- أعلنت إدارة ترامب عن إنهاء مهمة عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في مينيسوتا بعد احتجاجات واسعة إثر مقتل مواطنين أميركيين، وبدأت عملية سحب العناصر مع ترتيبات جديدة للوصول إلى المقيمين غير الشرعيين. - جاء القرار بعد انتقادات حادة للصلاحيات الممنوحة لعناصر الوكالة، الذين تورطوا في مقتل مواطنين واستهداف مهاجرين، وأكدت الإدارة أن مينيسوتا أصبحت أكثر أمانًا رغم تقارير تشير إلى أن أكثر من ثلثي المحتجزين لا يملكون سجلات جنائية. - أطلقت إدارة ترامب عملية "مترو سيرج" لتعزيز الأمن، لكن بعد التدقيق في استخدام القوة، تقرر سحب بعض السلطات الفيدرالية، مما أثار خلافًا كبيرًا بين الديمقراطيين والجمهوريين.

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء مهمة عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية التي تستهدف المهاجرين في ولاية مينيسوتا، والتي تصاعد الجدال حولها بعد مقتل مواطنَين أميركيَّين في مدينة مينيابوليس بالولاية في حادثتَين منفصلتَين، الأمر الذي أدى إلى قيام تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد. وقال مسؤول ملف الحدود في البيت الأبيض توماس (توم) هومان إنّ "عملية كبيرة لسحب عناصر الوكالة بدأت هذا الأسبوع، وسوف تتواصل في الأسبوع المقبل".

يأتي هذا التراجع من قبل إدارة ترامب بعد انتقادات حادة وُجّهت، على مدى أشهر، إلى الصلاحيات الممنوحة لعناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، المعروفة اختصاراً باسم "آيس"، الذين تورّطوا علناً في مقتل المواطنَين الأميركيَّين رينيه غود وأليكس بريتي، إذ وثّقت تسجيلات ما ارتكبوه، إلى جانب استهداف أشخاص آخرين معظمهم من المهاجرين، بالإضافة إلى ترحيل أميركيين بالخطأ والاعتداء الوحشي على أشخاص في الشوارع، وفقاً لما سجّلته الكاميرات.

وأشار هومان، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مينيابوليس، إلى اتّخاذ ترتيبات تسمح لمسؤولي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة بالوصول إلى الأشخاص المقيمين من دون أوراق ثبوتية في ولاية مينيسوتا والمحتجزين في سجونها. وأشار إلى "محادثات مثمرة" أجراها مع مسؤولي الولاية، غير أنّه لم يفصح عن أيّ تفاصيل بخصوص اتفاقات جرى التوصّل إليها مع الولاية.

MAKE AMERICA SAFE AGAIN🇺🇸 pic.twitter.com/UJQ32nq27g — The White House (@WhiteHouse) February 12, 2026

وهومان، الذي عيّنه ترامب "مسؤولاً عن الحدود" في الولايات المتحدة الأميركية لولايته الثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أي قبل أن يتسلّمها رسمياً في العشرين من يناير/ كانون الثاني 2025، قال اليوم إنّ "مينيسوتا صارت أكثر أماناً نتيجة جهودنا"، إنّها "لم تعد ملاذاً آمناً للمجرمين". وتصف إدارة ترامب الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم، والذين يُقدَّر عددهم بأكثر من أربعة آلاف، بأنّهم "مجرمون أجانب خطرون". لكنّ تقارير تشير إلى أنّ أكثر من ثلثَي الأشخاص المحتجزين لا يملكون سجلات جنائية، علماً أنّ من بينهم أطفالاً ومواطنين أميركيين.

وخلال مؤتمره الصحافي اليوم في مينيابوليس، وجّه هومان الشكر إلى المسؤولين المحليّين في مينيسوتا الذين نسّقت سلطات الهجرة الفيدرالية معهم في الأسبوعَين الماضيَين، والذين تعرّضوا لانتقادات حادة من قبل إدارة ترامب، مؤكداً أنّ الولاية شهدت تغييرات إيجابية في الأسبوعَين الماضَيين.

وكان ترامب قد أرسل هومان للإشراف على عملية "مترو سيرج" لتعزيز الأمن في مدينة مينيابوليس بعد انتشار الاحتجاجات في كلّ أنحاء ولاية مينيسوتا عقب مقتل رينيه غود وأليكس بريتي. وفي أعقاب التدقيق في استخدام القوة من قبل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك هناك، صرّح مسؤول الحدود في إدارة ترامب، في وقت سابق من هذا الشهر، بأنّه سوف يُصار إلى سحب عدد من السلطات الفيدرالية من المدينة.

وأشار هومان، في مؤتمره الصحافي اليوم، إلى أنّ وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية شنّت عملية "مترو سيرج" في الأوّل من ديسمبر/ كانون الأول 2025، بوصفها حملة مركّزة استهدفت منطقة سانت بول مترو في مدينة مينيابوليس. وأكد أنّ "العملية سوف تنتهي. وخلال الأسبوع المقبل، سوف نعيد نشر هؤلاء العناصر إمّا في مراكزهم الأصلية وإمّا في مناطق أخرى بحسب الحاجة".

تجدر الإشارة إلى أنّ الحملة ضدّ الهجرة والمهاجرين في مدينة مينيابوليس كانت قد بدأت بالتزامن مع شيطنة ترامب المهاجرين الصوماليين والمقيمين في مينيسوتا، وقد وصفهم بالمجرمين ودعا إلى طردهم إلى خارج البلاد، وأرسل قوات فيدرالية لاحتجاز مواطنين بناءً على لونهم ولهجتهم ولغتهم وعرقهم. وعند مقتل رينيه غود وأليكس بريتي على يد عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الشهر الماضي، دافع ترامب ومسؤولون في إدارته عن العملاء الفدراليين، لا سيّما المتورّطين في الحادثتَين، غير أنّ الرئيس الأميركي عاد ليتراجع ويعلن مراجعة لعملية "مترو سيرج" مستعيناً بتوماس هومان.

وتعد حملة إدارة ترامب محل خلاف كبير بين الديموقراطيين والجمهوريين، وتهدد هذه الحملة بإغلاق وزارة الأمن الداخلي الأميركية ووقف تمويلها هذا الأسبوع، بعد تلافي إغلاق الحكومة مؤخراً. ويشهد اليوم الكونغرس جلسة استماع تضم مسؤولين فيدراليين ومحليين من مينيسوتا بخصوص حملة الهجرة في الولاية، ويتهم الديمقراطيون الذي يسيطرون على السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولاية إدارة ترامب بـ"احتلال غير شرعي" بعد عمليات تفتيش موسعة تتجاهل القوانين المحلية وخصوصية المواطنين.