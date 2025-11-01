إدارة ترامب توقف التمديد التلقائي لتصريح عمل المقيمين بشكل قانوني

- إدارة ترامب ألغت التمديد التلقائي لتصاريح العمل للمقيمين بتصاريح مؤقتة، مما يعرضهم لفقدان وظائفهم بسبب تأخر معالجة الطلبات، مع استثناءات محدودة لبعض حالات اللجوء والحماية المؤقتة. - سياسات ترامب أدت إلى تسريح موظفي إدارة الهجرة وتراكم الطلبات، مما اضطر الحكومة إلى تمديد تلقائي لمدة تصل إلى 540 يوماً، ومع إلغاء التمديد، يواجه المقيمون صعوبة في الحفاظ على وظائفهم. - وزارة الأمن الداخلي أكدت أن إنهاء التمديد التلقائي سيزيد التدقيق في الأجانب ويمنع الاحتيال، ودعت دائرة الهجرة المقيمين لتجديد تصاريحهم قبل 180 يوماً من انتهاء صلاحيتها.

إذا كانت مقيماً إقامة قانونية في الولايات المتحدة وتعمل بموجب تصريح عمل مؤقت واقتربت مدة انتهائه لأسباب خارجة عن إرادتك تتعلق بتأخر الحكومة في إنهاء معاملتك القانونية نظراً لتراكم الطلبات في مكاتبها، فأنت الآن معرّض لأول مرة منذ عقود لأن تفقد الحق في العمل نهائياً في البلاد، بعد أن قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء التمديد التلقائي لوثائق تصريح العمل لهؤلاء الذين يقدمون طلبات التجديد.

وبدءاً من اليوم، تبدأ وزارة الأمن الداخلي تطبيق قرار جديد يُنهي ممارسة التمديد التلقائي لتصريح العمل للمقيمين بأوراق ثبوتية والذين لم يحصلوا على وضع للإقامة الدائمة، ويقدمون أوراقهم للتجديد ضمن فئات محددة من تصاريح العمل. وقررت الوزارة إعطاء الأولوية للتدقيق والفحص الدقيق للأجانب قبل تمديد صلاحية تصاريح عملهم، واستثنت حالات محدودة لهذه القاعدة، من بينها بعض حالات اللجوء والحماية المؤقتة، وبعض حالات طلاب التدريب العملي الاختياري.

وحتى عام 2019، كان تصاريح العمل تُجدّد خلال مدة أسبوعين فقط، غير أنّ أزمة تأخير تجديد تصاريح العمل، لأول مرة منذ عقود، ظهرت خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، عندما أدت سياساته إلى تسريح أعداد كبيرة من موظفي إدارة الهجرة، ما أدى لتراكم حالات الإقامة دون اتخاذ قرار من قبل الحكومة، خاصة في حالات طالبي اللجوء داخل البلاد، وغيرها من الحالات، وبموجب لوائح سابقة لتجديد التصاريح، اضطرت الحكومة لأسباب تتعلق بتأخرها في تجديد تصاريح العمل إلى التمديد التلقائي لأي متقدم مدة تصل إلى 540 يوماً أثناء معالجة الطلبات.

دعت دائرة الهجرة المقيمين في أميركا إلى السعي لتجديد تصاريح العمل الخاصة بهم قبل 180 يوماً من انتهاء صلاحيتها

وذكر شخص طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه تقدم بأول طلب للعمل في فترة 2018، وحصل عليه خلال أقل من شهر، غير أنه في سنوات لاحقة، قدّم طلباً للتجديد بعد تأخر الحكومة في البت في قبول طلبه للجوء من عدمه، واستغرق الأمر نحو ستة أشهر للحصول على التجديد، غير أنه في هذه الفترة، كان يعمل بسهولة بحكم قرار إدارة الهجرة التمديد التلقائي للطلبات، وقال: "إذا توقف التجديد التلقائي لتصريح العمل، فإنك لن تحصل على وظيفة نهائياً، وارتباطاتك الشهرية مثل الإيجار والأقساط والفواتير الشهرية، التي تتجاوز 3 آلاف دولار على أقل تقدير، لن تستطيع تسديدها لأنه غير مسموح لأي شركة بقبولك للعمل من دون تصريح عمل مؤقت، وفي حال عملك من دون تصريح، فأنت معرّض بسهولة للترحيل لمخالفتك القانون بالعمل من دون تصريح".

واعتبرت وزارة الأمن الداخلي، في بيان لها، أنّ "إنهاء التمديد التلقائي لتصريح العمل سيؤدي إلى زيادة التدقيق في الأجانب الذين يتقدمون بطلبات للتجديد"، وقالت إنّ "مراجعة سجل الأجنبي سيمكّن دائرة خدمات الهجرة من وقف الاحتيال وكشف الأجانب ذوي النيات الضارة المحتملة تمهيداً لإبعادهم خارج البلاد". وقال مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جوزيف إدلو في بيان: "تركز دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية مجدداً على التدقيق في سجلات الأجانب، وتنهي سياسات الإدارة السابقة التي كانت تعطي الأولوية لراحتهم على حساب سلامة الأميركيين وأمنهم".

وكانت سياسة التمديد التلقائي لتصاريح العمل وُضعت وسيلةً لتجاوز أزمة تراكم معالجة الطلبات المزمنة لدى دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية USCIS، وكانت في البداية تُجدّد تلقائياً لمدة 180 يوماً، ولاحقاً جرى توسيع نطاق التجديد إلى 540 يوماً في عام 2022. وأتيح هذا التمديد لطالبي اللجوء ومقدمي طلبات قانون العنف ضد المرأة واللاجئين وحاملي تأشيرة H1B وأزواج حاملي بعض التأشيرات، وطلاب الجامعات الذين يبدأون العمل في الولايات المتحدة عقب تخرجهم، وفئات أخرى من المهاجرين. ودعت دائرة الهجرة المقيمين في البلاد إلى السعي لتجديد تصاريح العمل الخاصة بهم قبل 180 يوماً من انتهاء صلاحية هذه التصاريح.