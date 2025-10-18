إرجاء اتفاق لخفض انبعاثات السفن بضغط أميركي

- أرجأت المنظمة البحرية الدولية قرار اعتماد خطة لخفض انبعاثات السفن لمدة عام، بضغط من الولايات المتحدة، مما أثار استياء الاتحاد الأوروبي الذي أعرب عن استعداده لاستئناف المناقشات في الوقت المناسب. - شهدت المفاوضات في لندن معارضة قوية من الولايات المتحدة، السعودية، وروسيا، حيث هددت واشنطن بفرض عقوبات على الدول الداعمة للخطة، التي تهدف إلى التخلص من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050. - أعربت الغرفة الدولية للشحن البحري عن خيبة أملها، مؤكدة حاجة الصناعة إلى وضوح للاستثمار في التخلص من الكربون، بينما وصف ترامب الخطة بأنها "خدعة بيئية".

أرجأت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية لمدة عام قرارها بشأن اعتماد خطة عالمية لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحترار المناخي من السفن، وهو ما يمثل انتصاراً للولايات المتحدة التي تعارض المشروع بشكل قاطع. وأبدى الاتحاد الأوروبي أسفه لقرار التأجيل "المؤسف" الذي اتُخذ بضغط من الولايات المتحدة. وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مستعد "لاستئناف المناقشات بشأن الاتفاقية تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية في الوقت الملائم".

الصورة ناقلة نفظ بالقرب من محطة البصرة، العراق، 5 أغسطس 2025 (Getty)

ويأتي التأجيل بعد أسبوع فوضوي من المفاوضات في لندن، سعت خلاله واشنطن، بدعم من المملكة العربية السعودية وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط، إلى إسقاط الخطة، حتى أنها هددت بفرض عقوبات على الدول التي تدعمه. وتهدف هذه الخطة الطموحة التي جرت الموافقة على مبدأها في إبريل/ نيسان الماضي، إلى إحداث تحول تاريخي في قطاع الشحن المعروف بتسببه في تلوث كبير، من خلال إلزام السفن خفض انبعاثاتها تدريجاً، بدءاً من العام 2028، وصولاً إلى التخلص من الانبعاثات الكربونية بشكل تام بحلول 2050.وجرت الموافقة على تأجيل قرار اعتماد الخطة بأغلبية 57 صوتاً مقابل 49. وقررت الدول الأعضاء عقد اجتماع بعد عام لمناقشة هذه المسألة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة إجراء تصويت على إقرار الخطة.

وأعربت الغرفة الدولية للشحن البحري التي تمثل أكثر من 80% من أسطول العالم، عن خيبتها

ووصف مندوب روسي أثناء إلقائه كلمته أمام الجلسة العامة، الجمعة الماضي، الإجراءات بأنها "فوضى" بعدما استمرت المحادثات حتى الساعات الأولى من الصباح. وانضمت روسيا إلى منتِجَي النفط الرئيسيين السعودية والإمارات في التصويت ضد إجراء خفض انبعاثات الكربون في إبريل، قائلة إنه سيضر بالاقتصاد والأمن الغذائي. وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، إنه يأمل بألا يتكرر ما حدث في مناقشات الأسبوع الماضي. وصرّح أمام الوفود المشاركة "هذا لا يساعد منظمتكم، ولا يساعدكم". وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن "العديد من الدول غيرت رأيها بضغط من الولايات المتحدة". واعتبر ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن ذلك يمثل "فرصة ضائعة للدول الأعضاء لوضع قطاع الشحن على مسار واضح وموثوق نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية".

وأعربت الغرفة الدولية للشحن البحري التي تمثل أكثر من 80% من أسطول العالم، عن خيبتها. وقال أمينها العام توماس كازاكوس، في بيان: "الصناعة تحتاج إلى الوضوح حتى تتمكن من القيام بالاستثمارات اللازمة للتخلص من الكربون في القطاع البحري". وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن معارضته الشديدة للخطة، في منشور الخميس الماضي عبر منصته تروث سوشيال، وهو المتمسك بالوقود الأحفوري والذي تراجعت بلاده عن موقفها بشأن تغير المناخ منذ عودته إلى السلطة، ولا سيما من خلال انسحاب بلاده من اتفاقية باريس. وقال ترامب الذي سبق أن وصف تغير المناخ بأنه "أكبر عملية احتيال" في التاريخ، إن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع هذه الخدعة البيئية العالمية على شكل ضريبة على النقل البحري، ولن تلتزم بها بأي شكل من الأشكال".

(فرانس برس)