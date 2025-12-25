استدعت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية مهاجرين أفغانا مقيمين في الولايات المتحدة لتقديم وثائقهم خلال موسم الأعياد، في أحدث جهود من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه المهاجرين من هذا البلد الآسيوي. وتسعى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية لتحديد مواعيد للاجئين الأفغان لـ"حضور مقرر للإبلاغ عن أوضاعهم"، إذ طلبت إحدى الرسائل تحديد موعد في يوم عيد الميلاد، وأخرى في يوم رأس السنة، وفقا لنسخ من الرسائل المرسلة لأشخاص مختلفين اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأُرسلت إشعارات أخرى لمهاجرين أفغان لتسجيل مواعيد حضور للإبلاغ عن أوضاعهم خلال عطلتي الأعياد في 27 و30 ديسمبر/ كانون الأول. وقد اعتقلت وكالة الهجرة المهاجرين الذين استجابوا لهذه الطلبات الرسمية وحضروا إلى مكاتبها، بما في ذلك من كانوا يجرون مقابلات للحصول على بطاقاتهم الخضراء.

وكان الأشخاص الذين تلقوا هذه الرسائل قد نالوا في السابق حماية قانونية وصنفوا كـ"حلفاء أفغان" ضمن برنامج أطلقه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في أغسطس/ آب 2021 لحماية منْ فرّوا إلى الولايات المتحدة عقب انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وسيطرة حركة طالبان لاحقاً على البلاد التي مزقتها بالحرب.

وقال شون فانديفر، مؤسس المنظمة غير الربحية "أفغان إيفاك" التي تدعم الأفغان الذين ساعدوا المجهود الحربي الأميركي، في بيان ينتقد طلبات الحضور وتوقيتها، إنّ "إدارة الهجرة والجمارك تستغل العطلات الفيدرالية والدينية لاحتجاز الأفغان في وقت يكون فيه الوصول إلى المستشارين القانونيين والمحاكم والمحامين في أدنى مستوياته، فهذا ليس مجرد جدول إداري روتيني".

ومن جهة أخرى، وصفت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية طلبات تسجيل الحضور بأنه "إجراء روتيني" و"ممارسة قائمة منذ زمن طويل"، دون أن توضح عدد الرسائل المرسلة.

