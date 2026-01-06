إدارة ترامب تخفض عدد لقاحات الأطفال الإلزامية

- أعلنت وزارة الصحة الأميركية عن تقليص عدد اللقاحات الموصى بها للأطفال، حيث أصبحت ستة لقاحات تقتصر على الأطفال الأكثر عرضة للخطر، مما أثار انتقادات من المتخصصين. - طلب الرئيس ترامب من وزير الصحة مراجعة سياسة التطعيم الأميركية، مشيراً إلى ضرورة مواءمة جدول التطعيم مع الممارسات الدولية، مع استمرار تغطية التأمين الصحي للقاحات. - أظهرت دراسة علمية ارتفاع معدلات سكري الحوامل بنسبة 36% في الولايات المتحدة، مع تسجيل أعلى معدلات الإصابة بين الأميركيين من أصول هندية وسكان آلاسكا.

أعلنت وزارة الصحة الأميركية خفض عدد اللقاحات الموصى بها للأطفال، استناداً إلى جدول جديد وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه "يتّسم بمنطق أكبر" من سابقه، لكنه لاقى انتقادات واسعة من المتخصصين.

وباتت ستة لقاحات كان موصى بها سابقاً لجميع الأطفال الأميركيين، تقتصر على الأطفال الأكثر عرضة للخطر، وتشمل لقاحات الإنفلونزا، والتهاب الكبد الوبائي من النوعين أ وب، والمكورات السحائية، واللقاح المضاد لفيروس الروتا المسبب لالتهاب المعدة والأمعاء. وكان لقاح "كوفيد-19" قد أُزيل من القائمة قبل بضعة أشهر.

وفي وقت سابق، طلب ترامب من وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، والمعروف بتشكيكه باللقاحات، مراجعة سياسة التطعيم الأميركية في ضوء ممارسات الدول المتقدمة الأخرى، ولا سيما الدنمارك. وقال الوزير في بيان: "بعد مراجعة شاملة للمعارف، نقوم بمواءمة جدول تطعيم الأطفال في الولايات المتحدة مع الإجماع الدولي". وكتب ترامب، الاثنين الماضي، عبر منصته "تروث سوشال": "نعتمد جدولا يتّسم بمنطق أكبر. لا يزال بإمكان أولياء الأمور اختيار تطعيم أطفالهم بكل اللقاحات إذا رغبوا في ذلك، وسيواصل التأمين الصحي تغطيتها".

في المقابل، قال المتخصص في الأمراض المعدية وطب الأطفال، شون أوليري: "يُعدّ الجدول الأميركي للقاحات الأطفال من أكثر الأدوات التي خضعت لأبحاث دقيقة لحماية الأطفال من الأمراض الخطرة، والتي قد تكون قاتلة أحياناً". وأضاف "من الأهمية بمكان أن يستند أي قرار بشأن هذه المسألة إلى أدلة علمية، وليس إلى مقارنات لا تأخذ في الاعتبار الاختلافات الكبيرة بين البلدان والأنظمة الصحية".

في شأن آخر، توصلت دراسة علمية إلى ارتفاع معدلات الإصابة بسكري الحوامل خلال السنوات العشر الأخيرة في الولايات المتحدة. ويقصد بسكري الحوامل ضعف قدرة الجسم على التعامل مع الغلوكوز أثناء فترة الحمل، وترتبط هذه المشكلة باحتمالات وفاة الأم والمولود، وتسمم الحمل، والولادة المبكرة، أو إصابة المولود بأمراض القلب والسكري والسمنة في مراحل لاحقة من العمر.

وقام فريق من كلية طب فاينبرغ التابعة لجامعة نورث ويسترن بفحص الحالة الصحية للنساء اللاتي أنجبن للمرة الأولى خلال الفترة من 2016 حتى 2024، وأظهرت النتائج ارتفاع مشكلة سكري الحوامل بنسبة 36% خلال تلك الفترة من 58 حالة إلى 79 حالة لكل ألف مولود. وتم رصد أعلى معدلات للإصابة لدى الأميركيين الذين ينحدرون من أصول هندية، وسكان آلاسكا، ثم الآسيويات والسكان الأصليين في جزر المحيط الهادئ.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)