إدارة ترامب تعلّق جميع طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة بينها 4 عربية

- علقت إدارة ترامب جميع طلبات الهجرة من 19 دولة غير أوروبية، بما في ذلك طلبات البطاقة الخضراء والجنسية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة، مع التركيز على دول مثل أفغانستان والصومال. - تأتي هذه الخطوة بعد هجوم في واشنطن، حيث قُتلت امرأة وأصيب آخر بجروح خطيرة، مما أدى إلى تصعيد ترامب لهجته ضد الصوماليين ووصفهم بأنهم "قمامة". - تتضمن السياسة الجديدة إعادة مراجعة دقيقة لطلبات المهاجرين من الدول المستهدفة، مع إمكانية إجراء مقابلات إضافية لتقييم التهديدات الأمنية.

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها علقت جميع طلبات الهجرة، بما في ذلك النظر في طلبات الحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) والجنسية الأميركية المقدمة من مهاجرين من 19 دولة غير أوروبية، وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة. وينطبق التعليق على المواطنين من دول يخضع مواطنوها بالفعل لحظر دخول جزئي أعلن في يونيو/ حزيران، مما يفرض قيودا إضافية على الهجرة، وهي محور أساسي في برنامج الرئيس السياسي. وتشمل قائمة الدول أفغانستان والصومال.

وتشير المذكرة الرسمية التي توضح السياسة الجديدة إلى هجوم وقع الأسبوع الماضي على فردين من الحرس الوطني في واشنطن، وقبضت السلطات على مشتبه به أفغاني. ولقيت امرأة منهما حتفها وأصيب الآخر بجروح خطيرة في إطلاق النار. وصعّد ترامب من لهجته أيضا ضد الصوماليين في الأيام الماضية واصفا إياهم بأنهم "قمامة"، وقال "لا نريدهم في بلدنا".

وتشمل قائمة الدول المستهدفة في المذكرة الصادرة، اليوم الأربعاء، أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، وجميعها خاضعة للقيود الأكثر صرامة المعلنة في يونيو/ حزيران، بما في ذلك تعليق كامل لدخول مواطنيها مع بعض الاستثناءات. أما الدول الأخرى في القائمة، والخاضعة لقيود جزئية منذ يونيو/ حزيران، فهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

وتنص السياسة الجديدة على تعليق الطلبات المقدمة وإلزام جميع المهاجرين من الدول المدرجة في القائمة "بالخضوع لعملية إعادة مراجعة دقيقة، بما في ذلك مقابلة محتملة، وإذا لزم الأمر، إعادة المقابلة، لتقييم جميع التهديدات المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة بشكل كامل".

ومنذ عودته إلى منصبه في يناير كانون الماضي، أعطى ترامب الأولوية القصوى لتطبيق قوانين الهجرة وأرسل عملاء اتحاديين إلى المدن الأميركية الكبرى لتعقب المهاجرين ورفض استقبال طالبي اللجوء عند الحدود مع المكسيك.

(رويترز)