقلّ من جرّاء الفيضانات الأكثر تدميرا منذ عقد من الزمن. ونقل العاملون في أحد مستشفيات هات ياي المتضرّرة بشدّة الجثث إلى شاحنات مبرّدة، بعد امتلاء المشرحة.

وزار رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول مركزاً للنازحين في المنطقة، أمس الجمعة، لتفقّد الأضرار ولقاء الأهالي. وقال أمام الصحافيين: "أعتذر لهم، حقاً، على حدوث هذا، في خلال وجودي في الحكومة". أضاف أنّ "الخطوة التالية هي منع تدهور الوضع"، معلناً عن أمله في الانتهاء من تنظيف المنطقة في خلال أسبوعَين.

وتزايدت الانتقادات لإدارة تايلاند للفيضانات، وأُوقف مسؤولان محليان عن العمل بسبب إخفاقاتهما في هذا المجال. وانتقد نائب من حزب الشعب المعارض الإدارة، مشيراً إلى أنّها "أخطأت في تقدير الوضع" وارتكبت "أخطاء في التعامل مع الأزمة".

وأعلنت الحكومة التايلاندية عن تدابير إغاثة تشمل تعويضات تصل إلى مليونَي بات تايلاندي (62 ألف دولار أميركي) للأسر التي فقدت أفراداً منها. يُذكر أنّ أكثر من 40 ألف شخص لجأوا إلى مراكز إيواء بحسب المتحدثة باسم مركز عمليات الإغاثة من الفيضانات وانتشانا سواسدي، علماً أنّ "ثمّة أشخاصاً عادوا إلى ديارهم".

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الماليزية إنقاذ أكثر من ستّة آلاف مواطن كانوا عالقين في هات ياي بسبب فيضانات جارفة في المنطقة. وقد لقي شخصان حتفهما في ماليزيا بعد أن غمرت اجتاحت فيضانات مساحات واسعة من ولاية بيرليس الشمالية. مع انحسار السيول، راح صاحب متجر يُدعى راشان ريمسرينغام يبحث بين الأنقاض في ممرّات متجره، مبدياً لوكالة فرانس برس أسفه إزاء خسائر بمئات آلاف الدولارات.

الصورة من فيضانات سريلانكا، 29 نوفمبر 2025 (فرانس برس)

فيضانات سريلانكا تستدعي حالة طوارئ

أمّا في سريلانكا، فقد أُعلنت حالة الطوارئ، اليوم السبت، وطُلبت المساعدة الدولية مع ارتفاع عدد ضحايا فيضانات ضربت البلاد، على خلفية إعصار ديتواه، إلى 132 قتيلاً، في حين أنّ 176 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. وأفاد مركز إدارة الكوارث في البلاد بأنّ نحو 44 ألف شخص نزحوا من جرّاء ذلك وهم يقيمون في ملاجئ مؤقتة، مع توقّع بارتفاع حصيلة القتلى.

وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مناطق عديدة متضرّرة بسبب الانهيارات الطينية التي حدثت الليلة الماضية ولم تصل إليها السلطات بعد. وتتعرّض سريلانكا إلى طقس سيّئ منذ الأسبوع الماضي، وقد تفاقمت الظروف، أوّل من أمس الخميس، مع هطول أمطار غزيرة أغرقت المنازل والحقول والطرقات وتسببت في انهيارات أرضية، ولا سيّما في منطقة التلال الوسطى المشهورة بزراعة الشاي. وقد أغلقت الحكومة المدارس والمكاتب وأرجأت الاختبارات.

ويسبّب موسم الأمطار الموسمية هطول أمطار غزيرة تؤدّي إلى فيضانات وانزلاقات تربة وأمراض ذات صلة. وقد أدّت عاصفة استوائية إلى تفاقم الأوضاع، وتُعَدّ حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا وتايلاند من بين الأعلى في السنوات الأخيرة. يُذكر أنّ في وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قُتل 38 شخصاً في انزلاقات تربة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في وسط جزيرة جاوا الإندونيسية، مع العلم أنّ أكثر من عشرة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

ويؤدّي تغيّر المناخ إلى زيادة شدّة العواصف وما يصاحبها من أمطار غزيرة. وفي ظلّ ارتفاع الحرارة تزداد الرطوبة، الأمر الذي يتسبّب في هطول أمطار أكثر غزارة، في حين من الممكن أن يزيد ارتفاع حرارة المحيطات من حدّة العواصف.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)