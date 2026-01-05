إدارة ترامب تفرض وديعة مالية لتأشيرة الدخول على مواطني 7 دول إضافية

- أضافت إدارة ترامب سبع دول، منها خمس أفريقية، إلى قائمة الدول التي يجب على مواطنيها دفع وديعة تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، مما يجعل التأشيرة مكلفة للغاية. - تشمل الدول الجديدة بوتان وبوتسوانا وأفريقيا الوسطى وغينيا وناميبيا وتركمانستان، وقد دخل القرار حيز التنفيذ في يناير 2026، بهدف تشديد شروط الدخول. - يهدف نظام الوديعة المالية لضمان عدم تجاوز مدة التأشيرة، مع استرداد المبلغ في حال رفض التأشيرة أو الالتزام بشروطها.

أضافت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سبع دول، من بينها خمس دول أفريقية، إلى قائمة الدول التي تفرض واشنطن على مواطنيها دفع وديعة مالية تصل إلى 15 ألف دولار، من أجل التقدّم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الأميركية. وصارت القائمة تضمّ بالتالي 13 دولة، 11 منها أفريقية، الأمر الذي يجعل تأشيرة الولايات المتحدة الأميركية مكلفة جداً بالنسبة إلى كثيرين.

وعمدت وزارة الخارجية الأميركية إلى إضافة كلّ من بوتان وبوتسوانا وأفريقيا الوسطى وغينيا وغينيا بيساو وناميبيا وتركمانستان إلى القائمة الأصلية، علماً أنّ ذلك جرى "بهدوء" في الأسبوع الماضي. وقد دخل هذا الأمر حيّز التنفيذ في الأوّل من يناير/ كانون الثاني الجاري، أي مع بداية عام 2026، وفقاً لإشعار نُشر على الموقع الرسمي لمكتب الشؤون القنصلية لدى وزارة الخارجية الأميركية. ويُعَدّ موقع " travel.state.gov " المصدر الرئيسي للمعلومات حول السفر الدولي للمواطنين الأميركيين، وكذلك لتأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة للمهاجرين ولغير المهاجرين، ولخدمات جوازات السفر، ولتحذيرات السفر، والتبنّي الدولي، بحسب تعريفه.

وتنضمّ الدول الجديدة، المشمولة بشرط الوديعة المالية للتقدّم بطلب تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأميركية، إلى كلّ من موريتانيا وساو تومي وبرينسيبي وتنزانيا وغامبيا ومالاوي وزامبيا، التي أُدرجت كلّها في القائمة في شهرَي أغسطس/ آب 2025 وأكتوبر/تشرين الأول منه.

وتُعَدّ هذه الخطوة أحدث مساعي إدارة ترامب لتشديد شروط الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك إلزام مواطني كلّ الدول المطلوب من مواطنيها الحصول على تأشيرات دخول مسبقة بإجراء مقابلات شخصية، والكشف عن سجلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي على مدى سنوات عدّة، بالإضافة إلى تقديم معلومات مفّصلة عن رحلات سفرهم السابقة وأفراد عائلاتهم، وكذلك ترتيبات معيشتهم في الولايات المتحدة الأميركية في خلال مكوثهم على أراضيها.

ويدافع المسؤولون الأميركيون عن نظام الوديعة المالية، التي تتراوح قيمتها ما بين خمسة آلاف دولار و15 ألفاً، مشدّدين على فعاليتها في ضمان عدم تجاوز مواطني الدول المستهدفة مدّة تأشيراتهم، وبالتالي البقاء وقتاً أطول على الأراضي الأميركية.

تجدر الإشارة إلى أنّ سداد الوديعة المالية لا يضمن منح التأشيرة لمن تقدّم بطلبها، لكنّ المبلغ المدفوع يُرَدّ إلى صاحبه في حال رفض التأشيرة أو عند إثبات حاملها التزامه بشروطها.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)