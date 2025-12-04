إدارة ترامب تستهدف اللقاحات وسط تحذيرات من تغيير السياسات

- أعرب 12 طبيباً سابقاً في إدارة الغذاء والدواء الأميركية عن قلقهم العميق من تغييرات محتملة في سياسة اللقاحات، بعد تسريب وثيقة تربط لقاحات كورونا بوفاة 10 أطفال، مما يهدد النموذج التنظيمي لضمان سلامة وفعالية اللقاحات. - وضع الرئيس ترامب السياسة الصحية تحت إشراف روبرت كينيدي جونيور، المعروف بتشكيكه في جدوى اللقاحات، مما أثار مخاوف من تأثيرات سلبية على إجراءات الموافقة على اللقاحات. - الوثيقة المسرّبة لم تقدم تفسيراً واضحاً للعملية التحليلية المستخدمة، مما دفع الأطباء للتحذير من إعادة كتابة تنظيم اللقاحات دون مبررات علمية واضحة.

وسط التشكيك الممنهج لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عمليات التحصين عموماً، أعرب 12 طبيباً كانوا مسؤولين في إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه) عن "قلقهم العميق" بشأن تغييرات محتملة في السياسة الخاصة باللقاحات في البلاد، بعد تسريب وثيقة تربط ما بين لقاحات كورونا ووفاة 10 أطفال. ونشرت مجلة "نيو إنغلاند جورنال ميديسن" المتخصّصة تحذيراً أطلقه هؤلاء الأطباء، بعد أيام من تسريب المذكّرة الداخلية التي تدعو إلى تغيير الإجراءات الحالية.

وكتب الأطباء الذين شغلوا مناصب عليا في إدارة الغذاء والدواء في عهود ديمقراطية وكذلك جمهورية سابقة: "نشعر بقلق عميق إزاء تأكيدات الإدارة الجديدة بشأن سلامة اللقاحات، وإزاء المقترحات التي من شأنها تقويض نموذج تنظيمي مصمّم، لضمان أن تكون اللقاحات آمنة وفعّالة ومتاحة عندما يكون الناس في حاجة إليها أكثر من أي وقت".

يأتي ذلك في وقت وضع فيه ترامب السياسة الصحية الأميركية تحت إشراف وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور، الذي يُعَدّ من أبرز المشكّكين في جدوى اللقاحات عموماً، وطالما نشر نظريات مؤامرة لا أساس لها حول عمليات التحصين.

والوثيقة المسرّبة، التي وقّعها كبير مسؤولي إدارة الغذاء والدواء الأميركية الحالي فيناي براساد، دعت إلى مراجعة إجراءات الموافقة على عدد من اللقاحات، بما فيها تلك المضادة للإنفلونزا. يأتي ذلك في حين تُعَدّ اللقاحات المضادة لكوفيد-19، المرض الذي يسبّبه فيروس كورونا الجديد (سارس-كوف-2) منذ نحو ستّة أعوام، آمنة وفعّالة من قبل السلطات الصحية العالمية وتوفّر الحماية ضدّ أشدّ أشكال العدوى.

وبيّن المسؤولون الطبيون السابقون في إدارة الغذاء والدواء الأميركية، في تحذيرهم، أنّ "الوثيقة لم تقدّم أي تفسير للعملية والتحليلات التي استُخدمت للتوصّل إلى الحكم الرجعي الجديد، كذلك لم تشر إلى سبب وجوب تبرير هذا التقييم لإعادة كتابة تنظيم اللقاحات بصورة كاملة".

تجدر الإشارة إلى أنّ وكالة فرانس برس حاولت استيضاح وزارة الصحة والشؤون الإنسانية وكذلك إدارة الغذاء والدواء بشأن المذكّرة المسرّبة أخيراً، غير أنّ أيّاً من الجهتَين لم تستجيبا للتعليق.

ومنذ تولّيه منصبه، راح كينيدي صديق ترامب يعيد تشكيل الوكالات الصحية الفيدرالية، وقد عمد إلى تسريح جماعي في هذا الإطار، وعيّن شخصيات مثيرة للجدل في مناصب قيادية، من بينها الخبير روبرت مالون، المعروف بنشر معلومات كاذبة خلال جائحة كورونا. يُذكر أنّه أمر لجنة الخبراء الاستشارية التي عيّنها هو بمراجعة سير عمليات التحصين في البلاد، في يونيو/ حزيران الماضي، وسط مخاوف عبّر عنها مراقبون من الخروج بنظريات لا أساس علمياً لها.

